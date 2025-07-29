Это путешествие проведёт вас через яркие пейзажи и укромные уголки Горной Аджарии: от мощных водопадов и древних мостов до винных погребов и деревенских троп. Вы узнаете, как живут и хранят традиции в горных деревнях, попробуете вино местных виноделов, освежитесь у природных бассейнов и завершите день в гостеприимной семье за вкусным застольем, песнями и танцами.

Описание экскурсии

Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали. Здесь два могучих потока встречаются лицом к лицу, унося воды к Чёрному морю.

Водопад Махунцети. Один из самых эффектных водопадов Аджарии: мощный, звонкий, фотогеничный. А вокруг — зелень, камни и свежесть горного воздуха.

Деревня Капнистави. По тропинкам и лесенкам мы спустимся в ущелье, где среди деревьев спрятались водопады, водяные мельницы и ручьи с кристально чистой водой. Заглянем в музей под открытым небом с квеври и предметами быта, а желающие смогут освежиться в природном бассейне с горной водой.

Дегустация в винном погребе. Мы спустимся в погреб к местному виноделу, который хранит в бочках не просто вино, а целую историю. Пока в бокалах будут играть оттенки янтаря и рубина, вы услышите рассказ о сортах, традициях, урожае и жизни.

Крепость Гвара и смотровая площадка. Над ущельем, словно страж, возвышается старинная башня. С её высоты открывается захватывающий вид на Мачахельское ущелье и бурные реки.

Мачахельское ущелье. Памятник ружью, подвесной мост, мост Тамары, водопад Каримана — в этом ущелье переплелись история и природа.

Традиции Горной Аджарии. По пути я расскажу о значении древних крепостей и мостов, секретах виноделия, а также о культуре и гостеприимстве, которое делают этот регион особенным.

Застолье с грузинскими песнями и танцами. Наше путешествие завершится в гостеприимном доме. Вкусные блюда аджарской кухни, душевные тосты и живая музыка создадут атмосферу радости и уюта. Песни и танцы объединят всех за одним столом, и вы по-настоящему почувствуете грузинскую душу!

Примерный тайминг

9:00 — начало экскурсии

9:30–9:40 — слияние рек

10:00–10:30 — водопад Махунцети

10:50–13:00 — деревня Капнистави

13:20–13:50 — крепость Гвара

13:50–15:00 — дорога по Мачахельскому ущелью с остановками

15:00 — начало застолья

18:30–19:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали