А Анна Замечательно провели время на экскурсии, Каха рассказал много интересного, а какие невероятно красивые горы и водопады осенью!

Посетили грузинское застолье, было вкусно и весело, хозяева очень гостеприимные.

Спасибо всем огромное!

С Светлана Это был насыщенный и невероятно интересный день, который позволил увидеть самые яркие достопримечательности Аджарии. Водитель-гид Каха оказался настоящим профессионалом. Его увлекательные рассказы об истории региона, традициях и обычаях местного населения сделали путешествие ещё более интересным.

К Карина Всегда пользуемся вашими услугами. Все четко, слажено, доступно. Отличная экскурсия, море впечатлений и эмоций,сотня фото. Прекрасный гид -Каха, спасибо большое ❤️

З Зарина

О Оксана читать дальше посетили все намеченные места-водопад,мост царицы Тамары, крепость,грузинско-турецкая граница,смотровая площадка и в заключении грузинское застолье с песнями,танцами и дружелюбной атмосферой. Батуми-любовь моя! Спасибо организаторам, спасибо гиду. Нам очень-очень все понравилось. До новых встреч! 26.10.2025 посетили замечательную экскурсию. День выдался дождливым, но мы решили не менять планы. И, как потом убедились,не зря. Гид Каха добрый, интеллигентный, с юмором, отзывчивый мужчина. Мы прекрасно провели время,

И Ирина Отличная экскурсия, отличный гид. Много рассказал интересного, про каждое место где останавливались. Много красивых локаций! Все супер!

И что не маловажно, очень аккуратное и осторожное вождение и комфортабельный микроавтобус!

Большое спасибо, за проведенное время!

С Светлана Хорошая экскурсия, рекомендую! Душевная Грузия, красивые виды, вкусная еда!

А Анета Отличная поездка, замечательный, внимательный и заботливый гид который искренне любит то, чем занимается. Грузинское застолье очень понравилось. Прекрасные люди и вкуснейшая еда

А Анна Увидели красивую, притягательную необыкновенную природу Аджарии! Узнали интересные факты из истории, окунулись в мир грузинского гостеприимства и траций, получили массу положительных эмоций от общения с гидом, грузинской семьей которая радушно и торжественно принимала нас у себя в горах, как дорогих гостей! Танцы, песни, вино, горы- неповторимые впечатления!!!

Н Наталья Все прошло очень душевно, гид Каха очень приятный, с юмором. Красоты Аджарии просто великолепны. Обед с национальными танцами запомнится надолго. Все посетители женского пола были облачены в национальные костюмы, научены элементам танца хозяйкой заведения. Очень душевно, однозначно рекомендую, ощущение семейной поездки

А Анна Всё очень понравилось! Грузинское гостиприимство просто на высоте!

Очень вкусная еда, красивые виды, интересная экскурсия!

Всем рекомендую!

Вернусь ещё раз, однозначно!

D Dmitry Отличная экскурсия. Подтвердили сразу после оформления заказа. Отвечали в чате на все вопросы. Гид Эдик очень доброжелательный, все рассказывал, показывал, шутил. Приятно было общаться. Проехали по всему маршруту как в описании и в конце было застолье в горах с народными танцами и музыкой. Компания попалась веселая, самые последние уехали из кафе. Рекомендую!

М Максим

Е Екатерина Отлично продуманная экскурсия, посетили все заявленные достопримечательности, гид Каха- просто и четко справился с задачей чтобы каждый влюбился в Грузию. Комфортный автобус, время остановок, все учитывалось. Замечательный обед и грузинский фольклор - все принесло неимоверное удовольствие. Саму экскурсию и гида рекомендую однозначно!