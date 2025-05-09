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Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Батуми: выберите свой маршрут
Выберите один из четырёх уникальных маршрутов по Батуми и получите профессиональные фотографии, запечатлевшие красоту города и его атмосферу
«Современный символ города высотой 130 метров, с которого открывается потрясающая панорама Батуми»
21 июн в 06:00
22 июн в 06:00
€176
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная прогулка по живописным местам Батуми
Сбегите из шумного центра Батуми в пригород. Насладитесь природой, видами на море и город, пробуйте вино и слушайте истории о Батуми и Аджарии
Начало: На окраине Батуми у начала улицы Дидгори
«Растения и фрукты, дома и панорамы»
Завтра в 11:00
21 июн в 11:00
€70 за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
Путешествие не только в горы, но и в прошлое, вглубь природы, к древним легендам и настоящей Гурии
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
«13:30 — панорама, горный источник и живая вода»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
21 июн в 11:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана9 мая 2025Фотопрогулка прошла отлично. Удалось прогуляться по знаковым местам Батуми и получить фото воспоминания на память. Организатор молодец, всё прошло чётко и без накладок. Остались только положительные впечатления и от города и фотопрогулки. Спасибо!
- ААлександр12 ноября 2024Хочу выразить свою благодарность Виктории за замечательную фотопрогулку по Батуми и прекрасные снимки! Спасибо!
- ТТатьяна11 октября 2024Очень понравилась фотопрогулка с Викторией! Получились красочные выразительные кадры на память. За час прошли и по старому городу, и через
- ССветлана21 сентября 2022Мы провели с Ростиславом четыре совершенно замечательных часа и получили большое удовольствие как от невероятных уголков природы, которые он для нас открыл, так и от общения с гидом, знающим и любящим эти места.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Панорамы»
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