Индивидуальная
до 10 чел.
Грузинский стиль и мода: от традиционного до современного в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской моды, где история и современность переплетаются в уникальные стили и тенденции
Начало: На площади Европы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Булгаковский Батуми: по следам загадочного писателя
Булгаков и Батуми: дважды посещённый город стал источником вдохновения для великого писателя. Откройте для себя его тайны и следы
Начало: На улице Якоба Гогебашвили
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€75 за всё до 7 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Наскальная живопись в Батуми»
Погрузиться в уличное искусство Старого города и узнать, какие истории скрываются за рисунками
от €50 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна29 июля 2024Информативно, динамично, не оторваться от рассказа Галины 😊
- ООльга17 июня 2024Очень хорошая информативная экскурсия! Рекомендую всем посетить, кому интересна культура и национальные особенности Грузии. Акцент на грузинскую современную моду и слияние национального костюма с современностью.
- ННаталья5 ноября 2023Грузинский мерч.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Батуми в сентябре 2025
Сейчас в Батуми в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 75. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 10 ⭐ отзывов, цены от €50. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь