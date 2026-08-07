3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучше всего отправляться на экскурсию в Батуми в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать, что в эти месяцы возможны дожди и температура может быть ниже. Однако в это время меньше туристов, что позволяет более спокойно насладиться красотами региона.

Представьте себе день, полный открытий: начните с знаковых мест Батуми, затем погрузитесь в красоту Аджарии и Гурии. Посетите исторические крепости, насладитесь видами на море и горы, исследуйте парк миниатюр и закончите день дегустацией свежей форели. Эта экскурсия предлагает уникальное сочетание культурного наследия и природных чудес, оставляя незабываемые впечатления и желание возвращаться снова

Описание экскурсии

Главное о Батуми

Я покажу в экспресс-режиме «визитные карточки» Батуми: главный проспект Руставели, Новый бульвар, Драматический театр, Морской вокзал, дом Юстиции, озеро Ардагани с танцующими фонтанами и здание ресторана «Вверх ногами», напоминающее перевернутый вашингтонский Белый Дом. Кроме этого, мы проедем фонтан Нептуна, дом «Лицо», дельфинарий, Пизанскую башню и Акрополь местного разлива. Я расскажу историю создания всех интересных зданий и любопытные факты о прошлой и современной жизни Батуми.

Старинная крепость и чудесные панорамы

Мы отправимся в поселок Чакви, где вы увидите бывший лимонарий и насладитесь великолепным видом на море и город. Я раскрою таинственную легенду древней крепости Петра и поясню, как она пережила крушение шести величайших империй в истории человечества. Далее вы проедете по самой длинной улице СССР и рассмотрите место, где царь Колхиды прекратил преследование аргонавта Ясона.

Парк миниатюр, эвкалипты и форелевое хозяйство

Я покажу достопримечательности Грузии в миниатюре и расскажу о них интересные факты. По желанию мы можем посетить песчанный пляж с великолепным черным, магнитным песком в Шекветили. Следом вы погуляете по парку эвкалиптов, в котором собраны скульптуры звезд мировой и грузинской сцены. Причем, их можно не только увидеть, но и услышать — в каждую скульптуру вмонтирован динамик с известными композициями данного исполнителя. В завершение мы доедем по живописной горной дороге до села с рыбным хозяйством — вы попробуете запеченную на углях свежую форель и насладитесь отдыхом на природе.

Организационные детали