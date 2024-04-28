1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Путеводитель по Батумскому ботаническому саду: экскурсия в мир растений
Исследуйте уникальные растения и живописные уголки Батумского ботанического сада в компании опытного гида
Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Увлекательная экскурсия по окрестностям Батуми: природа и история
Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от €100 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
5.5 часов
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Побывать в самых фотогеничных местах города и запечатлеть их
Начало: В центре Батуми
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
7 часов
Крепость Петра и Ботанический сад
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон28 апреля 2024Начало экскурсии было немного странным. У входа в Ботанический сад в 08:30 утра не было ни одного человека. Нас гавканьем
- ММария15 марта 2024Были в ботаническом саду впервые и очень рады, что решили взять экскурсию вместо самостоятельной прогулки. Очень интересно и познавательно, Галина прекрасный рассказчик)
- SShiraz12 марта 2024С Кахой мы поменяли маршрут, и поехали в Горную Аджарию, так как окресности я смотрел с другим гидом. Посмотрели прроду, водопады и красивые места Аджарии. Буду рекомендовать всем друзьям и знакомым
- ДДарья21 сентября 2023Галина - образованный, разносторонний и приятный человек. Отличный гид, слушать одно удовольствие. Помогла нам после экскурсии купить на рынке рыбу и отвела в хороший ресторан. Благодаря ей впечатления от этого дня остались самые теплые.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Ботанический сад»
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