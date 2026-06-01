Отправляйтесь в увлекательное путешествие в семейный винный дом в горах Аджарии. Вас ждет дегустация уникальных сортов вина и мастер-класс по приготовлению аджарского хачапури. Насладитесь традиционными грузинскими закусками и захватывающими видами на виноградники и горы.



Это идеальная возможность познакомиться с культурой и традициями региона в уютной и дружелюбной атмосфере. Экскурсия включает трансфер, дегустацию и гастрономический мастер-класс

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и дегустаций на свежем воздухе. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но возможны небольшие дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия проводится в помещении, что позволяет насладиться уютной атмосферой шато.

Сейчас август — это идеальное время.