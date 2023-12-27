В окрестностях Батуми вы посетите винодельню, которая принадлежит потомственному виноделу в четвёртом поколении. Вас познакомят с традициями производства и историей грузинского вина. А после вы продегустируете четыре сорта вина и два вида чачи. И всё это — в приятной атмосфере гостеприимства и радушия.

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Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете, как создаются грузинские вина и в чём их уникальность. Услышите об истории создания вина в Грузии, а также познакомитесь с местными традициями и культурой.

И конечно, будет дегустация. Вам предложат попробовать четыре сорта вина и два сорта чачи. Все вина будут сопровождаться закусками, которые идеально подходят к каждому виду напитка.

Организационные детали