Добро пожаловать в один из самых живописных районов Грузии! За один день вы увидите водопад Махунцети, пройдёте по мосту царицы Тамары, остановитесь на смотровых площадках и при желании попробуете хачапури, форель, домашнее вино и мёд.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- водопад Махунцети
- мост царицы Тамары
- слияние рек
- горные деревни
- ущелья и дорогу вдоль Аджарисцкали
А ещё узнаете:
- почему Аджария — самобытный регион Грузии
- какие традиции сохранились в местных деревнях
- кто такая царица Тамара
- какие легенды связаны с водопадом Махунцети, мостом царицы Тамары и окрестными ущельями
- где делают настоящее домашнее вино, мёд и чачу
- почему аджарский хачапури стал известен во всём мире
Ориентировочный тайминг
10:00 — выезд из Батуми
10:40–11:00 — река Аджарисцкали, обзорные площадки
11:20–12:00 — водопад Махунцети
12:05–12:30 — мост царицы Тамары
12:30–13:00 — дорога через горные деревни, остановки для фото по желанию
13:00–14:30 — винный дом, дегустация и обед
14:30–15:30 — горные локации, смотровые площадки, остановки у рек
17:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Едем на Mercedes Sprinter или легковом автомобиле
- Питание в ресторане и дегустации оплачиваются отдельно (дегустация вина — 18+)
- Можем организовать индивидуальную экскурсию за доплату от €120 для 1–4 человек
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Грузии и с радостью показываю гостям эту удивительную страну. Уже много лет я занимаюсь трансферами и экскурсиями по самым красивым уголкам Грузии. В моём распоряжении комфортный Mercedes Sprinter
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