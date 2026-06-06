Рано утром, когда Батуми только просыпается, мы встретимся у причала и отправимся на яхте в море. Для начала — неспешная прогулка вдоль побережья, которое особенно красиво в этот час: высокие горы, синий простор и первые лучи солнца над горизонтом. А затем — открытое море и место, где отлично ловится ставридка. Вы будете рыбачить без спешки, наслаждаясь свежим воздухом и утренней тишиной.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Рано утром на причале Батуми вас будет ждать яхта и опытный капитан. Вы проплывёте вдоль побережья и посмотрите на город с воды.

В открытом море капитан остановится в месте, где хорошо ловится рыба — обычно ставрида. Выдаст вам все необходимые снасти и поделится секретами ловли. Даже если вы никогда не рыбачили, всё получится!

Во время остановки вы можете не только ловить рыбу, но и купаться в чистой воде, делать красивые фото и отдыхать на яхте.

После рыбалки возможны два варианта: возвращение обратно на причал Батуми или высадка возле рыбного рынка, где свежий улов почистят и сразу приготовят.

Организационные детали

На яхте есть всё необходимое для комфортного отдыха: санузел, душ, стол и холодильник. Предоставляются спасательные жилеты для взрослых и детей. Перед выходом в море проводится краткий инструктаж по безопасности

Всё необходимое снаряжение для рыбалки входит в стоимость

При желании можно продлить время прогулки за дополнительную оплату — детали в переписке

С вами будет опытный лицензированный капитан из нашей команды

Обратите внимание

Поездка может быть отменена или перенесена в случае:

— плохих погодных условий

— сильного волнения на море

— временного запрета выхода в море со стороны береговой охраны

В таких ситуациях мы заранее сообщим вам об изменениях и предложим перенос экскурсии на другое удобное время.