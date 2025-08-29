Другая сторона Батуми: монастырь Самеба и рыбный рынок
Батуми - это не только пляжи. Откройте для себя храм Самеба и рыбный рынок. Погрузитесь в атмосферу Грузии с видом на море и дегустацией вин
Батуми предлагает путешественникам больше, чем просто пляжи.
На этой экскурсии можно подняться по живописному серпантину к монастырю Самеба, откуда открывается потрясающий вид на город и его окрестности. После этого вы сможете
посетить знаменитый рыбный рынок, чтобы ощутить местный колорит. Завершите день дегустацией черноморских деликатесов и грузинских вин у моря. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет увидеть и почувствовать настоящую Грузию
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Восхитительные виды с высоты
🏛️ Посещение действующего монастыря
🐟 Атмосфера рыбного рынка
🍷 Дегустация грузинских вин
🚗 Комфортное путешествие
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а море идеально для купания. В октябре и апреле также комфортно, но возможно больше дождей. Зимой, с ноября по март, можно насладиться более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов, но стоит учитывать прохладную погоду.
По красивейшему серпантину мы поднимемся на высоту 400 м над уровнем моря. Здесь и расположен действующий монастырь — место силы и восстановления энергетического баланса. А ещё это одна из лучших обзорная площадка с невероятным видом на Батуми и окрестности. Отсюда видно не только соседние курорты, но и Турцию.
Колоритный рынок
Спустившись с небес на землю, отправимся на знаменитый Батумский рыбный рынок — ещё одну популярную достопримечательность города. Вы посмотрите, как здесь всё устроено (если не хотите — покупать рыбу нет необходимости).
Ужин у моря и дегустация
Мы предлагаем сет местных черноморских деликатесов с бокалом прекрасного грузинского вина/пива. Всё это с прекрасным видом и под шум прибоя! Завершаем поездку в дегустационном зале, где вы попробуете несколько грузинских вин и чачу.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном Nissan Rogue, Mercedes Vito, Toyota Prius
Сет черноморских деликатесов, дегустация вина включены в стоимость поездки
Обратите внимание: это поездка без экскурсионной составляющей. С вами будет профессиональный водитель из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Катерина, я профессионально занимаюсь туризмом с 2006 года. Отправила отдыхать более 5000 человек, создала более 1000 авторских программ туров в самые разные уголки мира, сама объездила более 20
стран и однажды попала в Грузию. В 2016 году я создала в Батуми собственную туристическую компанию и работаю гидом в дружной команде.
Влюблённые в Грузию, мы восхищаемся её историей, культурой и народом и с радостью делимся своими знаниями, позитивом и добротой. Мы уверены, что познать Грузию можно через природу, воздух, воду, вино, вкуснейшую кухню, длинные застолья, улыбки местных жителей и бесконечные шутки, истории и разговоры с людьми, которые по-настоящему любят и ценят страну и её достояние. Для вас такими людьми будем мы, ведь мы знаем и любим своё дело. Приглашаем на наши экскурсии в компании профессионалов, создающих неповторимые путешествия по Грузии!