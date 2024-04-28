Экскурсии по Ботаническому саду в Батуми

Найдено 4 экскурсии в категории «Ботанический сад» в Батуми, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Путеводитель по Батумскому ботаническому саду: экскурсия в мир растений
Исследуйте уникальные растения и живописные уголки Батумского ботанического сада в компании опытного гида
Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70 за всё до 5 чел.
По окрестностям Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия по окрестностям Батуми: природа и история
Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от 100 за всё до 5 чел.
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
5.5 часов
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Побывать в самых фотогеничных местах города и запечатлеть их
Начало: В центре Батуми
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
39 за человека
Крепость Петра и Ботанический сад
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Крепость Петра и Ботанический сад
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    28 апреля 2024
    Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
    Начало экскурсии было немного странным. У входа в Ботанический сад в 08:30 утра не было ни одного человека. Нас гавканьем
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    встретили местные собаки. Потом подошла Галина и мы окунулись в удивительный мир цветов, кустарников и деревьев со всего мира. Хочется отметить профессионализм и доброжелательность Галины, поблагодарить её за интересную экскурсию! Кстати, местные собаки охраняли нас и развлекали как могли в течение всей экскурсии.

  • М
    Мария
    15 марта 2024
    Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
    Были в ботаническом саду впервые и очень рады, что решили взять экскурсию вместо самостоятельной прогулки. Очень интересно и познавательно, Галина прекрасный рассказчик)
  • S
    Shiraz
    12 марта 2024
    По окрестностям Батуми
    С Кахой мы поменяли маршрут, и поехали в Горную Аджарию, так как окресности я смотрел с другим гидом. Посмотрели прроду, водопады и красивые места Аджарии. Буду рекомендовать всем друзьям и знакомым
  • Д
    Дарья
    21 сентября 2023
    Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
    Галина - образованный, разносторонний и приятный человек. Отличный гид, слушать одно удовольствие. Помогла нам после экскурсии купить на рынке рыбу и отвела в хороший ресторан. Благодаря ей впечатления от этого дня остались самые теплые.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Ботанический сад»

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  1. Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
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  4. Крепость Петра и Ботанический сад
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Ботанический сад" можно забронировать 4 экскурсии от 39 до 150. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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