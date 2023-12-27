Отправиться в гости к потомственному виноделу - экскурсия в мини-группе
В окрестностях Батуми вы посетите винодельню, которая принадлежит потомственному виноделу в четвёртом поколении. Вас познакомят с традициями производства и историей грузинского вина. А после вы продегустируете четыре сорта вина и два вида чачи. И всё это — в приятной атмосфере гостеприимства и радушия.
Ближайшие даты:
27
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
|Дети до 14 лет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете, как создаются грузинские вина и в чём их уникальность. Услышите об истории создания вина в Грузии, а также познакомитесь с местными традициями и культурой.
И конечно, будет дегустация. Вам предложат попробовать четыре сорта вина и два сорта чачи. Все вина будут сопровождаться закусками, которые идеально подходят к каждому виду напитка.
Организационные детали
- Экскурсионная часть программы проходит только на винодельне
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, дегустация и закуски
- Поездка проходит на комфортном легковом автомобиле/минивэне
- Дорога туда-обратно займёт до 40 минут
ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Батуми
Провёл экскурсии для 162 туристов
Привет! Меня зовут Сергей, мы с командой организуем увлекательные экскурсии и мастер-классы в Батуми. Грузия — это место, где дружелюбие и гостеприимство пронизывают каждый уголок. С любовью откроем вам её удивительный мир.
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