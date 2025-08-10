Мы окажемся в самом сердце Западной Грузии — там, где природа и фантазия будто соревнуются друг с другом. В программе — прогулка на лодке, головокружительный мост над Окаце, подземный мир Прометея и тёплая остановка на фабрике чурчхелы. Поговорим о красоте, природе, культуре и людях. Будем удивляться, наслаждаться и влюбляться в Грузию снова и снова.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Каньон Мартвили. Мы пройдём по мостикам, заглянем в зелёную бездну и прокатимся на лодке по каньону, где вода такая прозрачная, что кажется — лодка парит в воздухе.

Каньон Окаце. Прогуляемся по подвесной тропе среди скал и деревьев, где под ногами — пропасть, а впереди — небо и птицы на расстоянии вытянутой руки.

Фабрика чурчхелы «Гордули». Аромат виноградного сока, тёплые руки мастериц и вязанки чурчхел — вы заглянете за кулисы этого сладкого ремесла, узнаете его секреты и, конечно, попробуете свежую чурчхелу.

Пещера Прометея. Стены здесь поют каплями, сталактиты будто замерли в танце, а подсветка превращает каждую залу в фантастическую декорацию. И всё это — под аккомпанемент подземной реки.

Заброшенный санаторий «Медея» в Цхалтубо. Колонны, мраморные лестницы и пустые залы дышат временем, будто здесь всё замерло на полувздохе.

Примерный тайминг маршрута:

7:30 — встреча в точке сбора и отправление

10:00 — каньон Мартвили (15 минут плавание на лодке, 45 минут прогулка по каньону)

11:20 — выезд из Мартвили в каньон Окаце

12:00 — каньон Окаце (10 минут прогулка к каньону, 50 минут маршрут по тропе)

13:20 — фабрика чурчхелы (30 минут мастер-класс, экскурсия, дегустация)

14:00 — обед в кафе на фабрике (45 минут)

15:00 — выезд с фабрики в пещеру Прометея

16:00 — экскурсия по пещере Прометея (60 минут)

17:20 — посещение санатория «Медея»

18:00 — выезд в Батуми

20:30 — возвращение в Батуми

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Hyundai Starex, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter

Посещение каньона Окаце не рекомендовано для тех, кто испытывает дискомфорт на высоте, — маршрут проходит по навесным тропам над ущельем

Забираем по пути из Кобулети, Чакви или Уреки — по предварительной договорённости

Для путешественников с детьми: в каньон Окаце допускаются дети ростом от 120 см, к катанию на лодке — ростом от 100 см

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Входные билеты и обед оплачиваются отдельно: