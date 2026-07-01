Это путешествие — про неспешную атмосферу, горные пейзажи и вечер, который запомнится надолго. Мы отправимся в одно из самых красивых высокогорных мест Грузии, чтобы увидеть закат над облаками. По дороге остановимся у реки, родника и смотровых площадок, а ещё устроим пикник с шашлыком в Гомис Мта.

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Описание экскурсии

13:30 — выезд из Батуми

Отправимся в сторону Гурии. Постепенно морское побережье сменится зелёными холмами, лесами и извилистыми серпантинами.

15:00–15:30 — река Бжужи

Сделаем остановку у горной реки. Здесь можно прогуляться, передохнуть после дороги, сделать фотографии и насладиться прохладой среди природы.

15:30 — подъём в Гомис Мта

Продолжим путь по живописной горной дороге. Остановимся у смотровой площадки с панорамой Гурии и у родника с чистой водой, который местные называют «молодильным».

17:30–20:30 — пикник и закат над облаками

Оставшуюся часть вечера проведём на высокогорном курорте. Прогуляемся по окрестностям, полюбуемся панорамами, а затем устроим пикник с шашлыком и местными угощениями. Ближе к закату понаблюдаем, как облака заполняют ущелья, а заходящее солнце окрашивает их в золотые и розовые оттенки.

20:30–22:30 — возвращение в Батуми

Время выезда и возвращения может немного меняться в зависимости от сезона, времени заката, погоды в горах и дорожной ситуации.

Организационные детали