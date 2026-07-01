Отправимся в Горную Аджарию, где время течёт по-другому, а древние мосты, водопады и уютные деревни хранят историю края. По живописной дороге вдоль горной реки и с остановками у водопадов мы доберёмся до дома частного винодела. Вы попробуете домашнее вино и блюда аджарской кухни и поймёте, почему грузинское застолье невозможно без душевного общения.

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Описание экскурсии

10:00 — выезд из Батуми и начало путешествия по Горной Аджарии

11:00 — слияние горных рек

У места, где встречаются две реки, вы услышите об особенностях местного ландшафта и о том, как возник этот необычный природный уголок.

11:30 — водопад Мирвети

Вы прогуляетесь к живописному водопаду и увидите средневековый каменный мост.

13:00–13:30 — водопад Махунцети

Полюбуетесь одним из самых известных водопадов Аджарии и арочным мостом времён Средневековья.

15:30 — в гостях у частного винодела

Это путешествие ещё и про вкус: ароматный мёд с горных пасек, сочные плоды садов, тёплый хлеб из печи, автохтонные вина и домашняя чача. Вы прогуляетесь по винограднику, заглянете в винный погреб и побываете на душевном грузинском застолье. Вы узнаете, почему здесь говорят, что «человек человеку — лекарство».

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер, обед и безлимитные напитки.