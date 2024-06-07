1 чел.
По популярности
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€25 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Аджария круглый год: индивидуальная экскурсия по крепостям и водопадам
Посетите Аджарию и узнайте о ее богатой истории и культуре. Водопады, крепости и мосты ждут вас на этой увлекательной экскурсии
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
от €99 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре
Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином
Начало: На площади Нептуна
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от €100 за всё до 15 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Мачахельское ущелье: путешествие по историческим и природным сокровищам Аджарии
Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии
Начало: В вашем месте проживания
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 130€117 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от €130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: природа и история горной Аджарии
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: национальный парк Мачахела, мост царицы Тамары и крепость Гонио-Апсаросс ждут вас
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Грузии: горы, реки, водопады и старинные деревни. Вкусные блюда и вино ждут вас на настоящем грузинском застолье
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми
Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Очаровательная горная Аджария
Насладиться живописной природой Мачахельского ущелья и увидеть памятники древней истории
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Водопады Аджарии: индивидуальное путешествие с гидом из Батуми
Откройте для себя скрытые сокровища Аджарии в уникальной экскурсии к водопадам. Погрузитесь в мир природной красоты и истории
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от €120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Посетить древние исторические места, полюбоваться заповедной природой Мачахелы и насладиться винами
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария7 июня 2024Спасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто не забываем!!! Настоящее гостеприимство, вкуснейшая еда и потрясающая природа!
- ООльга5 июня 2024Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии! Наш гид, Иридний, был невероятно знающим и дружелюбным, что
- ЕЕвгений4 июня 2024Ириндий благодаря своему обширному кругозору, знанию фактов и истории родной Земли, наделяет глубоким смыслом любую экскурсию. Удивительная природа горной Аджарии оставила у нас прекрасные впечатления. Спасибо Ириндию за идеально организованные и проведённые экскурсии. Рекомендуем Ириндия как гида!
- ЮЮлия31 мая 2024Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много и интересно рассказывал о
- LLeonid31 мая 2024Все понравилось. Рекомендую. Федор - вежливый, знающий гид. Через полчаса общаетесь, как со старым знакомым. Можно конечно самостоятельно все объездить,
- ККатя30 мая 2024Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя) радушные, внимательные - приятно
- IIana29 мая 2024Отличная вводная экскурсия по красотам горной Аджарии. Прекрасно подходит для первого знакомства с краем. Экскурсия очень комфортная, Ириндий прекрасно владеет материалом. Рекомендую!
- ЕЕвгений28 мая 2024Георгий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. Так же хочется отметить семейное
- ММаксим23 мая 2024Отличная экскурсия!
- ААлла12 мая 2024Были на экскурсии с Кахой, все было очень душевно, интересно. Локации красивые, информацию по истории Каха даёт. Учтет ваши пожелания, если такие будут.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Парк Мачахела»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Парк Мачахела" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 25 до 175 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 969 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Батуми на 2024 год по теме «Парк Мачахела», 969 ⭐ отзывов, цены от €25. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август