Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборС ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье
Горная Аджария раскрывается через контрасты: шум водопада, тишина крепостей и живое застолье. Почувствуйте настоящую Грузию
Начало: В центре Батуми
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Посетить красивейшие природные уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды
Начало: Возле Макдональдс или заедем по вашему адресу в че...
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
от €161 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Батуми - в край каньонов, пещер и монастырей
Пещера Прометея, мегрельский монастырь, каньоны Окаце и Мартвили за 1 день
Начало: По договорённости
6 июл в 08:00
13 июл в 08:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Невероятная Горная Аджария
Мачахельское ущелье, водопады, необычные мосты и древняя крепость на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Нептуна
Завтра в 10:00
4 июл в 10:00
от €149 за всё до 3 чел.
Групповая
до 19 чел.
В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Батуми
Ущелья, рокот подземных рек, пещеры и горные тропы - не смотреть, а проживать каждый пейзаж
Начало: В районе Orbi City
4 июл в 08:00
7 июл в 07:30
€40 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию (в мини-группе)
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: водопады, мосты и древние крепости ждут вас в мини-группе на современном авто
Начало: На площади Эра
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
4 июл в 10:00
€30 за человека
Групповая
до 20 чел.
Чудеса Имеретии: каньон Мартвили, пещера Прометея и магнитный песок
Увидеть водопады, искупаться в термальных источниках и пройти по следам легенд
Начало: У Дома юстиции
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
€42 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Батуми - к чудесам Горной Аджарии
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
14 июл в 08:00
16 июл в 08:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Западной Грузии из Батуми
Пещера Прометея, город-крепость, древний монастырь и каньоны на автопешеходной экскурсии
4 июл в 08:00
5 июл в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Батуми - в сказочную Имеретию
Исследовать один из самых живописных регионов Грузии на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: У канатной дороги Арго
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€212
€235 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Необыкновенная Грузия: трансфер и экскурсия из Батуми в Тбилиси или обратно
Вместо однообразного переезда - побывать в знаковых местах Картли, Имеретии, Самегрело и Аджарии
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€283 за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Из Батуми - в Мартвильский каньон и пещеру Прометея
Откройте для себя удивительные природные красоты Грузии. Пещера Прометея и Мартвильский каньон подарят вам незабываемые впечатления и эмоции
Начало: От вашего отеля в Батуми
Расписание: в воскресенье в 09:30
5 июл в 09:30
12 июл в 09:30
€105 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
Погрузитесь в мир природы и истории: пещера Сатаплия, каньон Окаце и водопады Кинчха. Уникальная экскурсия из Батуми на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель в Батуми
14 июл в 08:00
16 июл в 08:00
от €250 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Лучше гор только горы и вино! Групповая экскурсия из Батуми
Горные пейзажи с водопадами, развалины древней крепости и настоящее грузинское застолье с вином
Начало: По договорённости
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
5 июл в 09:00
8 июл в 09:00
€58 за человека
Индивидуальная
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Откройте для себя самобытную Аджарию: природа, древние крепости, фольклор и кулинарные мастер-классы. Насладитесь обедом у местной семьи и дегустацией вина
Завтра в 10:30
4 июл в 10:30
от €180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Дата посещения: 18 июн 2026
Все пошло просто прекрасно! Очень весело,позитивно, даже нет усталости! Отдельное спасибо гиду очень много информации полезной узнали! Долгих ему лет!!!!!!
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P
Дата посещения: 7 апр 2026
Прекрасная экскурсия. Рекомендую
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Ю
Дата посещения: 17 фев 2026
Это было замечательное путешествие.
Ия очень приятный позитивный человек - создает удивительно легкую атмосферу, погружает в историю и знакомит с Аджарией легко и увлекательно.
Советуем всем.
В следующий раз будем путешествовать именно с ней.
Ия очень приятный позитивный человек - создает удивительно легкую атмосферу, погружает в историю и знакомит с Аджарией легко и увлекательно.
Советуем всем.
В следующий раз будем путешествовать именно с ней.
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Н
Дата посещения: 9 авг 2025
Иван - чудесный экскурсовод!
Экскурсия была очень познавательной и прошла отлично!
Экскурсия была очень познавательной и прошла отлично!
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И
Всем, привет! Вчера в компании Зазы - прекрасного гида и интересного человека посетили, каньон Мартвили, пещеру Прометея и термальный источник.
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Мы в полном восторге от экскурсии, Ириндий - замечательный гид, узнали много нового о Грузии, программа подобрана со вкусом, особенно
+3
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Н
Очень понравилась экскурсия, все прошло просто супер!
Экскурсовод рассказывал много не только по маршрутным достопримечательствам, но и в целом о Грузии. Было достаточно информативно и интересно.
Экскурсовод рассказывал много не только по маршрутным достопримечательствам, но и в целом о Грузии. Было достаточно информативно и интересно.
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Энергии Ивана можно позавидовать. Все время экскурсии рассказывал про Грузию, очень интересно.
Гид великолепный - очень уважительный, тактичный, всем найдет и уделит время. Сама экскурсия прошла легко и быстро, даже с учетом длительности.
Огромное спасибо, всем советую посетить именно с Иваном
Гид великолепный - очень уважительный, тактичный, всем найдет и уделит время. Сама экскурсия прошла легко и быстро, даже с учетом длительности.
Огромное спасибо, всем советую посетить именно с Иваном
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Иван-замечательный организатор и гид!
Очень интересный рассказчик!
Все прошло отлично Обратная дорога, конечно, утомительная. Водитель очень аккуратно вел минивэн, чувствовали себя спокойно.
Посмотрели очень много локаций и насладились видами Грузии Не пожалели. Рекомендуем.
Очень интересный рассказчик!
Все прошло отлично Обратная дорога, конечно, утомительная. Водитель очень аккуратно вел минивэн, чувствовали себя спокойно.
Посмотрели очень много локаций и насладились видами Грузии Не пожалели. Рекомендуем.
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Посетили пещеру Прометея и Мартвильское ущелье, очень атмосферные места, природа сама творит такие чудеса. Нашим гидом была Гиули. Профессиональный гидом, интересный рассказчик, очень приятный собеседник. Узнали много нового, прекрасно провели день. Гиули - процветания Вам и благополучия!
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Всего 854 отзыва в Батуми в категории "Кутаиси"
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Кутаиси»
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