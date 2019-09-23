3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Батуми, Аджария и Гурия за один день

Горная природа, парк эвкалиптов, древняя крепость и форелевая ферма на увлекательной экскурсии

Levan
Задать вопрос
Levan – ваш гид
Вы увидите знаковые места центра Батуми, после чего отправитесь исследовать Аджарию и Гурию.

Я покажу чудесные природные уголки и достопримечательности Грузии в миниатюре.

А еще вы проедете по самой длинной улице СССР и отведаете запеченную на углях форель.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш отель в Батуми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Батуми, Аджария и Гурия за один день
Батуми, Аджария и Гурия за один день

Что вас ожидает

Главное о Батуми
Я покажу в экспресс-режиме «визитные карточки» Батуми: главный проспект Руставели, Новый бульвар, Драматический театр, Морской вокзал, дом Юстиции, озеро Ардагани с танцующими фонтанами и здание ресторана «Вверх ногами», напоминающее перевернутый вашингтонский Белый Дом. Кроме этого, мы проедем фонтан Нептуна, дом «Лицо», дельфинарий, Пизанскую башню и Акрополь местного разлива. Я расскажу историю создания всех интересных зданий и любопытные факты о прошлой и современной жизни Батуми.

Старинная крепость и чудесные панорамы
Мы отправимся в поселок Чакви, где вы увидите бывший лимонарий и насладитесь великолепным видом на море и город. Я раскрою таинственную легенду древней крепости Петра и поясню, как она пережила крушение шести величайших империй в истории человечества. Далее вы проедете по самой длинной улице СССР и рассмотрите место, где царь Колхиды прекратил преследование аргонавта Ясона.

Парк миниатюр, эвкалипты и форелевое хозяйство
Я покажу достопримечательности Грузии в миниатюре и расскажу о них интересные факты. По желанию мы можем посетить песчанный пляж с великолепным черным, магнитным песком в Шекветили. Следом вы погуляете по парку эвкалиптов, в котором собраны скульптуры звезд мировой и грузинской сцены. Причем, их можно не только увидеть, но и услышать — в каждую скульптуру вмонтирован динамик с известными композициями данного исполнителя. В завершение мы доедем по живописной горной дороге до села с рыбным хозяйством — вы попробуете запеченную на углях свежую форель и насладитесь отдыхом на природе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius XW30 2013 г.в.
  • Если вы уже видели основные достопримечательности Батуми, можем исключить из маршрута обзорную экскурсию по городу и сразу направиться в сторону крепости.
  • Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: обед с форелью по меню — 10$, парк миниатюр — 1,5$.
Батуми, Аджария и Гурия за один день
Батуми, Аджария и Гурия за один день
Батуми, Аджария и Гурия за один день
Батуми, Аджария и Гурия за один день
Батуми, Аджария и Гурия за один день
Батуми, Аджария и Гурия за один день
Батуми, Аджария и Гурия за один день
Батуми, Аджария и Гурия за один день
Батуми, Аджария и Гурия за один день
Батуми, Аджария и Гурия за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель в Батуми.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Levan
Levan
Гамарджоба! Меня зовут Леван, я живу в потрясающем Батуми, раскинувшемся на берегу Черного моря. Хочу поделиться с вами красотами Грузии, заразить местным гостеприимством и хорошим настроением. Знаю все красивые уголки страны — с радостью покажу все самое интересное, посоветую ресторанчики с замечательной едой и живописные места для фотосессий. До встречи!
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 сентября 2019
Хочу сказать большое спасибо, Ливану за проведенную экскурсию, а также за интереснейшую и очень познавательную беседу. Ливан, не просто гид, он очень интеллигентный, такчичный,образованный и чуткий человек, обладающий тонким чувством юмора и редким даром рассказчика.
Во время его экскурсии было весело ,интересно и комфортно. Отдельное спасибо за " явки и пароли" ) интересных мест ,хороших магазинов ,и качественной продукции в Батуми - позже воспользовались всеми подсказками!
6 июля 2019
Спасибо Левану за чудесный день! Программа экскурсии не перегружена, мы спокойно посмотрели все что хотели и, конечно, остались в восторге от форелевой фермы =)
30 июня 2019
Экскурсия просто отличная! Даже учитывая сегодняшнюю дождливую погоду, Леван сделал её интересной и познавательной. Интеллигентный и тактичный гид, не жалеющий времени на гостей, потрясающие виды Аджарии и Гурии, отличный обед на форелевой ферме, включающий свежепойманную форель и домашнее вино-что может быть лучшее?))) чёрные магнитные пески-мы к вам вернёмся! А как дышится в эвкалиптовой роще - воздух хочется в рюкзак складывать! Однозначно - рекомендуем!!!

Levan проводит ещё 2 экскурсии

Из Батуми — к чудесам горной Аджарии!Из Батуми — к чудесам горной Аджарии!Из Батуми — к чудесам горной Аджарии!
скидка15%
€78
67 за экскурсию
6 часов
29 отзывов
Водопад Махунцети, мост царицы Тамары, древнеримская крепость и дегустация вина за один день
Вы увидите все знаковые места центра Батуми, после чего отправитесь по живописным дорогам исследовать его потрясающие окрестности. Я покажу девственные природные уголки и античные сооружения, помогу разобраться в местном вине и поясню, как связан с Грузией Андрей Первозванный.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один деньКаньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один деньКаньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день
скидка10%
€165
149 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Увидеть самые живописные места Имеретинского края и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Вы исследуете таинственную пещеру, погуляете по дремучему лесу, найдете следы динозавров, заглянете в глубину каньона и ощутите свежесть водопадов. Я расскажу интересные факты о местной жизни, природе, кухне, виноделии и помогу полюбить этот чудесный регион.

Экскурсии по пригородам Батуми

Открыть природу горной АджарииОткрыть природу горной АджарииОткрыть природу горной Аджарии
скидка15%
€80
68 за экскурсию
5 часов
94 отзыва
Путешествие по национальному парку Мачахела к водопадам, горным ущельям и Апсаросской крепости
Понять культуру и характер Аджарии можно, лишь отправившись в горы! Во время поездки вы окажетесь в красивейших уголках национального парка Мачахела среди зарослей самшитового леса, пройдете по средневековому мосту царицы Тамары, насладитесь мощью горных рек и водопадов. Я не только проведу вас по самым вдохновляющим природным тропам, но и расскажу об истории региона, аджарских традициях и особенностях вкуснейшей местной кухни. После нашего путешествия вы смело сможете сказать, что видели настоящую Аджарию!
Путешествие в грузинские тропикиПутешествие в грузинские тропикиПутешествие в грузинские тропики
скидка15%
От
€50
43 за экскурсию
8 часов
49 отзывов
Покориться красоте и атмосфере парка Мтирала в поездке из Батуми
Отправьтесь на увлекательный и несложный хайкинг в живописный уголок Грузии! Парк Мтирала прекрасен в любое время года, а жарким летом — это отличный вариант «побега» из отеля. Вы полюбуетесь побережьем, пройдете через зеленые джунгли, насладитесь шумом водопада и искупаетесь в горном озере. А в завершение вкусно пообедаете на форелевом хозяйстве.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру ПрометеяПутешествие в каньон Мартвили и пещеру ПрометеяПутешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
150 за экскурсию
9 часов
39 отзывов
Посетить красивейшие природные уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды
Среди строгих гор, древних монастырей и культурных памятников Грузии вы найдете много похожих пейзажей, но Мартвильский каньон отличается от всего, что вы видели ранее. Путешествуя по западной Грузии, вы откроете мир завораживающей природы — проплывете между зелеными склонами каньона, прикоснетесь к сталагмитам и пройдете по коридорам пещеры Прометея. А в итоге — исследуете самые вдохновляющие места Имерети и лучше поймете философию грузинского народа.
Мир за стенами Мачахельского ущельяМир за стенами Мачахельского ущельяМир за стенами Мачахельского ущелья
скидка15%
От
€55
47 за экскурсию
8 часов
3 отзыва
Путешествие из Батуми в сердце колхидского леса, истории крепости Гвара и ужин по-аджарски
Это приключение приведет вас к первозданным пейзажам Мачахельского ущелья, историческим памятникам Аджарии и её древним традициям. Вы полюбуетесь вершинами гор с крепости Гвара, пройдете по старинным подвесным мостам через бурные реки, а вечером заглянете в гости к аджарской семье на ужин с блюдами домашней грузинской кухни, чачей, песнями и танцами.
Аджария круглый год!Аджария круглый год!Аджария круглый год!
От 76 за экскурсию
5.5 часов
23 отзыва
Авто-путешествие из Батуми за природными и историческими открытиями горного края
В Батуми непременно стоит посвятить день поездке в горную Аджарию — чтобы влюбиться в ее вечнозеленые склоны, руины древности и водопады. Дороги в ущельях приведут к крепостям Гонио и Гвара, к мостам времен великой царицы Тамары и в этнографический музей. За 5 часов вы узнаете о завоевании Иберии римлянами, «Золотом веке» Грузии и о местных традициях; увидите переплетение христианской и мусульманской культур и ощутите тепло Аджарии.
Из Батуми — в сказочную Имеретию!Из Батуми — в сказочную Имеретию!Из Батуми — в сказочную Имеретию!
160 за экскурсию
7 часов
3 отзыва
Исследовать один из самых живописных регионов Грузии на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Вы посетите все самые впечатляющие места Имеретии: столицу региона, монастыри Гелати и Моцамета, заповедник Сатаплия. Поплаваете на лодочке по старинной пещере, впечатлитесь фантастическими сталактитами и сталагмитами, услышите легенды Колхиды и отведаете местные сыры, шашлыки и сладкий хлеб.

Выбирайте и другие экскурсии в Батуми

За городомГорная АджарияПарк МачахелаГастрономическиеМартвильский каньонВодопад МахунцетиСо скидкойПешкомМастер-классыВинные заводыПарк МтиралаНа автомобилеОбзорныеНа велосипедеПещерыВсеИндивидуальныеИстория и архитектураНеобычные маршрутыКутаисиПещера Прометея