Гомис Мта: закат над облаками и пикник в горах (всё включено)
Полюбоваться панорамами Гурии и провести вечер на высоте - из Батуми
Это путешествие — про неспешную атмосферу, горные пейзажи и вечер, который запомнится надолго. Мы отправимся в одно из самых красивых высокогорных мест Грузии, чтобы увидеть закат над облаками.
По дороге остановимся у реки, родника и смотровых площадок, а ещё устроим пикник с шашлыком в Гомис Мта.
Описание экскурсии
13:30 — выезд из Батуми
Отправимся в сторону Гурии. Постепенно морское побережье сменится зелёными холмами, лесами и извилистыми серпантинами.
15:00–15:30 — река Бжужи
Сделаем остановку у горной реки. Здесь можно прогуляться, передохнуть после дороги, сделать фотографии и насладиться прохладой среди природы.
15:30 — подъём в Гомис Мта
Продолжим путь по живописной горной дороге. Остановимся у смотровой площадки с панорамой Гурии и у родника с чистой водой, который местные называют «молодильным».
17:30–20:30 — пикник и закат над облаками
Оставшуюся часть вечера проведём на высокогорном курорте. Прогуляемся по окрестностям, полюбуемся панорамами, а затем устроим пикник с шашлыком и местными угощениями. Ближе к закату понаблюдаем, как облака заполняют ущелья, а заходящее солнце окрашивает их в золотые и розовые оттенки.
20:30–22:30 — возвращение в Батуми
Время выезда и возвращения может немного меняться в зависимости от сезона, времени заката, погоды в горах и дорожной ситуации.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном 11-местном Mercedes Sprinter, вода в машине, остановки по программе и пикник в Гомис Мта
Детское кресло — по запросу
Погода в горах может быстро меняться. Я не могу заранее гарантировать видимость, наличие облаков и сам закат, но маршрут, подъём в Гомис Мта, остановки и пикник сохраняются
в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 12:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 7 лет
€5
Дети до 12 лет
€19
Стандартный
€43
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нугзар — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я много лет живу и работаю в Аджарии. В туризме я уже больше 12 лет, поэтому хорошо знаю Батуми, горную Аджарию, местную кухню, традиции, историю региона и места, куда гости читать дальшеуменьшить
редко добираются сами.
Мне нравится показывать Грузию не только через известные достопримечательности. Важно, чтобы человек увидел живую страну: семейные дома, застолья, маленькие деревни, природу, людей и истории, которые делают каждую поездку особенной.
Я встречаюсь с путешественниками, потому что люблю свою страну и хочу делиться ею с гостями. Для меня хорошая поездка — это не просто остановки по маршруту, а настоящее знакомство с Грузией.
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