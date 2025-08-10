В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Батуми

Ущелья, рокот подземных рек, пещеры и горные тропы - не смотреть, а проживать каждый пейзаж
Мы окажемся в самом сердце Западной Грузии — там, где природа и фантазия будто соревнуются друг с другом.

В программе — прогулка на лодке, головокружительный мост над Окаце, подземный мир Прометея и тёплая остановка на фабрике чурчхелы. Поговорим о красоте, природе, культуре и людях. Будем удивляться, наслаждаться и влюбляться в Грузию снова и снова.
5
56 отзывов
Описание экскурсии

Каньон Мартвили. Мы пройдём по мостикам, заглянем в зелёную бездну и прокатимся на лодке по каньону, где вода такая прозрачная, что кажется — лодка парит в воздухе.

Каньон Окаце. Прогуляемся по подвесной тропе среди скал и деревьев, где под ногами — пропасть, а впереди — небо и птицы на расстоянии вытянутой руки.

Фабрика чурчхелы «Гордули». Аромат виноградного сока, тёплые руки мастериц и вязанки чурчхел — вы заглянете за кулисы этого сладкого ремесла, узнаете его секреты и, конечно, попробуете свежую чурчхелу.

Пещера Прометея. Стены здесь поют каплями, сталактиты будто замерли в танце, а подсветка превращает каждую залу в фантастическую декорацию. И всё это — под аккомпанемент подземной реки.

Заброшенный санаторий «Медея» в Цхалтубо. Колонны, мраморные лестницы и пустые залы дышат временем, будто здесь всё замерло на полувздохе.

Примерный тайминг маршрута:

7:30 — встреча в точке сбора и отправление
10:00 — каньон Мартвили (15 минут плавание на лодке, 45 минут прогулка по каньону)
11:20 — выезд из Мартвили в каньон Окаце
12:00 — каньон Окаце (10 минут прогулка к каньону, 50 минут маршрут по тропе)
13:20 — фабрика чурчхелы (30 минут мастер-класс, экскурсия, дегустация)
14:00 — обед в кафе на фабрике (45 минут)
15:00 — выезд с фабрики в пещеру Прометея
16:00 — экскурсия по пещере Прометея (60 минут)
17:20 — посещение санатория «Медея»
18:00 — выезд в Батуми
20:30 — возвращение в Батуми

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Hyundai Starex, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter
  • Посещение каньона Окаце не рекомендовано для тех, кто испытывает дискомфорт на высоте, — маршрут проходит по навесным тропам над ущельем
  • Забираем по пути из Кобулети, Чакви или Уреки — по предварительной договорённости
  • Для путешественников с детьми: в каньон Окаце допускаются дети ростом от 120 см, к катанию на лодке — ростом от 100 см
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Входные билеты и обед оплачиваются отдельно:

  • Каньон Мартвили — 40 лари за чел., дети до 6 лет бесплатно
  • Прогулка на лодке в каньоне — 20 лари за чел.
  • Каньон Окаце — 30 лари за чел., дети до 6 лет бесплатно
  • Пещера Прометея — 40 лари за чел., дети до 6 лет бесплатно
  • Прогулка на лодке в пещере — 30 лари за чел.
  • Обед — по желанию (заказ по меню)
  • Обратная дорога от каньона до автобуса (1 км, по желанию) — 10 лари за чел.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€40
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Orbi City
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 1160 туристов
Уже много лет наша команда изучает Грузию — её места, людей и культуру. Со временем это стало основой авторских маршрутов, где важны атмосфера, лёгкость и впечатления. С вами будут работать внимательные и профессиональные гиды, которые умеют делиться страной не по шаблону, а через живые истории и детали.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Фотографии от путешественников

Н
Дата посещения: 9 авг 2025
Иван - чудесный экскурсовод!
Экскурсия была очень познавательной и прошла отлично!
О
Заявленное длительное время экскурсии пролетело незаметно и все благодаря Ивану, его интересным рассказам, манере подачи материала, легкости общения. Экскурсия была невероятно увлекательной и познавательной. Искренне благодарим, будем рекомендовать Ивана как настоящего профессионала, с большой любовью относящегося к своему делу.
Елена
Всё было просто замечательно!
Спасибо
Е
У нас остались незабываемые впечатления от экскурсии с Иваном 04.10.2025.
Отличная организация поездки. Запланированное время на посещение локаций было достаточно. Информация о стране, её истории, традициях очень познавательная.
Большое спасибо Ивану. Если будет возможность то охотно
Анна
Посещали данную экскурсию с мамой,нам очень понравилось. Иван очень интересно рассказывает,не дает скучать в поездке. Везде приезжали первыми и спокойно проходили. Обед был вкусным,на фабрике чурчхелы купили много вкусностей,домой возвращались уже без сил и полные положительных эмоций
Larissa
Отличная организация поездки. Очень эрудированый и доброжелательный гид. Водитель профессионал своего дела. Огромное спасибо за путешествие. Всего дорброго!!!
М
Очень интересный маршрут, а, главное, прекрасный гид Иван, много информации в удобной форме, отвечает на все вопросы, контролирует, чтобы всем было комфортно. Огромное спасибо!
марк
Иван обалденный гид! Профессионал,внимательный,душевный. Провел экскурсию выше всяческих похвал. Увидели даже больше чем ожидали. Очень рекомендуем!!!
А
Сопровождение и организация нашего путешествия Иваном- выше всяких похвал. Очень все понравилось. И насколько четко выстроен маршрут, и интересная информация о Грузии, и харизма и талант расказчика гида. Мои горячие рекомендации ехать в путешествие именно с Иваном.
A
Это было нашей первой экскурсии в Грузии. И Иван нас изумил своей организаторской способностью. Все локации были расписаны поминутно, что сделало наш день насыщенным информацией и видами достопримечательностей. Видно что человек профессионал своего дела.
Для улучшения, хотела бы добавить что было бы не плохо напомнить клиентам при выходе не забыли свои вещи в автобусе;))
Любовь
Чудесная насыщенная экскурсия. Иван очень позитивный и внимательный, со всеми нашел контакт и возможность пообщаться. Все было четко организовано, локации супер! Красота невероятная!! Усталость от экскурсии приятная!!!
Валерия
В очередной раз посчастливилось познакомиться на сайте "Трипстера" с замечательным гидом Иваном. Экскурсия выше всяких похвал! Всю необходимую информацию Иван предоставил заранее,всё было организовано чётко,точно по времени и продумано до
мелочей. Отлично подобранный маршрут-и на любом этапе всё учтено,билеты приобретены заранее,ни спешки, ни очередей. Кроме того,Иван очень внимательный и ответственный гид, на протяжении всей экскурсии заботился о максимальном комфорте каждого участника.
Было много разнообразной информации о маршруте,о стране и не только- Иван излагал её интересно и неформально,как может только профессионал,любящий своё дело. А ещё он прекрасно эрудированный,интересный и тактичный собеседник и очень позитивный человек!
Отдельное спасибо Зазе,нашему профессиональному и очень надёжному водителю. Ребята,вы отличная команда,всех благ вам и дальнейших успехов!

Диана
Экскурсия в каньоны с Иваном была проведена просто великолепно! Маршрут до мелочей продуман, почти везде приезжали раньше остальных автобусов, локации потрясающие, а гид Иван просто сама забота и внимание, рассказывал о Грузии очень интересно (талант педагога! 😁), на все вопросы наши отвечал подробно, день прошел просто отлично!
М
Отлично организованная поездка, мне очень понравилось, большое спасибо Ивану за просто и доходчиво поданную информацию, грамотную речь, много интересных и разнообразных фактов, интересные локации, а также доброжелательность и интеллигентность 🙏 долгая дорога за интересной беседой не была долгой и утомительной, комфортабельный миниавтобус и вкусный обед обеспечили приятность и полноту впечатлений. Спасибо большое!!!
Е
Чудесное получилось путешествие! Иван-отменный рассказчик, эрудирован, слушать его интересно, познавательно. Подача материала понятная и занимательная. Все локации четко отработаны, нигде не было ожиданий, все распланировано, без суеты, ни в каких очередях время не тратили. Микроавтобус комфортабельный, водитель не заставил ни разу поволноваться, чувствуется профессионализм. Все очень понравилось, с удовольствием порекомендую знакомым. Спасибо.

