Сформировался Мартвили среди высоких скал и живописных гор ⛰️ столетними усилиями реки Абаша, название получил от одноименного города поблизости. Сам каньон довольно узкий, но глубина колеблется от 50 до 70 метров, полная длинна составляет около 2. 5 километров.

Мартвильский каньон или, как его еще называют, каньон Гочкадили – одно из самых удивительных мест не только Самегрело, но и всей Грузии. Он входит в десятку грузинских памятников природы, а еще его иногда называют грузинским «Парком Юрского периода».

Каньон Окаце удивительные по красоте места, восхищающие своей природой: ущельями, горными реками и водопадами. Нижний каньон достаточно популярен среди туристов своей экскурсионной тропой и смотровой площадкой над пропастью. Верхний каньон расположен в районе села Зеда-Кинхча на высоте 1020 метров над уровнем моря 🌊. Именно здесь находится водопад Кинхча. Также это место интересно водоемами, которые в древности служили купальнями для князей.

Водопад Кинчха – природная достопримечательность 🏛️ Западной Грузии. Он расположен в каньоне реки Окаце. Место это достаточно дикое и нецивилизованное, но этим еще более привлекательное и загадочное.