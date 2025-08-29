Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а море идеально для купания. В октябре и апреле также комфортно, но возможно больше дождей. Зимой, с ноября по март, можно насладиться более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов, но стоит учитывать прохладную погоду.

Батуми предлагает путешественникам больше, чем просто пляжи.На этой экскурсии можно подняться по живописному серпантину к монастырю Самеба, откуда открывается потрясающий вид на город и его окрестности. После этого вы сможете

посетить знаменитый рыбный рынок, чтобы ощутить местный колорит. Завершите день дегустацией черноморских деликатесов и грузинских вин у моря. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет увидеть и почувствовать настоящую Грузию

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–3 человек или €60 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Храм Самеба

По красивейшему серпантину мы поднимемся на высоту 400 м над уровнем моря. Здесь и расположен действующий монастырь — место силы и восстановления энергетического баланса. А ещё это одна из лучших обзорная площадка с невероятным видом на Батуми и окрестности. Отсюда видно не только соседние курорты, но и Турцию.

Колоритный рынок

Спустившись с небес на землю, отправимся на знаменитый Батумский рыбный рынок — ещё одну популярную достопримечательность города. Вы посмотрите, как здесь всё устроено (если не хотите — покупать рыбу нет необходимости).

Ужин у моря и дегустация

Мы предлагаем сет местных черноморских деликатесов с бокалом прекрасного грузинского вина/пива. Всё это с прекрасным видом и под шум прибоя! Завершаем поездку в дегустационном зале, где вы попробуете несколько грузинских вин и чачу.

Организационные детали