В Батуми непременно стоит выйти в море, а ещё лучше — сделать это на борту роскошной яхты Regal 28.
На ней есть всё необходимое для отличного отдыха — удобные сиденья и шезлонг в кормовой части, каюта для отдыха, кухня, душ и новое музыкальное оборудование.
На ней есть всё необходимое для отличного отдыха — удобные сиденья и шезлонг в кормовой части, каюта для отдыха, кухня, душ и новое музыкальное оборудование.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите с моря комплекс новейших отелей и живописную набережную Батуми. Вечером и ночью весь город в огнях, а его небоскрёбы сияют яркими огнями. Также вы полюбуетесь горными пейзажами, а ещё в Чёрном море часто можно повстречать дельфинов.
Мы включили в путешествие 5–10 минут на глиссере — на столь прекрасной яхте точно захочется прокатиться по волнам на скорости.
Организационные детали
- Цена указана за 1 час. Прогулку можно продлить — детали уточняйте в переписке.
- На борт можно взять еду и напитки (кроме красного вина)
- С вами будет опытный капитан
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У яхт-клуба Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Батуми
Провёл экскурсии для 79 туристов
Мы работаем в туристической сфере с 2017 года. У нас есть разные варианты комфортабельных экскурсий по Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, Ленинградской области и другим регионам. Исторические и необычные — на комфортабельныхЗадать вопрос
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