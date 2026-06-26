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Из Батуми: каньон Мартвили, пещера Прометея и Парк музыки

Увидеть природу Западной Грузии с разных сторон без длительных переездов
Наш маршрут — это три разных впечатления в одной поездке: прогулка по каньону с бирюзовой рекой, знакомство с огромным подземным миром и отдых в необычном парке. По дороге вы познакомитесь с регионом Имеретия, его традициями, культурой и образом жизни местных.
Из Батуми: каньон Мартвили, пещера Прометея и Парк музыки
Из Батуми: каньон Мартвили, пещера Прометея и Парк музыки
Из Батуми: каньон Мартвили, пещера Прометея и Парк музыки

Описание экскурсии

Сначала мы посетим каньон Мартвили — место с бирюзовой рекой, скалами и густой зеленью. Здесь вы сможете прогуляться по оборудованным дорожкам над каньоном, насладиться панорамными видами и, при желании, прокатиться на лодке между высокими каменными стенами.

Далее отправимся в пещеру Прометея — одну из самых известных карстовых пещер Грузии. Внутри вас ждут огромные подземные залы, сталактиты и сталагмиты необычных форм, художественная подсветка и атмосфера настоящего подземного мира. Во время прогулки вы узнаете, как формировалась пещера и почему её считают одной из природных жемчужин региона.

После этого сделаем остановку в Парке музыки — зелёном пространстве с аллеями, необычными музыкальными инсталляциями и скульптурами известных исполнителей. Это отличное место для отдыха, прогулки и фотографий после насыщенного дня.

Темы

Во время поездки вы узнаете больше о природе, культуре и современных достопримечательностях Западной Грузии. По дороге мы поговорим о регионах страны, грузинских традициях, местном образе жизни и о том, почему природа здесь считается важной частью культуры и отдыха.

  • В каньоне Мартвили вы узнаете, как формировались каньоны и реки этого региона, почему вода здесь имеет необычный бирюзовый оттенок и какие легенды связаны с этими местами.
  • Во время посещения пещеры Прометея поговорим о происхождении карстовых пещер, процессе образования сталактитов и сталагмитов, особенностях подземного мира и легенде о Прометее, с которой связано название пещеры.
  • В Парке музыки я расскажу о создании этого необычного пространства, его идее и музыкальных инсталляциях. Во время прогулки вы увидите скульптуры известных мировых и грузинских исполнителей, узнаете интересные факты о музыкальной культуре Грузии и сможете отдохнуть среди зелёных аллей в спокойной атмосфере.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер из Батуми и обратно, вино и чача (по запросу)
  • Дополнительно оплачиваются: входной билет в каньон Мартвили — 40 лари, лодочная прогулка по каньону (по желанию) — 20 лари, билет в пещеру Прометея — 40 лари, прогулка на лодке по пещере Прометея (по желанию) — 30 лари, питание и личные расходы

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Малхаз
Малхаз — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 274 туристов
Я вырос в туристическом городе Кобулети. Всю жизнь общаюсь с путешественниками, гидом начал работать в 2020 году и провёл более 500 экскурсий по Грузии. Буду рад знакомству!

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