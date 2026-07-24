Если знакомиться с Грузией через вино — то только на небольшой частной винодельне, где к вину относятся с теплом и трепетом. Вы узнаете о традициях производства и истории грузинского вина. А после продегустируете пять сортов вина, бренди и чачу. И всё это — в приятной атмосфере гостеприимства и радушия.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы отправимся на уютную семейную винодельню недалеко от Батуми: отсюда открывается невероятный вид на море и город, а на территории есть даже руины древней церкви.

В гостях у потомственного винодела вы узнаете:

как создаются грузинские вина и в чём их уникальность

как делают бренди и чачу

как правильно дегустировать вино и вести дневник дегустации

Конечно, будет и дегустация! Вы попробуете шесть сортов вина, бренди и чачу. Все напитки подаются с идеально подходящими к ним закусками.

Организационные детали