В уютной винотеке в центре Батуми вас ждёт знакомство с современной винной Грузией.
Вместе с сомелье вы попробуете пять вин, поговорите о сортах, регионах и вкусах, а ещё получите честные рекомендации — что действительно стоит пить и увозить с собой из Грузии.
Описание мастер-класса
Винотека в центре Батуми
Дегустация проходит в камерной винотеке с лёгкими закусками и спокойной атмосферой. Вы попробуете пять вин — наиболее характерные и интересные образцы от современных грузинских виноделов.
Знакомство с винной Грузией
Поговорим о главных винодельческих регионах страны и особенностях местных традиций. Вы узнаете, чем саперави отличается от ркацители, а киси — от цоликаури. И разберётесь, что действительно стоит знать о грузинском вине, а что давно осталось туристической легендой.
Советы от профессионального сомелье
Вы получите рекомендации, какие вина лучше попробовать, купить и увезти с собой из Грузии.
Организационные детали
- В стоимость входит 5 образцов вин и лёгкие закуски
- Программа 18+
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Хайдара Абашидзе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Профессиональный сомелье. Родом из Беларуси, с 2021 года живу в Грузии. С вином работаю с 2018 года. Провожу дегустации, мастер-классы, курсы и винные ужины, составляю винные подборки. Также по запросу с гостями навещаем лучших виноделов.
