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Мартвильский & Окаце каньон и Водопад Кинчха

Dreams T.
Dreams T. – Гид из Батуми
Мартвильский & Окаце каньон и Водопад Кинчха
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $50 за экскурсию

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Мартвильский & Окаце каньон и Водопад Кинчха
Мартвильский & Окаце каньон и Водопад Кинчха

Что вы увидите

  • Мартвильский каньон
  • Окаце каньон и Водопад Кинчха
Сформировался Мартвили среди высоких скал и живописных гор ⛰️ столетними усилиями реки Абаша, название получил от одноименного города поблизости. Сам каньон довольно узкий, но глубина колеблется от 50 до 70 метров, полная длинна составляет около 2. 5 километров.
Мартвильский каньон или, как его еще называют, каньон Гочкадили – одно из самых удивительных мест не только Самегрело, но и всей Грузии. Он входит в десятку грузинских памятников природы, а еще его иногда называют грузинским «Парком Юрского периода».
Каньон Окаце удивительные по красоте места, восхищающие своей природой: ущельями, горными реками и водопадами. Нижний каньон достаточно популярен среди туристов своей экскурсионной тропой и смотровой площадкой над пропастью. Верхний каньон расположен в районе села Зеда-Кинхча на высоте 1020 метров над уровнем моря 🌊. Именно здесь находится водопад Кинхча. Также это место интересно водоемами, которые в древности служили купальнями для князей.
Водопад Кинчха – природная достопримечательность 🏛️ Западной Грузии. Он расположен в каньоне реки Окаце. Место это достаточно дикое и нецивилизованное, но этим еще более привлекательное и загадочное.
Что входит
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт
  • фотосессия
Что не входит
  • Дополнительные сборы за входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Ул. Руставели 59 Батуми, Грузия
Мартвильский & Окаце каньон и Водопад Кинчха
Мартвильский & Окаце каньон и Водопад Кинчха
Мартвильский & Окаце каньон и Водопад Кинчха
Мартвильский & Окаце каньон и Водопад Кинчха
Мартвильский & Окаце каньон и Водопад Кинчха

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Dreams T.
Dreams T.
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