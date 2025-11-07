Путешествие по Аджарии - это уникальная возможность увидеть водопад Андрея Первозванного, пройти по арочному мосту царицы Тамары и побывать в крепости Гонио. Туристы также посетят пляж Сарпи и насладятся видами слияния рек Чорохи и Аджарисцкали.
Высокогорное село Мирвети и Мачахельское ущелье добавят колорита, а гостеприимство местной семьи в деревне Чхутунети подарит незабываемые впечатления от национальной кухни и творчества
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные природные пейзажи
- 🏰 Исторические крепости и мосты
- 🍇 Грузинская кухня и гостеприимство
- 🏞️ Вид на слияние рек
- 🚶♂️ Прогулки по старинным деревням
Что можно увидеть
- Водопад Андрея Первозванного
- Гонио-Апсаросская крепость
- Мост Царицы Тамары
- Мачахельское ущелье
Описание экскурсии
- Грузинско-турецкая граница. Побываем на пляже Сарпи — жемчужине черноморского побережья. Посетим уникальную скалистую местность для необычных фотографий.
- Монумент и водопад Андрея Первозванного. Познакомим вас с историей святого и его бытия в Грузии.
- Гонио-Апсаросская крепость, построенная во времена Римской империи. Вы отправитесь в путешествие в прошлое и узнаете историю создания и развития крепости, сохранившейся до наших дней.
- Смотровая площадка с видом на слияние двух рек — Чорохи и Аджарисцкали. Вы прогуляетесь через старые деревни к красивым горным пейзажам и послушаете об особенностях местной флоры и фауны.
- Водопад Мирвети и мост Царицы Тамары. Мы проедем по подвесному автомобильному мосту, посетим высокогорное село Мирвети, где находится водопад высотой 25 метров. И пройдём по арочному мосту Царицы Тамары XII века, сооружённому из скалистых камней.
- Мачахельское ущелье. Вы увидите монумент первому серийному ружью «Мачахела», по желанию искупаетесь (при хорошей погоде) и попробуете местное вино и фрукты.
- Самый большой арочный мост, построенный при царице Тамаре, проходящий через быструю горную реку. Здесь можно прокатиться на зиплайне.
- Деревня Чхутунети. Поднимемся высоко в горы, где находится ступенчатый водопад высотой 40 метров. Погостим у местной семьи: вы познакомитесь с национальной кухней и насладитесь творчеством народа Аджарии.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Грузинско-турецкая граница
- Монумент и водопад Андрея Первозванного
- Гонио-Апсаросская крепость
- Смотровая площадка с видом на слияние двух рек
- Водопад Мирвети и мост Царицы Тамары
- Мачахельское ущелье
- Арочный мост
- Деревня Чхутунети
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Вода и перекус
Что не входит в цену
- Входной билет в крепость Гонио - 10 лари/взрослый, 4 лари/детский
- Грузинское застолье - 40 лари/взрослый, 20 лари/с 8 до 12 лет, до 8 лет бесплатно (блюда национальной кухни, алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве, национальные песни и танцы)
- Зиплайн (по желанию) - 20 лари/150 метров, 40 лари/300 метров
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дом Юстиции, главный вход
Завершение: Дом Юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 152 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
7 ноя 2025
Замечательно провели время на экскурсии, Каха рассказал много интересного, а какие невероятно красивые горы и водопады осенью!
Посетили грузинское застолье, было вкусно и весело, хозяева очень гостеприимные.
Спасибо всем огромное!
С
Светлана
5 ноя 2025
Это был насыщенный и невероятно интересный день, который позволил увидеть самые яркие достопримечательности Аджарии. Водитель-гид Каха оказался настоящим профессионалом. Его увлекательные рассказы об истории региона, традициях и обычаях местного населения сделали путешествие ещё более интересным.
К
Карина
1 ноя 2025
Всегда пользуемся вашими услугами. Все четко, слажено, доступно. Отличная экскурсия, море впечатлений и эмоций,сотня фото. Прекрасный гид -Каха, спасибо большое ❤️
З
Зарина
1 ноя 2025
О
Оксана
29 окт 2025
26.10.2025 посетили замечательную экскурсию. День выдался дождливым, но мы решили не менять планы. И, как потом убедились,не зря. Гид Каха добрый, интеллигентный, с юмором, отзывчивый мужчина. Мы прекрасно провели время,
И
Ирина
29 окт 2025
Отличная экскурсия, отличный гид. Много рассказал интересного, про каждое место где останавливались. Много красивых локаций! Все супер!
И что не маловажно, очень аккуратное и осторожное вождение и комфортабельный микроавтобус!
Большое спасибо, за проведенное время!
С
Светлана
28 окт 2025
Хорошая экскурсия, рекомендую! Душевная Грузия, красивые виды, вкусная еда!
А
Анета
27 окт 2025
Отличная поездка, замечательный, внимательный и заботливый гид который искренне любит то, чем занимается. Грузинское застолье очень понравилось. Прекрасные люди и вкуснейшая еда
А
Анна
25 окт 2025
Увидели красивую, притягательную необыкновенную природу Аджарии! Узнали интересные факты из истории, окунулись в мир грузинского гостеприимства и траций, получили массу положительных эмоций от общения с гидом, грузинской семьей которая радушно и торжественно принимала нас у себя в горах, как дорогих гостей! Танцы, песни, вино, горы- неповторимые впечатления!!!
Н
Наталья
25 окт 2025
Все прошло очень душевно, гид Каха очень приятный, с юмором. Красоты Аджарии просто великолепны. Обед с национальными танцами запомнится надолго. Все посетители женского пола были облачены в национальные костюмы, научены элементам танца хозяйкой заведения. Очень душевно, однозначно рекомендую, ощущение семейной поездки
А
Анна
24 окт 2025
Всё очень понравилось! Грузинское гостиприимство просто на высоте!
Очень вкусная еда, красивые виды, интересная экскурсия!
Всем рекомендую!
Вернусь ещё раз, однозначно!
D
Dmitry
22 окт 2025
Отличная экскурсия. Подтвердили сразу после оформления заказа. Отвечали в чате на все вопросы. Гид Эдик очень доброжелательный, все рассказывал, показывал, шутил. Приятно было общаться. Проехали по всему маршруту как в описании и в конце было застолье в горах с народными танцами и музыкой. Компания попалась веселая, самые последние уехали из кафе. Рекомендую!
М
Максим
22 окт 2025
Е
Екатерина
20 окт 2025
Отлично продуманная экскурсия, посетили все заявленные достопримечательности, гид Каха- просто и четко справился с задачей чтобы каждый влюбился в Грузию. Комфортный автобус, время остановок, все учитывалось. Замечательный обед и грузинский фольклор - все принесло неимоверное удовольствие. Саму экскурсию и гида рекомендую однозначно!
L
Lelita
18 окт 2025
Прекрасная экскурсия с лучшим гидом! Интересные локации, подробные рассказы о достопримечательностях и Грузии с юмором, красивые водопады, вкусный обед прямо в горах! Очень порадовало, что было достаточно времени на каждой остановке и мы никуда не торопились, комфортный автомобиль и аккуратное вождение! Всё было на высоте. Большое спасибо, всем советую эту экскурсию!
