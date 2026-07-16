Провести день среди гор и водопадов в атмосфере грузинского гостеприимства
За одну поездку вы увидите Аджарию во всём разнообразии. Побываете у водопадов, древних крепостей и на панорамных смотровых площадках.
Заглянете в ущелье Мачахела и доберётесь до мест, куда редко заезжают самостоятельные путешественники. Завершим день большим грузинским застольем с домашним вином, национальными блюдами и танцами.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Батуми
10:30–10:40 — граница Грузии с Турцией
Сделаем остановку у границы двух стран и полюбуемся видами побережья.
10:40–10:50 — пляж Сарпи
Побываем на одном из живописных пляжей грузинского берега Чёрного моря.
10:55–11:10 — водопад Андрея Первозванного
Увидим водопад, с которым связана легенда о святом Андрее, принёсшем христианство в Грузию.
11:25–11:55 — крепость Гонио
Посетим древнюю римскую крепость, где, по преданию, захоронен апостол Матфей.
12:25–12:40 — слияние двух рек
Полюбуемся необычным природным явлением.
12:55–13:20 — водопад Махунцети
Заглянем к одному из самых известных водопадов Аджарии.
13:20–13:35 — мост царицы Тамары
Пройдём по старинному каменному мосту, сохранившемуся со времён средневековой Грузии.
13:50–14:10 — водопад Мирвети
Прогуляемся к живописному водопаду, скрытому среди густой зелени.
14:20–14:45 — крепость Гвара
Осмотрим руины древней цитадели.
14:45–15:00 — национальный парк Мачахела
Остановимся на смотровой площадке с панорамными видами ущелья Мачахела.
15:00–18:00 — настоящее грузинское застолье
Завершим день большим ужином из 12 блюд с домашним вином и чачей. И конечно, не обойдётся без грузинских танцев — вам покажут основные движения и пригласят присоединиться.
18:00-19:00 — возвращение в Батуми
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются: крепость Гонио — 15 лари (~$5,5) за чел., застолье с фольклорным шоу — 50 лари (~$18,5) за чел.
Если вы остановились за городом, мы договоримся о встрече по адресу в Батуми, куда вам нужно будет приехать самостоятельно
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€39
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заза — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родился в Грузии и живу в Батуми — городе, где горы встречаются с морем, а восточный колорит сливается с европейским духом. Обожаю путешествовать по родной стране: от Сванетских башен читать дальшеуменьшить
до кахетинских виноградников, от древних пещер Уплисцихе до тбилисских двориков. Но больше всего люблю Аджарию — её туманные перевалы, чайные плантации, каскады водопадов и настоящее грузинское гостеприимство.
Я разбираюсь в культуре, истории и кухне Грузии. Знаю, где в горах пекут ачма по старинным рецептам, как проходит настоящее застолье с тамадой и многоголосыми тостами, и где найти секретные пляжи и горные аулы вдали от туристических троп. Свободно говорю на трёх языках — русском, грузинском и английском, поэтому расскажу всё живо, с юмором и без потерь в переводе.
Провожу авторские экскурсии по Батуми, Аджарии и всей Грузии. Помогу построить идеальный маршрут, покажу настоящую Грузию с её вкусами, ароматами и тёплыми историями.
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