читать дальше встретили местные собаки. Потом подошла Галина и мы окунулись в удивительный мир цветов, кустарников и деревьев со всего мира. Хочется отметить профессионализм и доброжелательность Галины, поблагодарить её за интересную экскурсию! Кстати, местные собаки охраняли нас и развлекали как могли в течение всей экскурсии.

Начало экскурсии было немного странным. У входа в Ботанический сад в 08:30 утра не было ни одного человека. Нас гавканьем