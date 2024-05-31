Вы цените, любите и уважаете Грузию за ее многообразие — от Батуми и прекрасного моря до богатой истории, культуры, поэзии, традиций и фольклора. Я приглашаю вас на увлекательную экскурсию по побережью Батуми и Горной Аджарии, где вы сможете насладиться всем этим в полной мере. Я с большим удовольствием поделюсь с вами своими знаниями и страстью к этим удивительным местам.

Описание экскурсии

Душевный Батуми и удивительная Аджария Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по Батуми и Горной Аджарии, где мы окунемся в многовековую историю и современную жизнь этого прекрасного города-курорта. Пройдя по уютной набережной Батуми. Затем нас ждет путешествие в горную Аджарию, где мы сможем насладиться красотой природы: увидим место слияния двух рек, посетим село Мирвети с его чистым Водопадом любви и национальный парк Мачахела. Посреди нашего путешествия мы заглянем в гости к радушной семье, где попробуем различные сорта вин и насладимся фольклорным шоу, а я с удовольствием расскажу об истории вина, виноделия в Грузии и правильного тоста. И при желании можем там же пообедать. После обеда нас ждет многоступенчатый водопад костанети,подвесной мост села мортуладзе. смотровая площадка села Чхутунети. смотровая площадка села зеда Чхутунети откуда открывается вид на границу между Турцией и Грузией и на Турецкое село. площадка села Чхутунети а затем мы познакомимся с высокогорным районом Кеда, увидим арочный мост царицы Тамары и самый высокий водопад Аджарии — Махунцети. Присоединяйтесь ко мне в этом захватывающем путешествии, полном приключений и удивительных открытий!