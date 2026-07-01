Отправимся в Горную Аджарию, где время течёт по-другому, а древние мосты, водопады и уютные деревни хранят историю края.
По живописной дороге вдоль горной реки и с остановками у водопадов мы доберёмся до дома частного винодела.
Вы попробуете домашнее вино и блюда аджарской кухни и поймёте, почему грузинское застолье невозможно без душевного общения.
По живописной дороге вдоль горной реки и с остановками у водопадов мы доберёмся до дома частного винодела.
Вы попробуете домашнее вино и блюда аджарской кухни и поймёте, почему грузинское застолье невозможно без душевного общения.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Батуми и начало путешествия по Горной Аджарии
11:00 — слияние горных рек
У места, где встречаются две реки, вы услышите об особенностях местного ландшафта и о том, как возник этот необычный природный уголок.
11:30 — водопад Мирвети
Вы прогуляетесь к живописному водопаду и увидите средневековый каменный мост.
13:00–13:30 — водопад Махунцети
Полюбуетесь одним из самых известных водопадов Аджарии и арочным мостом времён Средневековья.
15:30 — в гостях у частного винодела
Это путешествие ещё и про вкус: ароматный мёд с горных пасек, сочные плоды садов, тёплый хлеб из печи, автохтонные вина и домашняя чача. Вы прогуляетесь по винограднику, заглянете в винный погреб и побываете на душевном грузинском застолье. Вы узнаете, почему здесь говорят, что «человек человеку — лекарство».
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, обед и безлимитные напитки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шерифа Химшиашвили
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я ваш путеводитель по удивительной Грузии. С 2017 года организую и провожу атмосферные туры по этой многогранной стране. В моих экскурсиях сочетаются самые необыкновенные детали, из которых складывается правильное и гармоничное
Входит в следующие категории Батуми
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