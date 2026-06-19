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Несмотря на то, что природа преподнесла нам сюрприз в виде дождя, который несколько ограничил наши возможности полностью ощутить прелести путешествия в горах, мы получили огромное удовольствие от экскурсии, благодаря искусству нашего гида Зазы рассказать и о достопримечательностях, которые мы посетили и об особенностях жизни людей в различных регионах Грузии, о традициях и современной жизни людей. Огромное спасибо Зазе за полученные впечатления. С удовольствием рекомендуем посешение этого маршрута в компании доброжелательного, гостеприимного интересного, обладающего тонким чувством юмора гида Зазы.