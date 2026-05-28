В уютной винотеке в центре Батуми вас ждёт знакомство с современной винной Грузией. Вместе с сомелье вы попробуете пять вин, поговорите о сортах, регионах и вкусах, а ещё получите честные рекомендации — что действительно стоит пить и увозить с собой из Грузии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Винотека в центре Батуми

Дегустация проходит в камерной винотеке с лёгкими закусками и спокойной атмосферой. Вы попробуете пять вин — наиболее характерные и интересные образцы от современных грузинских виноделов.

Знакомство с винной Грузией

Поговорим о главных винодельческих регионах страны и особенностях местных традиций. Вы узнаете, чем саперави отличается от ркацители, а киси — от цоликаури. И разберётесь, что действительно стоит знать о грузинском вине, а что давно осталось туристической легендой.

Советы от профессионального сомелье

Вы получите рекомендации, какие вина лучше попробовать, купить и увезти с собой из Грузии.

Организационные детали