Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Групповая экскурсия в Батуми

Отправиться в гости к потомственному виноделу - экскурсия в мини-группе

В окрестностях Батуми вы посетите винодельню, которая принадлежит потомственному виноделу в четвёртом поколении. Вас познакомят с традициями производства и историей грузинского вина. А после вы продегустируете четыре сорта вина и два вида чачи. И всё это — в приятной атмосфере гостеприимства и радушия.
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Ближайшие даты:
27
дек
28
дек
29
дек
30
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Дети до 14 лет€15
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете, как создаются грузинские вина и в чём их уникальность. Услышите об истории создания вина в Грузии, а также познакомитесь с местными традициями и культурой.

И конечно, будет дегустация. Вам предложат попробовать четыре сорта вина и два сорта чачи. Все вина будут сопровождаться закусками, которые идеально подходят к каждому виду напитка.

Организационные детали

  • Экскурсионная часть программы проходит только на винодельне
  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, дегустация и закуски
  • Поездка проходит на комфортном легковом автомобиле/минивэне
  • Дорога туда-обратно займёт до 40 минут

ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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