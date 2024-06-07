Экскурсии в национальный парк Мачахела

Найдено 11 экскурсий в категории «Парк Мачахела» в Батуми, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Батуми и горная Аджария за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
511 отзывов
Популярное предложение
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
25 за человека
Аджария круглый год
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
89 отзывов
Аджария круглый год: индивидуальная экскурсия по крепостям и водопадам
Посетите Аджарию и узнайте о ее богатой истории и культуре. Водопады, крепости и мосты ждут вас на этой увлекательной экскурсии
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
от 99 за всё до 18 чел.
Невероятная горная Аджария
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
81 отзыв
Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре
Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином
Начало: На площади Нептуна
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 100 за всё до 15 чел.
Мир за стенами Мачахельского ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Мачахельское ущелье: путешествие по историческим и природным сокровищам Аджарии
Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии
Начало: В вашем месте проживания
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 130117 за всё до 6 чел.
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
85 отзывов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 130 за всё до 7 чел.
Открыть природу горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
121 отзыв
Индивидуальная экскурсия: природа и история горной Аджарии
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: национальный парк Мачахела, мост царицы Тамары и крепость Гонио-Апсаросс ждут вас
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
99 за всё до 4 чел.
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Грузии: горы, реки, водопады и старинные деревни. Вкусные блюда и вино ждут вас на настоящем грузинском застолье
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
175 за всё до 6 чел.
Национальный парк Мачахела и водопады горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми
Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
90 за всё до 3 чел.
Очаровательная горная Аджария
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Очаровательная горная Аджария
Насладиться живописной природой Мачахельского ущелья и увидеть памятники древней истории
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от 100 за всё до 5 чел.
Известные и не очень: путешествие к водопадам Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Водопады Аджарии: индивидуальное путешествие с гидом из Батуми
Откройте для себя скрытые сокровища Аджарии в уникальной экскурсии к водопадам. Погрузитесь в мир природной красоты и истории
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от 120 за всё до 5 чел.
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Посетить древние исторические места, полюбоваться заповедной природой Мачахелы и насладиться винами
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    7 июня 2024
    Мир за стенами Мачахельского ущелья
    Спасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто не забываем!!! Настоящее гостеприимство, вкуснейшая еда и потрясающая природа!
    Спасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто неСпасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто неСпасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто не
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Невероятная горная Аджария
    Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии! Наш гид, Иридний, был невероятно знающим и дружелюбным, что
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    сделало наше путешествие не только познавательным, но и очень увлекательным. С самого начала экскурсии чувствовалось, что гид с удовольствием делится его историей, культурой и традициями. Он показал нам самые интересные достопримечательности и невероятные виды! Каждое место оживало благодаря увлекательным рассказам и интересным фактам, которые Иридний умело преподносил. Кроме того, гид был очень внимателен к нашим интересам и пожеланиям, адаптируя маршрут и темп экскурсии так, чтобы всем было комфортно! Мы также попробовали местную кухню в рекомендованном гидом ресторане, и это был настоящий гастрономический праздник! Благодарим нашего гида за отличный совет. Если вы планируете посетить Батуми, настоятельно рекомендую воспользоваться услугами гида Иридния.

    Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Невероятная горная Аджария
    Ириндий благодаря своему обширному кругозору, знанию фактов и истории родной Земли, наделяет глубоким смыслом любую экскурсию. Удивительная природа горной Аджарии оставила у нас прекрасные впечатления. Спасибо Ириндию за идеально организованные и проведённые экскурсии. Рекомендуем Ириндия как гида!
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много и интересно рассказывал о
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    природе, о Аджарии, её истории, жизне местных жителей. Потрясающая природа: горы, реки, водопады! Нам повезло с погодой, было сухо и солнечно. На обед и дегустацию вина мы останавливались в грузинской семье в горах. Но самое большое впечатление произвели грузинские танцы в исполнении детей хозяев! Талантливы, и своими танцами вдохновили всю группу!

    Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много
  • L
    Leonid
    31 мая 2024
    Мир за стенами Мачахельского ущелья
    Все понравилось. Рекомендую. Федор - вежливый, знающий гид. Через полчаса общаетесь, как со старым знакомым. Можно конечно самостоятельно все объездить,
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    но половину интересных мест пропустите и потребуется 2-3 дня. Под руководством гида посмотрите все необходимое за 8 часов. (Впрочем никто никого не торопит - Федор всегда отвечает - наслаждайтесь столько времени, сколько Вас нужно).

  • К
    Катя
    30 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя) радушные, внимательные - приятно
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    находиться рядом! Чистые и культурные люди! Атмосферная кухня с музыкой и видом на горы! Люди добрые добрые - душа поет! Большая благодарностью Георгию и его напарнику!

    Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)
  • I
    Iana
    29 мая 2024
    Невероятная горная Аджария
    Отличная вводная экскурсия по красотам горной Аджарии. Прекрасно подходит для первого знакомства с краем. Экскурсия очень комфортная, Ириндий прекрасно владеет материалом. Рекомендую!
  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Георгий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. Так же хочется отметить семейное
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    кафе в горах куда нас завезли на обед. Отличная дегустация у хозяина в колоритном погребе а потом танцы в исполнении сына хозяина.

    Георгий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. ТакГеоргий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. ТакГеоргий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. ТакГеоргий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. Так
  • М
    Максим
    23 мая 2024
    Аджария круглый год
    Отличная экскурсия!
  • А
    Алла
    12 мая 2024
    Очаровательная горная Аджария
    Были на экскурсии с Кахой, все было очень душевно, интересно. Локации красивые, информацию по истории Каха даёт. Учтет ваши пожелания, если такие будут.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Парк Мачахела»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Батуми и горная Аджария за 1 день
  2. Аджария круглый год
  3. Невероятная горная Аджария
  4. Мир за стенами Мачахельского ущелья
  5. Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
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