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традициях Аджарии и Гурии, и знания о современном облике Батуми, и яркие эмоции и впечатления, и отдых у моря… словом, задача была бы невыполнимой, если бы не помощь Левана и его замечательная экскурсия! Он учел все наши желания и выстроил маршрут так, что нам не помешал ни дождь, ни автомобильные пробки, а усталости мы совсем не почувствовали. Обзорная экскурсия по Батуми помогла нам в дальнейшем сориентироваться в городе. Крепость Петра открыла потрясающие панорамные виды на море. Парк достопримечательностей убедил в том, что многое в Грузии нам еще предстоит посмотреть. Пляж с черным песком, купание в море, прекрасная солнечная погода - что может быть лучше для поднятия настроения! Леван - прекрасный рассказчик, владеющий материалом досконально. Огромное ему спасибо и удачи во всех делах! Очень рекомендую эту экскурсию всем путешественникам по Грузии!