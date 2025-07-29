Мои заказы

В сердце Горной Аджарии - из Батуми

Открыть для себя настоящую Грузию - живую, душевную, гостеприимную
Это путешествие проведёт вас через яркие пейзажи и укромные уголки Горной Аджарии: от мощных водопадов и древних мостов до винных погребов и деревенских троп.

Вы узнаете, как живут и хранят традиции в горных деревнях, попробуете вино местных виноделов, освежитесь у природных бассейнов и завершите день в гостеприимной семье за вкусным застольем, песнями и танцами.
5
7 отзывов
В сердце Горной Аджарии - из Батуми
В сердце Горной Аджарии - из Батуми
В сердце Горной Аджарии - из Батуми

Описание экскурсии

Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали. Здесь два могучих потока встречаются лицом к лицу, унося воды к Чёрному морю.

Водопад Махунцети. Один из самых эффектных водопадов Аджарии: мощный, звонкий, фотогеничный. А вокруг — зелень, камни и свежесть горного воздуха.

Деревня Капнистави. По тропинкам и лесенкам мы спустимся в ущелье, где среди деревьев спрятались водопады, водяные мельницы и ручьи с кристально чистой водой. Заглянем в музей под открытым небом с квеври и предметами быта, а желающие смогут освежиться в природном бассейне с горной водой.

Дегустация в винном погребе. Мы спустимся в погреб к местному виноделу, который хранит в бочках не просто вино, а целую историю. Пока в бокалах будут играть оттенки янтаря и рубина, вы услышите рассказ о сортах, традициях, урожае и жизни.

Крепость Гвара и смотровая площадка. Над ущельем, словно страж, возвышается старинная башня. С её высоты открывается захватывающий вид на Мачахельское ущелье и бурные реки.

Мачахельское ущелье. Памятник ружью, подвесной мост, мост Тамары, водопад Каримана — в этом ущелье переплелись история и природа.

Традиции Горной Аджарии. По пути я расскажу о значении древних крепостей и мостов, секретах виноделия, а также о культуре и гостеприимстве, которое делают этот регион особенным.

Застолье с грузинскими песнями и танцами. Наше путешествие завершится в гостеприимном доме. Вкусные блюда аджарской кухни, душевные тосты и живая музыка создадут атмосферу радости и уюта. Песни и танцы объединят всех за одним столом, и вы по-настоящему почувствуете грузинскую душу!

Примерный тайминг

9:00 — начало экскурсии
9:30–9:40 — слияние рек
10:00–10:30 — водопад Махунцети
10:50–13:00 — деревня Капнистави
13:20–13:50 — крепость Гвара
13:50–15:00 — дорога по Мачахельскому ущелью с остановками
15:00 — начало застолья
18:30–19:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне Hyndai Starex/Mercedes Vito либо на микроавтобусе Mercedes Sprinter (в зависимости от количества участников)
  • Прогулка к водопадам в Капнистави включает небольшую физическую нагрузку. К некоторым из них нужно подниматься по лестнице
  • В стоимость входит: небольшой перекус, винная дегустация. Застолье и фольклорное шоу оплачивается отдельно: 40 лари для взрослых, 20 лари для детей от 7 до 15 лет, до 7 лет — бесплатно
  • На застолье будет большой выбор блюд аджарской/грузинской кухни: яхни, хачапури по-имеретински, овощной салат, синори, жареная картошка, рыба хек, лобио, имеретинский сыр, жареная курица, домашний хлеб, мчади, ткемали, салат из баклажанов, свежая зелень. Из напитков: белое сухое вино, чача, лимонад, кофе, чай
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Орби Сити
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 1165 туристов
Уже много лет наша команда изучает Грузию — её места, людей и культуру. Со временем это стало основой авторских маршрутов, где важны атмосфера, лёгкость и впечатления. С вами будут работать внимательные и профессиональные гиды, которые умеют делиться страной не по шаблону, а через живые истории и детали.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Алёна
Иван станет вашим лучшим гидом по красивым пейзажам горной Аджарии❤️

Слияние 2-х рек, водопады, купание в бассейне с горной водой, грузинское застолье, национальные танцы и захватывающие дух пейзажи💔

Иван любит свою работу и это очень чувствуется😊. С каждым поддержит диалог, поможет, расскажет много интересных и полезных историй☺️

Организация идеальна, группа сплотилась за день так, что очень жалко было расставаться под вечер:))
Иван станет вашим лучшим гидом по красивым пейзажам горной Аджарии❤️Иван станет вашим лучшим гидом по красивым пейзажам горной Аджарии❤️Иван станет вашим лучшим гидом по красивым пейзажам горной Аджарии❤️Иван станет вашим лучшим гидом по красивым пейзажам горной Аджарии❤️Иван станет вашим лучшим гидом по красивым пейзажам горной Аджарии❤️Иван станет вашим лучшим гидом по красивым пейзажам горной Аджарии❤️Иван станет вашим лучшим гидом по красивым пейзажам горной Аджарии❤️Иван станет вашим лучшим гидом по красивым пейзажам горной Аджарии❤️Иван станет вашим лучшим гидом по красивым пейзажам горной Аджарии❤️Иван станет вашим лучшим гидом по красивым пейзажам горной Аджарии❤️
Вам был полезен этот отзыв?
А
Здравствуйте!
От всего сердца хочу поблагодарить Ивана за прекрасный день.
Приятный молодой человек с широким кругозором, позитивным взглядом на жизнь, безграничным терпением и искренней увлеченностью Грузией.
Экскурсия, полная потрясающих видов, абсолютно соответствовала заявленному.
читать дальшеуменьшить

Горы, реки и водопады волшебные. Винный погребок не большой, но с душевным хозяином.
Еда вполне съедобная. И еë бесконечно много. Чуть пустеют тарелки с блюдами - официантки уже ставят следующие.
Шоу так себе, но хозяин старался.
Отдельное спасибо - водителю авто. Ресан соблюдал ПДД, поддерживал комфортную температуру в авто и шедеврально избегал неприятностей, создаваемых местными горячими парнями.
Спасибо огромное!!!

Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Очень-очень сильно хорошо)
Безумно красивые места, комфортное сопровождение, интересные факты и невероятное окружение ❤️‍🔥
Очень-очень сильно хорошо)Очень-очень сильно хорошо)Очень-очень сильно хорошо)Очень-очень сильно хорошо)Очень-очень сильно хорошо)Очень-очень сильно хорошо)Очень-очень сильно хорошо)
Вам был полезен этот отзыв?
К
Редко когда хочется после поездки написать отзыв, но это именно тот случай!) Спасибо Ивану за отличный день и компанию, с первой до последней минуты чувствовалась легкость и комфорт. Отличный собеседник и просто замечательный человек с большим сердцем (все собаки и кошки были спасены и покормлены, а водопады и красивые места покорены:) Однозначно рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Если будем ещё раз в Грузии, то экскурсии закажем только с Иваном!!! И этим всё сказано.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Иван - отличный организатор и прекрасный рассказчик. Всем рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Батуми

Похожие экскурсии на «В сердце Горной Аджарии - из Батуми»

Батуми и Горная Аджария за 1 день
На автобусе
7 часов
1059 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Батуми и Горная Аджария за 1 день
Открыть историю, красоту природы и традиции теплого города и гостеприимного края
Начало: На улице Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€25 за человека
Горная Аджария за 1 день - из Батуми
На автобусе
10 часов
11 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Горная Аджария за 1 день - из Батуми
Природа, история и традиционное грузинское застолье (всё включено)
Начало: У Дома юстиции
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
€35 за человека
Хуло и окрестности - сердце Горной Аджарии
На машине
10 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Хуло и окрестности - сердце Горной Аджарии
Отправиться из Батуми в живописный городок и зелёные сёла с необычными достопримечательностями
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€48 за человека
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию! Индивидуальная экскурсия
На машине
6 часов
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию! Индивидуальная экскурсия
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
Завтра в 19:00
29 мая в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Батуми
€35 за человека