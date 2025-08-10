В программе — прогулка на лодке, головокружительный мост над Окаце, подземный мир Прометея и тёплая остановка на фабрике чурчхелы. Поговорим о красоте, природе, культуре и людях. Будем удивляться, наслаждаться и влюбляться в Грузию снова и снова.
Описание экскурсии
Каньон Мартвили. Мы пройдём по мостикам, заглянем в зелёную бездну и прокатимся на лодке по каньону, где вода такая прозрачная, что кажется — лодка парит в воздухе.
Каньон Окаце. Прогуляемся по подвесной тропе среди скал и деревьев, где под ногами — пропасть, а впереди — небо и птицы на расстоянии вытянутой руки.
Фабрика чурчхелы «Гордули». Аромат виноградного сока, тёплые руки мастериц и вязанки чурчхел — вы заглянете за кулисы этого сладкого ремесла, узнаете его секреты и, конечно, попробуете свежую чурчхелу.
Пещера Прометея. Стены здесь поют каплями, сталактиты будто замерли в танце, а подсветка превращает каждую залу в фантастическую декорацию. И всё это — под аккомпанемент подземной реки.
Заброшенный санаторий «Медея» в Цхалтубо. Колонны, мраморные лестницы и пустые залы дышат временем, будто здесь всё замерло на полувздохе.
Примерный тайминг маршрута:
7:30 — встреча в точке сбора и отправление
10:00 — каньон Мартвили (15 минут плавание на лодке, 45 минут прогулка по каньону)
11:20 — выезд из Мартвили в каньон Окаце
12:00 — каньон Окаце (10 минут прогулка к каньону, 50 минут маршрут по тропе)
13:20 — фабрика чурчхелы (30 минут мастер-класс, экскурсия, дегустация)
14:00 — обед в кафе на фабрике (45 минут)
15:00 — выезд с фабрики в пещеру Прометея
16:00 — экскурсия по пещере Прометея (60 минут)
17:20 — посещение санатория «Медея»
18:00 — выезд в Батуми
20:30 — возвращение в Батуми
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Hyundai Starex, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter
- Посещение каньона Окаце не рекомендовано для тех, кто испытывает дискомфорт на высоте, — маршрут проходит по навесным тропам над ущельем
- Забираем по пути из Кобулети, Чакви или Уреки — по предварительной договорённости
- Для путешественников с детьми: в каньон Окаце допускаются дети ростом от 120 см, к катанию на лодке — ростом от 100 см
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Входные билеты и обед оплачиваются отдельно:
- Каньон Мартвили — 40 лари за чел., дети до 6 лет бесплатно
- Прогулка на лодке в каньоне — 20 лари за чел.
- Каньон Окаце — 30 лари за чел., дети до 6 лет бесплатно
- Пещера Прометея — 40 лари за чел., дети до 6 лет бесплатно
- Прогулка на лодке в пещере — 30 лари за чел.
- Обед — по желанию (заказ по меню)
- Обратная дорога от каньона до автобуса (1 км, по желанию) — 10 лари за чел.
Стоимость экскурсии
|Участник|€40
|Стоимость
|Участник
|€40
Экскурсия была очень познавательной и прошла отлично!
Спасибо
Отличная организация поездки. Запланированное время на посещение локаций было достаточно. Информация о стране, её истории, традициях очень познавательная.
Большое спасибо Ивану. Если будет возможность то охотно
Для улучшения, хотела бы добавить что было бы не плохо напомнить клиентам при выходе не забыли свои вещи в автобусе;))