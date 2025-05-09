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Сбегите из шумного центра Батуми в пригород. Насладитесь природой, видами на море и город, пробуйте вино и слушайте истории о Батуми и Аджарии

Начало: На окраине Батуми у начала улицы Дидгори

«Растения и фрукты, дома и панорамы»