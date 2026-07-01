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Реки, водопады и застолье в Горной Аджарии - из Батуми

Побывать там, где природа удивляет, а радушие не знает границ
Отправимся в Горную Аджарию, где время течёт по-другому, а древние мосты, водопады и уютные деревни хранят историю края.

По живописной дороге вдоль горной реки и с остановками у водопадов мы доберёмся до дома частного винодела.

Вы попробуете домашнее вино и блюда аджарской кухни и поймёте, почему грузинское застолье невозможно без душевного общения.
Реки, водопады и застолье в Горной Аджарии - из Батуми
Реки, водопады и застолье в Горной Аджарии - из Батуми
Реки, водопады и застолье в Горной Аджарии - из Батуми

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Батуми и начало путешествия по Горной Аджарии

11:00 — слияние горных рек

У места, где встречаются две реки, вы услышите об особенностях местного ландшафта и о том, как возник этот необычный природный уголок.

11:30 — водопад Мирвети

Вы прогуляетесь к живописному водопаду и увидите средневековый каменный мост.

13:00–13:30 — водопад Махунцети

Полюбуетесь одним из самых известных водопадов Аджарии и арочным мостом времён Средневековья.

15:30 — в гостях у частного винодела

Это путешествие ещё и про вкус: ароматный мёд с горных пасек, сочные плоды садов, тёплый хлеб из печи, автохтонные вина и домашняя чача. Вы прогуляетесь по винограднику, заглянете в винный погреб и побываете на душевном грузинском застолье. Вы узнаете, почему здесь говорят, что «человек человеку — лекарство».

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер, обед и безлимитные напитки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€80
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шерифа Химшиашвили
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я ваш путеводитель по удивительной Грузии. С 2017 года организую и провожу атмосферные туры по этой многогранной стране. В моих экскурсиях сочетаются самые необыкновенные детали, из которых складывается правильное и гармоничное
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восприятие такой аутентичной страны, как Грузия. Кухня, природа, виноделие, культура, религия, философия жизни и быта — составляющие ДНК нации, они представляют собой невероятно интересную и завораживающую совокупность, которую необходимо прочувствовать при посещении Грузии. В стоимость каждого предложения входит всё: проживание, питание, экскурсии, входные билеты, трансферы. Со мной вы прочувствуете настоящее, а не показное гостеприимство и увезёте с собой воспоминания и частичку магии Грузии.

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