Грузинский стиль и мода: от чохи до мировых подиумов
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Грузинский стиль и мода: от традиционного до современного в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской моды, где история и современность переплетаются в уникальные стили и тенденции
Начало: На площади Европы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €60 за всё до 10 чел.
Булгаковский Батуми: по следам загадочного писателя
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Булгаковский Батуми: по следам загадочного писателя
Булгаков и Батуми: дважды посещённый город стал источником вдохновения для великого писателя. Откройте для себя его тайны и следы
Начало: На улице Якоба Гогебашвили
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€75 за всё до 7 чел.
Квест-экскурсия «Наскальная живопись в Батуми»
Пешая
2 часа
4 отзыва
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Наскальная живопись в Батуми»
Погрузиться в уличное искусство Старого города и узнать, какие истории скрываются за рисунками
от €50 за всё до 10 чел.

