Хотите увидеть настоящую Грузию — аутентичные деревни, альпийские луга, горные перевалы, водопады и древние поселения? Тогда наш мототур — для вас! Все эти места можно объехать только за рулём мотоцикла, который проедет везде.
Мы покажем вам интересные дорожки, научим проезжать броды и покажем локации, о существовании которых вы скорее всего даже не подозревали.
Мы покажем вам интересные дорожки, научим проезжать броды и покажем локации, о существовании которых вы скорее всего даже не подозревали.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Долина реки Чорохи. Здесь обитают аисты и пасутся дикие лошади.
- Подъём на гору к заброшенному военному доту времён Первой мировой войны
- Броды, которые мы вместе научимся преодолевать
- Заброшенный дикий пляж Чёрного моря. В советское время здесь был военный полигон
Каждый мототур — это не только незабываемая поездка, но и отличная тренировка. Вас будет сопровождать опытный инструктор: за несколько часов вы научитесь внедорожной езде!
Кому подойдёт программа
Наш маршрут — для настоящих искателей приключений. Если вы авантюрист и умеете ездить на мотоцикле, ждём вас! Вам необходимо иметь права категории А и хороший навык вождения мотоцикла. Практически весь маршрут проходит по грунтовой дороге, но от базы до тропы нужно проехать через город.
Организационные детали
- В стоимость включено: аренда мотоцикла, бензин, полная экипировка, услуги гида-механика
- Поедем на мотоциклах Honda CRF250. Перед началом путешествия нужно оставить депозит $200.
- Длина маршрута — 35 км
- Вас буду сопровождать я или другой мотоинструктор из нашей команды
ежедневно в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Чавчавадзе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Sergey — ваша команда гидов в Батуми
Живу и занимаюсь мото экспедициями в Грузии уже более шести лет. Мототуризмом увлекаюсь 25 лет. Большой опыт комфортного и безопасного мототуризма. Знаю много уникальных мест, о которых даже не знают местные. И с удовольствием покажу их вам!Задать вопрос
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