Вы узнаете, как живут и хранят традиции в горных деревнях, попробуете вино местных виноделов, освежитесь у природных бассейнов и завершите день в гостеприимной семье за вкусным застольем, песнями и танцами.
Описание экскурсии
Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали. Здесь два могучих потока встречаются лицом к лицу, унося воды к Чёрному морю.
Водопад Махунцети. Один из самых эффектных водопадов Аджарии: мощный, звонкий, фотогеничный. А вокруг — зелень, камни и свежесть горного воздуха.
Деревня Капнистави. По тропинкам и лесенкам мы спустимся в ущелье, где среди деревьев спрятались водопады, водяные мельницы и ручьи с кристально чистой водой. Заглянем в музей под открытым небом с квеври и предметами быта, а желающие смогут освежиться в природном бассейне с горной водой.
Дегустация в винном погребе. Мы спустимся в погреб к местному виноделу, который хранит в бочках не просто вино, а целую историю. Пока в бокалах будут играть оттенки янтаря и рубина, вы услышите рассказ о сортах, традициях, урожае и жизни.
Крепость Гвара и смотровая площадка. Над ущельем, словно страж, возвышается старинная башня. С её высоты открывается захватывающий вид на Мачахельское ущелье и бурные реки.
Мачахельское ущелье. Памятник ружью, подвесной мост, мост Тамары, водопад Каримана — в этом ущелье переплелись история и природа.
Традиции Горной Аджарии. По пути я расскажу о значении древних крепостей и мостов, секретах виноделия, а также о культуре и гостеприимстве, которое делают этот регион особенным.
Застолье с грузинскими песнями и танцами. Наше путешествие завершится в гостеприимном доме. Вкусные блюда аджарской кухни, душевные тосты и живая музыка создадут атмосферу радости и уюта. Песни и танцы объединят всех за одним столом, и вы по-настоящему почувствуете грузинскую душу!
Примерный тайминг
9:00 — начало экскурсии
9:30–9:40 — слияние рек
10:00–10:30 — водопад Махунцети
10:50–13:00 — деревня Капнистави
13:20–13:50 — крепость Гвара
13:50–15:00 — дорога по Мачахельскому ущелью с остановками
15:00 — начало застолья
18:30–19:00 — возвращение в Батуми
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне Hyndai Starex/Mercedes Vito либо на микроавтобусе Mercedes Sprinter (в зависимости от количества участников)
- Прогулка к водопадам в Капнистави включает небольшую физическую нагрузку. К некоторым из них нужно подниматься по лестнице
- В стоимость входит: небольшой перекус, винная дегустация. Застолье и фольклорное шоу оплачивается отдельно: 40 лари для взрослых, 20 лари для детей от 7 до 15 лет, до 7 лет — бесплатно
- На застолье будет большой выбор блюд аджарской/грузинской кухни: яхни, хачапури по-имеретински, овощной салат, синори, жареная картошка, рыба хек, лобио, имеретинский сыр, жареная курица, домашний хлеб, мчади, ткемали, салат из баклажанов, свежая зелень. Из напитков: белое сухое вино, чача, лимонад, кофе, чай
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€35
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Слияние 2-х рек, водопады, купание в бассейне с горной водой, грузинское застолье, национальные танцы и захватывающие дух пейзажи💔
Иван любит свою работу и это очень чувствуется😊. С каждым поддержит диалог, поможет, расскажет много интересных и полезных историй☺️
Организация идеальна, группа сплотилась за день так, что очень жалко было расставаться под вечер:))
От всего сердца хочу поблагодарить Ивана за прекрасный день.
Приятный молодой человек с широким кругозором, позитивным взглядом на жизнь, безграничным терпением и искренней увлеченностью Грузией.
Экскурсия, полная потрясающих видов, абсолютно соответствовала заявленному.
Безумно красивые места, комфортное сопровождение, интересные факты и невероятное окружение ❤️🔥