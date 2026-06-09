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на 17 мест, поэтому я организую как индивидуальные, так и групповые поездки. Я знаю не только популярные маршруты, но и скрытые места, куда редко добираются обычные туристы. Для меня важно не просто отвезти вас из точки А в точку Б, а подарить настоящие эмоции, комфорт и тёплую атмосферу путешествия. Покажу вам горы, старинные монастыри, винодельни, море и настоящую грузинскую душу! Буду рад стать вашим проводником по Грузии!