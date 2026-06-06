Полюбоваться городом с моря и поймать на обед ставриду
Рано утром, когда Батуми только просыпается, мы встретимся у причала и отправимся на яхте в море.
Для начала — неспешная прогулка вдоль побережья, которое особенно красиво в этот час: высокие горы, синий простор и первые лучи солнца над горизонтом. А затем — открытое море и место, где отлично ловится ставридка. Вы будете рыбачить без спешки, наслаждаясь свежим воздухом и утренней тишиной.
Описание экскурсии
Рано утром на причале Батуми вас будет ждать яхта и опытный капитан. Вы проплывёте вдоль побережья и посмотрите на город с воды.
В открытом море капитан остановится в месте, где хорошо ловится рыба — обычно ставрида. Выдаст вам все необходимые снасти и поделится секретами ловли. Даже если вы никогда не рыбачили, всё получится!
Во время остановки вы можете не только ловить рыбу, но и купаться в чистой воде, делать красивые фото и отдыхать на яхте.
После рыбалки возможны два варианта: возвращение обратно на причал Батуми или высадка возле рыбного рынка, где свежий улов почистят и сразу приготовят.
Организационные детали
На яхте есть всё необходимое для комфортного отдыха: санузел, душ, стол и холодильник. Предоставляются спасательные жилеты для взрослых и детей. Перед выходом в море проводится краткий инструктаж по безопасности
Всё необходимое снаряжение для рыбалки входит в стоимость
При желании можно продлить время прогулки за дополнительную оплату — детали в переписке
С вами будет опытный лицензированный капитан из нашей команды
Обратите внимание
Поездка может быть отменена или перенесена в случае: — плохих погодных условий — сильного волнения на море — временного запрета выхода в море со стороны береговой охраны В таких ситуациях мы заранее сообщим вам об изменениях и предложим перенос экскурсии на другое удобное время.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Нового парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 125 туристов
Мы — команда гидов, которые родились и выросли здесь, в Аджарии, и безмерно любим наш край. Для нас это не просто работа — это возможность поделиться с вами своей любовью читать дальшеуменьшить
к родной земле.
Наши экскурсии — это живое общение, где вы можете задавать любые вопросы, а мы с радостью на них ответим. Мы хотим чтобы вы хорошо отдохнули.
У каждого нашего гида — уникальный характер и опыт.
Отар — школьный учитель, очень знающий и внимательный. Он умеет объяснять сложное просто и интересно, всегда готов ответить на любые вопросы и поделиться знаниями о нашем крае.
Бежан — хозяин небольшого магазина, организованный и вежлиый. Он отлично знает местные традиции, всегда внимателен к деталям и нуждам туристов.
Малхаз — сельский труженик с весёлым характером и пунктуальностью. Он легко находит общий язык с каждым гостем, делая экскурсии живыми и запоминающийся
Я — Ирина. Координирую и организовываю экскурсию. Всегда готова ответить на любые вопросы и помочь с выбором маршрута.
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