В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия

Побывать в настоящем шато, спуститься в марани и научиться готовить аджарский хачапури

5
1 отзыв
Давайте выедем за город и отправимся в семейный винный дом. Хозяин шато, потомственный винодел, проведет дегустацию и расскажет об особенностях своего дела, а хозяйка научит готовить настоящий аджарский хачапури.

Мы соберемся за столом с традиционными грузинскими закусками и насладимся завораживающим видом на виноградник, горы и ущелье.
В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

Поездка в шато

На комфортабельном автомобиле мы отправимся в семейный винный дом в 50 километрах от Батуми. Шато расположено на территории красивейшего ущелья в горной части Аджарии. Нас встретит радушная семья, которая занимается производством эко-вина, покажет обворожительный горный виноградник и расскажет о тонкостях своего искусства.

Вино и хачапури

Хозяин поместья, он же потомственный винодел, проведет дегустацию и расскажет об особенностях разных сортов винограда. После чего я покажу вам сокровенное место — марани (винный погреб). Хозяйка шато, по совместительству шеф-повар, поделится секретами приготовления настоящего аджарского хачапури. Мы сядем за стол, полный традиционных местных закусок, и на фоне захватывающих дух аджарских гор откроем особенности грузинского застолья. Пришла пора возвращаться домой.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер с водителем, винная дегустация, готовый стол из грузинских и аджарских закусок, мастер-класс по приготовлению аджарского хачапури и экскурсия по марани. За дополнительную плату вы сможете купить бутылочку вина.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 6 человек), доплата за каждого последующего гостя составит 40 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
7 июля 2022
Отдыхали в Батуми впервые.
Считаю,что нам очень повезло встретить Кобу. Прогулка по городу получилась очень душевной. Прошлись по старинным улочкам,увидели старые и новые постройки. В непринужденной беседе открыли для себя такой контрастный и одновременно гармоничный город. Экскурсией остались довольны. Коба открытый,легкий и интересный собеседник.
Своё знакомство продолжили на экскурсии «В гостях у винодела». Всего в часе езды от Батуми,в горной местности находится дом господина Ростома. Невероятно притягательный, интеллигентный человек-потомственный винодел. Познакомил нас с вином собственного производства,рассказал и показал процесс производства. Слушать его было сплошное удовольствие!
Далее нас ждало знакомство с хозяйкой дома. И проходило оно на кухне,в процессе приготовления аджарского хачапури)
После чего,нас пригласили к столу с традиционными яствами.
Отдельно нужно сказать о прекрасном виде,открывающемся гостям шато. Вершины гор,река,виноградники,тишина. Все это надолго останется в памяти! И мы поймали себя на мысли,что если нам удастся посетить Грузию,то мы обязательно приедем в Шато Ивери на несколько дней. Тем более,что здесь можно снять номер с панорамными видами и круглосуточно наблюдать красоту горных пейзажей,в компании дружелюбных хозяев.
Спасибо Кобе! За знакомство,за интересные экскурсии,за помощь и информацию)
Отдыхали в Батуми впервые.Отдыхали в Батуми впервые.Отдыхали в Батуми впервые.Отдыхали в Батуми впервые.Отдыхали в Батуми впервые.

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