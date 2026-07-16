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до кахетинских виноградников, от древних пещер Уплисцихе до тбилисских двориков. Но больше всего люблю Аджарию — её туманные перевалы, чайные плантации, каскады водопадов и настоящее грузинское гостеприимство. Я разбираюсь в культуре, истории и кухне Грузии. Знаю, где в горах пекут ачма по старинным рецептам, как проходит настоящее застолье с тамадой и многоголосыми тостами, и где найти секретные пляжи и горные аулы вдали от туристических троп. Свободно говорю на трёх языках — русском, грузинском и английском, поэтому расскажу всё живо, с юмором и без потерь в переводе. Провожу авторские экскурсии по Батуми, Аджарии и всей Грузии. Помогу построить идеальный маршрут, покажу настоящую Грузию с её вкусами, ароматами и тёплыми историями.