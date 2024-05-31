Вы цените, любите и уважаете Грузию за ее многообразие — от Батуми и прекрасного моря до богатой истории, культуры, поэзии, традиций и фольклора.
Я приглашаю вас на увлекательную экскурсию по побережью Батуми и Горной Аджарии, где вы сможете насладиться всем этим в полной мере. Я с большим удовольствием поделюсь с вами своими знаниями и страстью к этим удивительным местам.
Я приглашаю вас на увлекательную экскурсию по побережью Батуми и Горной Аджарии, где вы сможете насладиться всем этим в полной мере. Я с большим удовольствием поделюсь с вами своими знаниями и страстью к этим удивительным местам.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Что вас ожидает:
- Место слияния двух рек
- Национальный парк Мачахела
- Подвесной мост села мортуладзе
- Смотровая площадка села Чхутунети
- Смотровая площадка села зеда Чхутунети (откуда открывается вид на границу между Турцией и Грузией и на Турецкое село.)
- Село Мирвети
- Водопад любви
- Семейный винный погреб
- Многоступенчатый водопад Костанети
- Арочный мост царицы Тамары ХII столетия
- Самый высокий водопад Аджарии - Махунцети
Описание экскурсии
Душевный Батуми и удивительная Аджария Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по Батуми и Горной Аджарии, где мы окунемся в многовековую историю и современную жизнь этого прекрасного города-курорта. Пройдя по уютной набережной Батуми. Затем нас ждет путешествие в горную Аджарию, где мы сможем насладиться красотой природы: увидим место слияния двух рек, посетим село Мирвети с его чистым Водопадом любви и национальный парк Мачахела. Посреди нашего путешествия мы заглянем в гости к радушной семье, где попробуем различные сорта вин и насладимся фольклорным шоу, а я с удовольствием расскажу об истории вина, виноделия в Грузии и правильного тоста. И при желании можем там же пообедать. После обеда нас ждет многоступенчатый водопад костанети,подвесной мост села мортуладзе. смотровая площадка села Чхутунети. смотровая площадка села зеда Чхутунети откуда открывается вид на границу между Турцией и Грузией и на Турецкое село. площадка села Чхутунети а затем мы познакомимся с высокогорным районом Кеда, увидим арочный мост царицы Тамары и самый высокий водопад Аджарии — Махунцети. Присоединяйтесь ко мне в этом захватывающем путешествии, полном приключений и удивительных открытий!
по вторникам, четвергам и воскресеньям в 11:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Место слияния двух рек
- Национальный парк Мачахела
- Подвесной мост села мортуладзе
- Смотровая площадка села Чхутунети
- Смотровая площадка села зеда Чхутунети (откуда открывается вид на границу между Турцией и Грузией и на Турецкое село.)
- Село Мирвети
- Водопад любви
- Семейный винный погреб
- Многоступенчатый водопад Костанети
- Арочный мост царицы Тамары ХII столетия
- Самый высокий водопад Аджарии - Махунцети
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Проспект Ш. Руставели № 1. у входа драмтеатра
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 11:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
31 мая 2024
Комфортная экскурсия с отличным Гидом. Не утомительно, ходить не очень много. Природа волшебная. Всем рекомендую для знакомства с этим регионом
М
Мария
25 мая 2024
В апреле 2024 ездили на экскурсию в Аджарию с гидом Гиорги.
Природа очень красивая: горы, несколько разных водопадов! Обед был у местных жителей с зажигательными танцами, песнями и дегустацией вина.
Т. к.
Природа очень красивая: горы, несколько разных водопадов! Обед был у местных жителей с зажигательными танцами, песнями и дегустацией вина.
Т. к.
Е
Елена
16 мая 2024
Ю
Юлия
15 мая 2024
Спасибо за экскурсию замечательному гиду Гиорги. Он по-настоящему любит свою страну и свой родной край Аджарию. Очень интересно рассказывает о фактах из истории страны. Проехали по очень красивым локациям с
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