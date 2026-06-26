Описание экскурсии
Сначала мы посетим каньон Мартвили — место с бирюзовой рекой, скалами и густой зеленью. Здесь вы сможете прогуляться по оборудованным дорожкам над каньоном, насладиться панорамными видами и, при желании, прокатиться на лодке между высокими каменными стенами.
Далее отправимся в пещеру Прометея — одну из самых известных карстовых пещер Грузии. Внутри вас ждут огромные подземные залы, сталактиты и сталагмиты необычных форм, художественная подсветка и атмосфера настоящего подземного мира. Во время прогулки вы узнаете, как формировалась пещера и почему её считают одной из природных жемчужин региона.
После этого сделаем остановку в Парке музыки — зелёном пространстве с аллеями, необычными музыкальными инсталляциями и скульптурами известных исполнителей. Это отличное место для отдыха, прогулки и фотографий после насыщенного дня.
Темы
Во время поездки вы узнаете больше о природе, культуре и современных достопримечательностях Западной Грузии. По дороге мы поговорим о регионах страны, грузинских традициях, местном образе жизни и о том, почему природа здесь считается важной частью культуры и отдыха.
- В каньоне Мартвили вы узнаете, как формировались каньоны и реки этого региона, почему вода здесь имеет необычный бирюзовый оттенок и какие легенды связаны с этими местами.
- Во время посещения пещеры Прометея поговорим о происхождении карстовых пещер, процессе образования сталактитов и сталагмитов, особенностях подземного мира и легенде о Прометее, с которой связано название пещеры.
- В Парке музыки я расскажу о создании этого необычного пространства, его идее и музыкальных инсталляциях. Во время прогулки вы увидите скульптуры известных мировых и грузинских исполнителей, узнаете интересные факты о музыкальной культуре Грузии и сможете отдохнуть среди зелёных аллей в спокойной атмосфере.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер из Батуми и обратно, вино и чача (по запросу)
- Дополнительно оплачиваются: входной билет в каньон Мартвили — 40 лари, лодочная прогулка по каньону (по желанию) — 20 лари, билет в пещеру Прометея — 40 лари, прогулка на лодке по пещере Прометея (по желанию) — 30 лари, питание и личные расходы
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€40