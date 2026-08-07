3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

🏙️ Знакомство с ключевыми достопримечательностями Батуми
🏰 Посещение древней крепости Петра
🌳 Прогулка по парку эвкалиптов
🐟 Вкусная форель на углях
📸 Живописные панорамы и фото-локации
Лучшее время для посещения
янв
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апр
май
июн
июл
авг
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Лучше всего отправляться на экскурсию в Батуми в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать, что в эти месяцы возможны дожди и температура может быть ниже. Однако в это время меньше туристов, что позволяет более спокойно насладиться красотами региона.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Проспект Руставели
Новый бульвар
Драматический театр
Морской вокзал
Дом Юстиции
Озеро Ардагани
Фонтан Нептуна
Дом «Лицо»
Дельфинарий
Пизанская башня
Акрополь
Крепость Петра
Парк миниатюр
Парк эвкалиптов
Описание экскурсии
Главное о Батуми
Я покажу в экспресс-режиме «визитные карточки» Батуми: главный проспект Руставели, Новый бульвар, Драматический театр, Морской вокзал, дом Юстиции, озеро Ардагани с танцующими фонтанами и здание ресторана «Вверх ногами», напоминающее перевернутый вашингтонский Белый Дом. Кроме этого, мы проедем фонтан Нептуна, дом «Лицо», дельфинарий, Пизанскую башню и Акрополь местного разлива. Я расскажу историю создания всех интересных зданий и любопытные факты о прошлой и современной жизни Батуми.
Старинная крепость и чудесные панорамы
Мы отправимся в поселок Чакви, где вы увидите бывший лимонарий и насладитесь великолепным видом на море и город. Я раскрою таинственную легенду древней крепости Петра и поясню, как она пережила крушение шести величайших империй в истории человечества. Далее вы проедете по самой длинной улице СССР и рассмотрите место, где царь Колхиды прекратил преследование аргонавта Ясона.
Парк миниатюр, эвкалипты и форелевое хозяйство
Я покажу достопримечательности Грузии в миниатюре и расскажу о них интересные факты. По желанию мы можем посетить песчанный пляж с великолепным черным, магнитным песком в Шекветили. Следом вы погуляете по парку эвкалиптов, в котором собраны скульптуры звезд мировой и грузинской сцены. Причем, их можно не только увидеть, но и услышать — в каждую скульптуру вмонтирован динамик с известными композициями данного исполнителя. В завершение мы доедем по живописной горной дороге до села с рыбным хозяйством — вы попробуете запеченную на углях свежую форель и насладитесь отдыхом на природе.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius XW30 2013 г. в.
Если вы уже видели основные достопримечательности Батуми, можем исключить из маршрута обзорную экскурсию по городу и сразу направиться в сторону крепости.
Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: обед с форелью по меню — 10$, парк миниатюр — 1,5$.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€45
Дети до 12 лет
€40
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1090 туристов
Гамарджоба! Я живу в потрясающем Батуми, раскинувшемся на берегу Чёрного моря. Хочу поделиться с вами красотами Грузии, заразить местным гостеприимством и хорошим настроением. Знаю все красивые уголки страны — с радостью покажу всё самое интересное, посоветую ресторанчики с замечательной едой и живописные места для фотосессий. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Недавно побывали на потрясающей экскурсии — и до сих пор под впечатлением! Сначала посетили парк миниатюр: было очень интересно рассматривать уменьшенные копии знаменитых достопримечательностей — словно за пару часов объехали полстраны. читать дальшеуменьшить
Потом отправились в эвкалиптовый парк: воздух там просто волшебный, насыщенный ароматом эвкалипта, гулять — одно удовольствие, а по тропинкам ещё и статуи знаменитых музыкантов, исполнителей и их композиции - это просто чудо!!! Пляж с магнитным песком тоже удивил: необычный тёмный песок, интересный эффект — ощущения совсем не такие, как на обычном пляже. А дальше нас ждало настоящее приключение — форелевое хозяйство! Ловить форель своими руками оказалось захватывающе, даже не думали, что так увлечёмся. А кульминацией дня стал обед, который приготовили для нас хозяева хозяйства. Всё было невероятно вкусно, по-домашнему, с душой — идеальное завершение насыщенного дня. Отдельное огромное спасибо гиду Левану! Он сделал эту поездку особенной: рассказывал интересно и не перегружал фактами, чутко следил за тем, чтобы всем было комфортно, помогал во всём и создавал тёплую, дружелюбную атмосферу. Благодаря ему экскурсия получилась не просто насыщенной, а по-настоящему душевной. Однозначно рекомендуем эту экскурсию — это отличный способ увидеть много интересного и получить массу ярких эмоций! 😊
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А
Анна
Экскурсия вышла замечательная. Леван встретил в аэропорту и мы отправились по красивому зелёному серпантину на красном кабриолете смотреть Аджарию и Гурию. Маршрут был немного скорректирован по запросу, мы посмотрели крепость, читать дальшеуменьшить
парк миниатюр и музыкантов, природа Грузии прекрасна, достопримечательности в миниатюре очень удобно осматривать и позже сопоставлять с оригиналом. Некоторых музыкантов я увидела впервые, очень интересно слушать знакомую музыку и видеть исполнителя, а запах от местных огромных эвкалиптов, абсолютно, потрясающий и сопровождает по всему маршруту. Пляж с магнитным песком чистый, с лежаками и переодевалкой, времени на купание было достаточно, вода теплая, заход не резкий. Леван -интересный рассказчик, ориентируется на интерес и углубляется в заинтересовавшую тему, учитывает пожелания и ориентируется по времени, у нас экскурсия вышла дольше заявленного, но доставил меня вовремя в нужное место и время на пешеходную экскурсию (был всего день в Батуми, хотелось увидеть максимум). Если еще попаду в этот прекрасный город, то, обязательно, съезжу на другие экскурсии Левана.
+1
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Кира
Спасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времени, чтобы успеть все. Экскурсия вышла очень зеленой, не напрягающей, но насыщенной:) Остались в огромном читать дальшеуменьшить
удовольствии. Маршрут вышел таким: чайный домик на берегу моря - крепость Петра (потрясающая! и главное - мало людей) - парк миниатюр - музыкальный парк с моховым лесом и эвкалиптовой рощей - обед у моря - дендрологический парк - форелевая ферма! Леван, было суперски!
+2
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А
Анна
Прекрасная экскурсия просто спасла наш дождливый день! Мы приехали в Батуми на 4 дня и очень хотелось за небольшое время увидеть побольше красот и выбрали экскурсию у Левана. В этот читать дальшеуменьшить
день погода оставляла желать лучшего и лил проливной дождь, но это нас совсем не огорчило, так как организатор очень внимательный и интересный собеседник. Он погрузил нас в загадочный мир Грузии, рассказал много интересных фактов из истории и архитектуры Батуми и близлежащей местности. Мы посетили красивейший водопад, увидели границу с Турцией, отведали множество видов домашнего вина! Время пролетело незаметно! Очень рекомендую 👍
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О
Олег
Все отлично, соответствовало ожиданиям. Рекомендуем!)))
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Evgeniya
Мы приехали в Батуми на очень короткое время, поэтому хотели получить все сразу - и полезную информацию о культуре и традициях Аджарии и Гурии, и знания о современном облике Батуми, читать дальшеуменьшить
и яркие эмоции и впечатления, и отдых у моря… словом, задача была бы невыполнимой, если бы не помощь Левана и его замечательная экскурсия! Он учел все наши желания и выстроил маршрут так, что нам не помешал ни дождь, ни автомобильные пробки, а усталости мы совсем не почувствовали. Обзорная экскурсия по Батуми помогла нам в дальнейшем сориентироваться в городе. Крепость Петра открыла потрясающие панорамные виды на море. Парк достопримечательностей убедил в том, что многое в Грузии нам еще предстоит посмотреть. Пляж с черным песком, купание в море, прекрасная солнечная погода - что может быть лучше для поднятия настроения! Леван - прекрасный рассказчик, владеющий материалом досконально. Огромное ему спасибо и удачи во всех делах! Очень рекомендую эту экскурсию всем путешественникам по Грузии!
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