1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Батуми, Аджарии и Гурии: культурное наследие и природные красоты
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях
Начало: Ваш отель в Батуми
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Прокатиться на моторной лодке, посетить крепость Петра и парк Миниатюр за 1 день
Начало: У вашего отеля в Батуми
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5.5 часов
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Побывать в самых фотогеничных местах города и запечатлеть их
Начало: В центре Батуми
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина26 августа 2023Спасибо,Левану! Увлекательная и познавательная экскурсия!!!
- ААлександра27 августа 2022От экскурсии в национальный парк Колхети, мы не ждали супер эмоций, так как перед этим посетили потрясающие места: каньоны, водопады,
- EEvgeniya11 августа 2022Мы приехали в Батуми на очень короткое время, поэтому хотели получить все сразу - и полезную информацию о культуре и
- ККира21 июля 2022Спасибо Левану за корректировку экскурсии (мы поменяли пляж на поездку в Дендрологический парк) и увеличение времени, чтобы успеть все. Экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Крепость Петра»
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Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
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