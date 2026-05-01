Гомис Мта - жизнь над облаками

Сменить городской ритм на горный, замедлиться и ощутить контакт с природой (из Батуми)
Вас ждёт постепённый подъём из привычного мира в пространство тишины. Вы не просто увидите интересные места, а проживёте жизнь над облаками.

По пути из низин Аджарии мы понаблюдаем, как субтропическая зелень уступает место хвойным лесам, воздух становится прохладнее, а небо — ближе.

А в посёлке рассмотрим дачи советский эпохи, полюбуемся ущельями и поговорим об особенностях местного уклада жизни.
Описание экскурсии

12:00–14:00 — дорога в горы

Постепенный подъём из прибрежной Аджарии в горы. По мере движения понаблюдаем, как меняется пейзаж.

14:00–15:30 — Гомис Мта: горный посёлок

Прогулка по посёлку с деревянными домами, дачами советской эпохи и открытыми верандами с видами на ущелья. Обсудим, в чём особенность местного климата и как формировался уклад жизни в условиях высоты и туманов.

15:30–16:30 — смотровые точки и «море облаков»

Выход к панорамным площадкам. В ясную погоду — виды на горные хребты, в туманную — завораживающее движение облаков под ногами. Время для фотографий и созерцания.

16:30–17:30 — обед и отдых

Неспешный обед на природе с горячим чаем (входит в стоимость).

17:30–19:30 — прогулка по окрестностям

Лёгкий пеший маршрут по горным лугам и хвойным лесам. Летом — прохлада и цветущие поля, осенью — туманы и мягкие краски. По пути — рассказы гида о климате, облаках и жизни на высоте.

19:30–20:30 — свободное время

Время для себя: фотографии, созерцание, возможность почувствовать настоящий ритм гор и остаться наедине с природой.

20:30–22:00 — дорога в Батуми

Спуск в долину и плавное возвращение в привычный мир — с ощущением внутреннего спокойствия.

Вы узнаете:

  • почему Гомис Мта почти всегда окутан облаками, как они «живут» и движутся в горах и как это природное явление влияет на настроение, восприятие времени и пространство вокруг
  • как появился посёлок, почему он стал популярным горным курортом в советское время, кто и как строил здесь дома и что осталось от той эпохи сегодня
  • почему сюда приезжают именно летом и как сезонность учит ценить момент, замедляться и жить здесь и сейчас

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер туда и обратно на комфортабельном внедорожнике, обед
  • Специальная подготовка не требуется, но важно учитывать горный климат

ежедневно в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
С удобного трансфера из вашего отеля в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Малхаз
Малхаз — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 225 туристов
Я вырос в туристическом городе Кобулети. Всю жизнь общаюсь с путешественниками, гидом начал работать в 2020 году и провёл более 500 экскурсий по Грузии. Буду рад знакомству!

