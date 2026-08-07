3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Батуми, Аджария и Гурия за один день

Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях
Представьте себе день, полный открытий: начните с знаковых мест Батуми, затем погрузитесь в красоту Аджарии и Гурии.

Посетите исторические крепости, насладитесь видами на море и горы, исследуйте парк миниатюр и закончите день дегустацией свежей форели.

Эта экскурсия предлагает уникальное сочетание культурного наследия и природных чудес, оставляя незабываемые впечатления и желание возвращаться снова
4.9
22 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный маршрут за один день
  • 🏙️ Знакомство с ключевыми достопримечательностями Батуми
  • 🏰 Посещение древней крепости Петра
  • 🌳 Прогулка по парку эвкалиптов
  • 🐟 Вкусная форель на углях
  • 📸 Живописные панорамы и фото-локации

Лучшее время для посещения

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фев
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апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучше всего отправляться на экскурсию в Батуми в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать, что в эти месяцы возможны дожди и температура может быть ниже. Однако в это время меньше туристов, что позволяет более спокойно насладиться красотами региона.
Сейчас август — это идеальное время.
Батуми, Аджария и Гурия за один день
Батуми, Аджария и Гурия за один день
Батуми, Аджария и Гурия за один день

Что можно увидеть

  • Проспект Руставели
  • Новый бульвар
  • Драматический театр
  • Морской вокзал
  • Дом Юстиции
  • Озеро Ардагани
  • Фонтан Нептуна
  • Дом «Лицо»
  • Дельфинарий
  • Пизанская башня
  • Акрополь
  • Крепость Петра
  • Парк миниатюр
  • Парк эвкалиптов

Описание экскурсии

Главное о Батуми

Я покажу в экспресс-режиме «визитные карточки» Батуми: главный проспект Руставели, Новый бульвар, Драматический театр, Морской вокзал, дом Юстиции, озеро Ардагани с танцующими фонтанами и здание ресторана «Вверх ногами», напоминающее перевернутый вашингтонский Белый Дом. Кроме этого, мы проедем фонтан Нептуна, дом «Лицо», дельфинарий, Пизанскую башню и Акрополь местного разлива. Я расскажу историю создания всех интересных зданий и любопытные факты о прошлой и современной жизни Батуми.

Старинная крепость и чудесные панорамы

Мы отправимся в поселок Чакви, где вы увидите бывший лимонарий и насладитесь великолепным видом на море и город. Я раскрою таинственную легенду древней крепости Петра и поясню, как она пережила крушение шести величайших империй в истории человечества. Далее вы проедете по самой длинной улице СССР и рассмотрите место, где царь Колхиды прекратил преследование аргонавта Ясона.

Парк миниатюр, эвкалипты и форелевое хозяйство

Я покажу достопримечательности Грузии в миниатюре и расскажу о них интересные факты. По желанию мы можем посетить песчанный пляж с великолепным черным, магнитным песком в Шекветили. Следом вы погуляете по парку эвкалиптов, в котором собраны скульптуры звезд мировой и грузинской сцены. Причем, их можно не только увидеть, но и услышать — в каждую скульптуру вмонтирован динамик с известными композициями данного исполнителя. В завершение мы доедем по живописной горной дороге до села с рыбным хозяйством — вы попробуете запеченную на углях свежую форель и насладитесь отдыхом на природе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius XW30 2013 г. в.
  • Если вы уже видели основные достопримечательности Батуми, можем исключить из маршрута обзорную экскурсию по городу и сразу направиться в сторону крепости.
  • Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: обед с форелью по меню — 10$, парк миниатюр — 1,5$.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€45
Дети до 12 лет€40
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван
Леван — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1090 туристов
Гамарджоба! Я живу в потрясающем Батуми, раскинувшемся на берегу Чёрного моря. Хочу поделиться с вами красотами Грузии, заразить местным гостеприимством и хорошим настроением. Знаю все красивые уголки страны — с радостью покажу всё самое интересное, посоветую ресторанчики с замечательной едой и живописные места для фотосессий. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Недавно побывали на потрясающей экскурсии — и до сих пор под впечатлением!
Сначала посетили парк миниатюр: было очень интересно рассматривать уменьшенные копии знаменитых достопримечательностей — словно за пару часов объехали полстраны.
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Потом отправились в эвкалиптовый парк: воздух там просто волшебный, насыщенный ароматом эвкалипта, гулять — одно удовольствие, а по тропинкам ещё и статуи знаменитых музыкантов, исполнителей и их композиции - это просто чудо!!!
Пляж с магнитным песком тоже удивил: необычный тёмный песок, интересный эффект — ощущения совсем не такие, как на обычном пляже. А дальше нас ждало настоящее приключение — форелевое хозяйство! Ловить форель своими руками оказалось захватывающе, даже не думали, что так увлечёмся.
А кульминацией дня стал обед, который приготовили для нас хозяева хозяйства. Всё было невероятно вкусно, по-домашнему, с душой — идеальное завершение насыщенного дня.
Отдельное огромное спасибо гиду Левану! Он сделал эту поездку особенной: рассказывал интересно и не перегружал фактами, чутко следил за тем, чтобы всем было комфортно, помогал во всём и создавал тёплую, дружелюбную атмосферу. Благодаря ему экскурсия получилась не просто насыщенной, а по-настоящему душевной.
Однозначно рекомендуем эту экскурсию — это отличный способ увидеть много интересного и получить массу ярких эмоций! 😊

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А
Экскурсия вышла замечательная. Леван встретил в аэропорту и мы отправились по красивому зелёному серпантину на красном кабриолете смотреть Аджарию и Гурию. Маршрут был немного скорректирован по запросу, мы посмотрели крепость,
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парк миниатюр и музыкантов, природа Грузии прекрасна, достопримечательности в миниатюре очень удобно осматривать и позже сопоставлять с оригиналом. Некоторых музыкантов я увидела впервые, очень интересно слушать знакомую музыку и видеть исполнителя, а запах от местных огромных эвкалиптов, абсолютно, потрясающий и сопровождает по всему маршруту. Пляж с магнитным песком чистый, с лежаками и переодевалкой, времени на купание было достаточно, вода теплая, заход не резкий. Леван -интересный рассказчик, ориентируется на интерес и углубляется в заинтересовавшую тему, учитывает пожелания и ориентируется по времени, у нас экскурсия вышла дольше заявленного, но доставил меня вовремя в нужное место и время на пешеходную экскурсию (был всего день в Батуми, хотелось увидеть максимум). Если еще попаду в этот прекрасный город, то, обязательно, съезжу на другие экскурсии Левана.

Экскурсия вышла замечательная. Леван встретил в аэропорту и мы отправились по красивому зелёному серпантину на красном
Экскурсия вышла замечательная. Леван встретил в аэропорту и мы отправились по красивому зелёному серпантину на красном
Экскурсия вышла замечательная. Леван встретил в аэропорту и мы отправились по красивому зелёному серпантину на красном
Экскурсия вышла замечательная. Леван встретил в аэропорту и мы отправились по красивому зелёному серпантину на красном
Экскурсия вышла замечательная. Леван встретил в аэропорту и мы отправились по красивому зелёному серпантину на красном
Экскурсия вышла замечательная. Леван встретил в аэропорту и мы отправились по красивому зелёному серпантину на красном
Экскурсия вышла замечательная. Леван встретил в аэропорту и мы отправились по красивому зелёному серпантину на красном
Экскурсия вышла замечательная. Леван встретил в аэропорту и мы отправились по красивому зелёному серпантину на красном+1
Экскурсия вышла замечательная. Леван встретил в аэропорту и мы отправились по красивому зелёному серпантину на красном
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Кира
Спасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времени, чтобы успеть все. Экскурсия вышла очень зеленой, не напрягающей, но насыщенной:) Остались в огромном
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удовольствии.
Маршрут вышел таким: чайный домик на берегу моря - крепость Петра (потрясающая! и главное - мало людей) - парк миниатюр - музыкальный парк с моховым лесом и эвкалиптовой рощей - обед у моря - дендрологический парк - форелевая ферма!
Леван, было суперски!

Спасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времени,
Спасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времени,
Спасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времени,
Спасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времени,
Спасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времени,
Спасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времени,
Спасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времени,
Спасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времени,+2
Спасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времени,
Спасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времени,
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А
Прекрасная экскурсия просто спасла наш дождливый день! Мы приехали в Батуми на 4 дня и очень хотелось за небольшое время увидеть побольше красот и выбрали экскурсию у Левана. В этот
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день погода оставляла желать лучшего и лил проливной дождь, но это нас совсем не огорчило, так как организатор очень внимательный и интересный собеседник. Он погрузил нас в загадочный мир Грузии, рассказал много интересных фактов из истории и архитектуры Батуми и близлежащей местности. Мы посетили красивейший водопад, увидели границу с Турцией, отведали множество видов домашнего вина! Время пролетело незаметно! Очень рекомендую 👍

Прекрасная экскурсия просто спасла наш дождливый день! Мы приехали в Батуми на 4 дня и очень
Прекрасная экскурсия просто спасла наш дождливый день! Мы приехали в Батуми на 4 дня и очень
Прекрасная экскурсия просто спасла наш дождливый день! Мы приехали в Батуми на 4 дня и очень
Прекрасная экскурсия просто спасла наш дождливый день! Мы приехали в Батуми на 4 дня и очень
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О
Все отлично, соответствовало ожиданиям. Рекомендуем!)))
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Evgeniya
Мы приехали в Батуми на очень короткое время, поэтому хотели получить все сразу - и полезную информацию о культуре и традициях Аджарии и Гурии, и знания о современном облике Батуми,
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и яркие эмоции и впечатления, и отдых у моря… словом, задача была бы невыполнимой, если бы не помощь Левана и его замечательная экскурсия! Он учел все наши желания и выстроил маршрут так, что нам не помешал ни дождь, ни автомобильные пробки, а усталости мы совсем не почувствовали. Обзорная экскурсия по Батуми помогла нам в дальнейшем сориентироваться в городе. Крепость Петра открыла потрясающие панорамные виды на море. Парк достопримечательностей убедил в том, что многое в Грузии нам еще предстоит посмотреть. Пляж с черным песком, купание в море, прекрасная солнечная погода - что может быть лучше для поднятия настроения! Леван - прекрасный рассказчик, владеющий материалом досконально. Огромное ему спасибо и удачи во всех делах!
Очень рекомендую эту экскурсию всем путешественникам по Грузии!

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