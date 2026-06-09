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Из Батуми - в Горную Аджарию

Проехать вдоль реки Аджарисцкали, остановиться у ущелий и заглянуть в горные деревни
Добро пожаловать в один из самых живописных районов Грузии! За один день вы увидите водопад Махунцети, пройдёте по мосту царицы Тамары, остановитесь на смотровых площадках и при желании попробуете хачапури, форель, домашнее вино и мёд.
Из Батуми - в Горную Аджарию
Из Батуми - в Горную Аджарию
Из Батуми - в Горную Аджарию

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • водопад Махунцети
  • мост царицы Тамары
  • слияние рек
  • горные деревни
  • ущелья и дорогу вдоль Аджарисцкали

А ещё узнаете:

  • почему Аджария — самобытный регион Грузии
  • какие традиции сохранились в местных деревнях
  • кто такая царица Тамара
  • какие легенды связаны с водопадом Махунцети, мостом царицы Тамары и окрестными ущельями
  • где делают настоящее домашнее вино, мёд и чачу
  • почему аджарский хачапури стал известен во всём мире

Ориентировочный тайминг

10:00 — выезд из Батуми
10:40–11:00 — река Аджарисцкали, обзорные площадки
11:20–12:00 — водопад Махунцети
12:05–12:30 — мост царицы Тамары
12:30–13:00 — дорога через горные деревни, остановки для фото по желанию
13:00–14:30 — винный дом, дегустация и обед
14:30–15:30 — горные локации, смотровые площадки, остановки у рек
17:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Едем на Mercedes Sprinter или легковом автомобиле
  • Питание в ресторане и дегустации оплачиваются отдельно (дегустация вина — 18+)
  • Можем организовать индивидуальную экскурсию за доплату от €120 для 1–4 человек

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Грузии и с радостью показываю гостям эту удивительную страну. Уже много лет я занимаюсь трансферами и экскурсиями по самым красивым уголкам Грузии. В моём распоряжении комфортный Mercedes Sprinter
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на 17 мест, поэтому я организую как индивидуальные, так и групповые поездки. Я знаю не только популярные маршруты, но и скрытые места, куда редко добираются обычные туристы. Для меня важно не просто отвезти вас из точки А в точку Б, а подарить настоящие эмоции, комфорт и тёплую атмосферу путешествия. Покажу вам горы, старинные монастыри, винодельни, море и настоящую грузинскую душу! Буду рад стать вашим проводником по Грузии!

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