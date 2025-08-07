Квест-экскурсия «Загадки Старого Батуми»

Виталий — ваш гид в Батуми

Провёл экскурсии для 28 туристов

читать дальше характером и удивительной историей. Здесь я применяю свой десятилетний профессиональный опыт, первую часть которого я получил и реализовал в Санкт-Петербурге. Поэтому со мной всегда моя интеллигентность, импровизация и тонкое чувство юмора. Я создаю маршруты, в которых нет случайных поворотов: каждая точка работает на впечатление, каждое задание — на вовлечение.

Меня зовут Виталий. Я живу в Батуми третий год и провожу индивидуальные экскурсии, авторские прогулки и городские квесты. Для меня Батуми — не просто курорт, а многослойный город с ярким