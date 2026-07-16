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Незабываемая Аджария - из Батуми

Провести день среди гор и водопадов в атмосфере грузинского гостеприимства
За одну поездку вы увидите Аджарию во всём разнообразии. Побываете у водопадов, древних крепостей и на панорамных смотровых площадках.

Заглянете в ущелье Мачахела и доберётесь до мест, куда редко заезжают самостоятельные путешественники. Завершим день большим грузинским застольем с домашним вином, национальными блюдами и танцами.
Незабываемая Аджария - из Батуми
Незабываемая Аджария - из Батуми
Незабываемая Аджария - из Батуми

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Батуми

10:30–10:40 — граница Грузии с Турцией

Сделаем остановку у границы двух стран и полюбуемся видами побережья.

10:40–10:50 — пляж Сарпи

Побываем на одном из живописных пляжей грузинского берега Чёрного моря.

10:55–11:10 — водопад Андрея Первозванного

Увидим водопад, с которым связана легенда о святом Андрее, принёсшем христианство в Грузию.

11:25–11:55 — крепость Гонио

Посетим древнюю римскую крепость, где, по преданию, захоронен апостол Матфей.

12:25–12:40 — слияние двух рек

Полюбуемся необычным природным явлением.

12:55–13:20 — водопад Махунцети

Заглянем к одному из самых известных водопадов Аджарии.

13:20–13:35 — мост царицы Тамары

Пройдём по старинному каменному мосту, сохранившемуся со времён средневековой Грузии.

13:50–14:10 — водопад Мирвети

Прогуляемся к живописному водопаду, скрытому среди густой зелени.

14:20–14:45 — крепость Гвара

Осмотрим руины древней цитадели.

14:45–15:00 — национальный парк Мачахела

Остановимся на смотровой площадке с панорамными видами ущелья Мачахела.

15:00–18:00 — настоящее грузинское застолье

Завершим день большим ужином из 12 блюд с домашним вином и чачей. И конечно, не обойдётся без грузинских танцев — вам покажут основные движения и пригласят присоединиться.

18:00-19:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются: крепость Гонио — 15 лари (~$5,5) за чел., застолье с фольклорным шоу — 50 лари (~$18,5) за чел.
  • Если вы остановились за городом, мы договоримся о встрече по адресу в Батуми, куда вам нужно будет приехать самостоятельно

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€39
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заза
Заза — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родился в Грузии и живу в Батуми — городе, где горы встречаются с морем, а восточный колорит сливается с европейским духом. Обожаю путешествовать по родной стране: от Сванетских башен
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до кахетинских виноградников, от древних пещер Уплисцихе до тбилисских двориков. Но больше всего люблю Аджарию — её туманные перевалы, чайные плантации, каскады водопадов и настоящее грузинское гостеприимство. Я разбираюсь в культуре, истории и кухне Грузии. Знаю, где в горах пекут ачма по старинным рецептам, как проходит настоящее застолье с тамадой и многоголосыми тостами, и где найти секретные пляжи и горные аулы вдали от туристических троп. Свободно говорю на трёх языках — русском, грузинском и английском, поэтому расскажу всё живо, с юмором и без потерь в переводе. Провожу авторские экскурсии по Батуми, Аджарии и всей Грузии. Помогу построить идеальный маршрут, покажу настоящую Грузию с её вкусами, ароматами и тёплыми историями.

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