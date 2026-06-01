Отправляйтесь в увлекательное путешествие в семейный винный дом в горах Аджарии. Вас ждет дегустация уникальных сортов вина и мастер-класс по приготовлению аджарского хачапури. Насладитесь традиционными грузинскими закусками и захватывающими видами на виноградники и горы.
Это идеальная возможность познакомиться с культурой и традициями региона в уютной и дружелюбной атмосфере. Экскурсия включает трансфер, дегустацию и гастрономический мастер-класс
Это идеальная возможность познакомиться с культурой и традициями региона в уютной и дружелюбной атмосфере. Экскурсия включает трансфер, дегустацию и гастрономический мастер-класс
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация уникальных вин
- 🍽 Мастер-класс по хачапури
- 🏞 Захватывающие виды на горы
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и дегустаций на свежем воздухе. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но возможны небольшие дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия проводится в помещении, что позволяет насладиться уютной атмосферой шато.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Шато
- Винный погреб
Описание экскурсии
Поездка в шато
На комфортабельном автомобиле мы отправимся в семейный винный дом в 50 километрах от Батуми. Шато расположено на территории красивейшего ущелья в горной части Аджарии. Нас встретит радушная семья, которая занимается производством эко-вина. Вам покажут обворожительный горный виноградник и расскажут о тонкостях этого искусства.
Вино и хачапури
После отправитесь на дегустацию, где узнаете об особенностях разных сортов винограда. А ещё я покажу вам сокровенное место — марани (винный погреб). Повар шато поделится секретами приготовления настоящего аджарского хачапури. Мы сядем за стол, полный традиционных местных закусок, и на фоне захватывающих дух аджарских гор откроем особенности грузинского застолья. Пришла пора возвращаться домой.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер с водителем, винная дегустация, готовый стол из грузинских и аджарских закусок и блюд, мастер-класс по приготовлению аджарского хачапури и экскурсия по марани. За дополнительную плату вы сможете купить бутылочку вина.
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 6 человек), доплата за каждого последующего гостя составит €60.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коба — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2470 туристов
Провожу авторские экскурсии в родном регионе — Аджарии. Это моя родина, мой дом. Очень люблю этот уголок Грузии и всегда рад поделиться знаниями о своём крае, его теплотой и радушием. Экскурсии — моё увлечение и любимое дело, ведь это здорово и интересно — показывать людям настоящую Грузию. Жду с нетерпением встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Провели замечательный день на экскурсии. Нам все очень понравилось и шато, и вкусный обед, и дегустация вина, которую прекрасно провел Коба и даже погода, а шел дождь, который ничуть не
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Коба — это не гид, это подарок для души!
Самое лучшее, что случилось с нами в Батуми — это встреча с гидом Кобой! Наша экскурсия на винодельню стала лучшим днем отпуска.
Самое лучшее, что случилось с нами в Батуми — это встреча с гидом Кобой! Наша экскурсия на винодельню стала лучшим днем отпуска.
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А
Вчера был один из лучших дней, именно свой день рождения решила провести на данной экскурсии, и не прогадала. Какие вида, просто голова кругом. Все было на высшем уровне, начиная от
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А
Хорошая индивидуальная экскурсия. Очень дружелюбный гид и водитель. Нас забрали прямо с отеля, быстро довезли до винодельни, по пути гид рассказал много интересного про Грузию, Аджарию и Батуми. Сама винодельня
+1
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Выбрали с семьей данную экскурсию и не прогадали.
Экскурсию нам проводил Коба - очень воспитанный, приятный в общении человек. Узнали много нового и интересного про обычаи и традиции Грузии.
Организация экскурсии на
Экскурсию нам проводил Коба - очень воспитанный, приятный в общении человек. Узнали много нового и интересного про обычаи и традиции Грузии.
Организация экскурсии на
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Отдыхали в Батуми впервые.
Считаю,что нам очень повезло встретить Кобу. Прогулка по городу получилась очень душевной. Прошлись по старинным улочкам,увидели старые и новые постройки. В непринужденной беседе открыли для себя такой
Считаю,что нам очень повезло встретить Кобу. Прогулка по городу получилась очень душевной. Прошлись по старинным улочкам,увидели старые и новые постройки. В непринужденной беседе открыли для себя такой
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