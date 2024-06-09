Хотите увидеть настоящую Грузию — аутентичные деревни, альпийские луга, горные перевалы, водопады и древние поселения? Тогда наш мототур — для вас! Все эти места можно объехать только за рулём мотоцикла, который проедет везде. Мы покажем вам интересные дорожки, научим проезжать броды и покажем локации, о существовании которых вы скорее всего даже не подозревали.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Долина реки Чорохи. Здесь обитают аисты и пасутся дикие лошади.

Подъём на гору к заброшенному военному доту времён Первой мировой войны

Броды, которые мы вместе научимся преодолевать

Заброшенный дикий пляж Чёрного моря. В советское время здесь был военный полигон

Каждый мототур — это не только незабываемая поездка, но и отличная тренировка. Вас будет сопровождать опытный инструктор: за несколько часов вы научитесь внедорожной езде!

Кому подойдёт программа

Наш маршрут — для настоящих искателей приключений. Если вы авантюрист и умеете ездить на мотоцикле, ждём вас! Вам необходимо иметь права категории А и хороший навык вождения мотоцикла. Практически весь маршрут проходит по грунтовой дороге, но от базы до тропы нужно проехать через город.

Организационные детали