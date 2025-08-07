Квест-экскурсия «Загадки Старого Батуми»

Эта квест-экскурсия - шанс взглянуть на Батуми с новой стороны. Участники начинают у скульптуры «Али и Нино», затем следуют к старинному маяку и башне Алфавита. Прогулка по Приморскому бульвару, белоснежной
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Скульптура «Али и Нино»
- Старинный маяк
- Башня Алфавита
- Приморский бульвар
- Колоннада
- Фасад гостиницы «Интурист»
- Фонтан «Нептун»
- Статуя Медеи
- Пьяцца
Описание квеста
- Вы начнёте путь у символа Батуми — скульптуры «Али и Нино», воплощающей встречу Востока и Запада
- Затем пройдёте к старинному маяку, который уже более века освещает путь кораблям
- Отсюда — к башне Алфавита, где грузинские буквы стали частью городской архитектуры
- Проследуете по Приморскому бульвару — местной набережной с вековой историей
- Дальше — белоснежная Колоннада и фасад гостиницы «Интурист», который помнит гостей ещё советского времени
- У фонтана «Нептун» вы почувствуете, как город играючи смешивает архитектурные стили — от римской скульптуры до сталинского ампира
- На Площади Европы взглянете на статую Медеи и удивитесь, как здесь переплелись легенды и современность
- А закончите на Пьяцце — площади, где мозаики, музыка и уютные кафе создают почти итальянское настроение
На каждом этапе вас ждёт задание, загадка или вопрос на внимательность. Где-то вы отыщете нужную табличку, где-то — неприметную деталь. Научитесь замечать мелочи, которые легко упустить в повседневном круговороте. И узнаете:
- Как маленький порт стал перекрёстком империй и религий
- Почему рядом стоят армянская и греческая церкви
- Кто был реальным прототипом Али и Нино
- Зачем Батуми подарили статую Нептуна
- Что привнёс в архитектуру города Максим Горький
Организационные детали
- Экскурсия проходит пешком и включает около 15 заданий, которые приходят на одно устройство (телефон или планшет). Приложение нужно установить заранее или можно сделать это при встрече
- Программа понравится и подойдёт всем, но особенно её оценят семьи с детьми 8–14 лет
- Маршрут — по ровной местности, без подъёмов и лестниц
- Экскурсию можно проводить в любое время суток, включая вечернее — Батуми особенно красив в закатной подсветке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Морского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Виталий — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 28 туристов
Меня зовут Виталий. Я живу в Батуми третий год и провожу индивидуальные экскурсии, авторские прогулки и городские квесты. Для меня Батуми — не просто курорт, а многослойный город с ярким
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ю
Юлия
7 авг 2025
Очень понравился формат квеста. Поделились на 2 команды. Спасибо Виталию за интересную подачу информации!
