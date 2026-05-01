Вас ждёт постепённый подъём из привычного мира в пространство тишины. Вы не просто увидите интересные места, а проживёте жизнь над облаками. По пути из низин Аджарии мы понаблюдаем, как субтропическая зелень уступает место хвойным лесам, воздух становится прохладнее, а небо — ближе. А в посёлке рассмотрим дачи советский эпохи, полюбуемся ущельями и поговорим об особенностях местного уклада жизни.

12:00–14:00 — дорога в горы

Постепенный подъём из прибрежной Аджарии в горы. По мере движения понаблюдаем, как меняется пейзаж.

14:00–15:30 — Гомис Мта: горный посёлок

Прогулка по посёлку с деревянными домами, дачами советской эпохи и открытыми верандами с видами на ущелья. Обсудим, в чём особенность местного климата и как формировался уклад жизни в условиях высоты и туманов.

15:30–16:30 — смотровые точки и «море облаков»

Выход к панорамным площадкам. В ясную погоду — виды на горные хребты, в туманную — завораживающее движение облаков под ногами. Время для фотографий и созерцания.

16:30–17:30 — обед и отдых

Неспешный обед на природе с горячим чаем (входит в стоимость).

17:30–19:30 — прогулка по окрестностям

Лёгкий пеший маршрут по горным лугам и хвойным лесам. Летом — прохлада и цветущие поля, осенью — туманы и мягкие краски. По пути — рассказы гида о климате, облаках и жизни на высоте.

19:30–20:30 — свободное время

Время для себя: фотографии, созерцание, возможность почувствовать настоящий ритм гор и остаться наедине с природой.

20:30–22:00 — дорога в Батуми

Спуск в долину и плавное возвращение в привычный мир — с ощущением внутреннего спокойствия.

Вы узнаете:

почему Гомис Мта почти всегда окутан облаками, как они «живут» и движутся в горах и как это природное явление влияет на настроение, восприятие времени и пространство вокруг

как появился посёлок, почему он стал популярным горным курортом в советское время, кто и как строил здесь дома и что осталось от той эпохи сегодня

почему сюда приезжают именно летом и как сезонность учит ценить момент, замедляться и жить здесь и сейчас

