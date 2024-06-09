В Батуми непременно стоит выйти в море, а ещё лучше — сделать это на борту роскошной яхты Regal 28. На ней есть всё необходимое для отличного отдыха — удобные сиденья и шезлонг в кормовой части, каюта для отдыха, кухня, душ и новое музыкальное оборудование.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите с моря комплекс новейших отелей и живописную набережную Батуми. Вечером и ночью весь город в огнях, а его небоскрёбы сияют яркими огнями. Также вы полюбуетесь горными пейзажами, а ещё в Чёрном море часто можно повстречать дельфинов.

Мы включили в путешествие 5–10 минут на глиссере — на столь прекрасной яхте точно захочется прокатиться по волнам на скорости.

Организационные детали