Вокруг Батуми: мототур в мини-группе

Открыть нетуристическую Грузию за рулём мотоцикла
Хотите увидеть настоящую Грузию — аутентичные деревни, альпийские луга, горные перевалы, водопады и древние поселения? Тогда наш мототур — для вас! Все эти места можно объехать только за рулём мотоцикла, который проедет везде.

Мы покажем вам интересные дорожки, научим проезжать броды и покажем локации, о существовании которых вы скорее всего даже не подозревали.
Вокруг Батуми: мототур в мини-группе
Вокруг Батуми: мототур в мини-группе
Вокруг Батуми: мототур в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Долина реки Чорохи. Здесь обитают аисты и пасутся дикие лошади.
  • Подъём на гору к заброшенному военному доту времён Первой мировой войны
  • Броды, которые мы вместе научимся преодолевать
  • Заброшенный дикий пляж Чёрного моря. В советское время здесь был военный полигон

Каждый мототур — это не только незабываемая поездка, но и отличная тренировка. Вас будет сопровождать опытный инструктор: за несколько часов вы научитесь внедорожной езде!

Кому подойдёт программа

Наш маршрут — для настоящих искателей приключений. Если вы авантюрист и умеете ездить на мотоцикле, ждём вас! Вам необходимо иметь права категории А и хороший навык вождения мотоцикла. Практически весь маршрут проходит по грунтовой дороге, но от базы до тропы нужно проехать через город.

Организационные детали

  • В стоимость включено: аренда мотоцикла, бензин, полная экипировка, услуги гида-механика
  • Поедем на мотоциклах Honda CRF250. Перед началом путешествия нужно оставить депозит $200.
  • Длина маршрута — 35 км
  • Вас буду сопровождать я или другой мотоинструктор из нашей команды

ежедневно в 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Чавчавадзе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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