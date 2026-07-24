Если знакомиться с Грузией через вино — то только на небольшой частной винодельне, где к вину относятся с теплом и трепетом. Вы узнаете о традициях производства и истории грузинского вина. А после продегустируете пять сортов вина, бренди и чачу. И всё это — в приятной атмосфере гостеприимства и радушия.
Описание экскурсии
Мы отправимся на уютную семейную винодельню недалеко от Батуми: отсюда открывается невероятный вид на море и город, а на территории есть даже руины древней церкви.
В гостях у потомственного винодела вы узнаете:
- как создаются грузинские вина и в чём их уникальность
- как делают бренди и чачу
- как правильно дегустировать вино и вести дневник дегустации
Конечно, будет и дегустация! Вы попробуете шесть сортов вина, бренди и чачу. Все напитки подаются с идеально подходящими к ним закусками.
Организационные детали
- В стоимость включены дегустации и трансфер от места вашего проживания до винодельни и обратно
- По желанию вы можете сделать вино со своей этикеткой — от 30 лари
- Экскурсию для вас проведёт хозяин винодельни
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1581 туриста
Мы с командой организуем увлекательные экскурсии и мастер-классы в Батуми. Грузия — это место, где дружелюбие и гостеприимство пронизывают каждый уголок. С любовью откроем вам её удивительный мир.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Очень классная экскурсия, Тамаз рассказывал о том, как делается вино, в чем отличие грузинского виноделия и европейского, и отвечал на любые вопросы:) также была дегустация вин, чачи и бренди, все это в домашней атмосфере. Рекомендую эту экскурсию всем приезжающим в Батуми 👍🏻
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Д
Огромное спасибо за эту замечательную экскурсию! Всё прошло настолько душевно и по-семейному, что было ощущение, будто приехали в гости к хорошим знакомым, а не на обычную винодельню. Особенно понравился рассказ
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Ё
Путешествие получилось у меня конечно спонтанно, но спасибо Сергею за оперативность.
Быстро помог найти решение для продолжения ничем не запланированного путешествия)
Также отдельная благодарность Мамуке!! Также помог чтобы данное путешествие было не забываемым!
Быстро помог найти решение для продолжения ничем не запланированного путешествия)
Также отдельная благодарность Мамуке!! Также помог чтобы данное путешествие было не забываемым!
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А
Очень качественная экскурсия. Томаз, прекрасный рассказчик и знаток вина. Детально рассказывает о грузинском виноделии, уважительно относится к традициям рода и страны, охотно отвечает на вопросы. В качестве бонуса - во дворе действительно есть фундамент очень старой церкви, подтвержденные на уровне археологических исследований, выпущена книга об этом. Рекомендую для туристов, которые хотят своими глазами увидеть как производится грузинское вино.
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E
прекрасный образец, хочется вернуться и посмотреть как она выглядит осенью - хозяин угощает всем, что там растет, а растет там целый ботанический сад!
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Е
Вчера посетили очень красивое место. Прекрасная винодельня. Хозяин встретил как родных: провел экскурсию и очень вкусно накормил, напоил очень вкусным настоящим грузинским вином, чачей и даже бренди. Атмосфера уютная, всё
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