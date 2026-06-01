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В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия

Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства: дегустация вина, мастер-класс по хачапури и живописные виды на горы
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в семейный винный дом в горах Аджарии. Вас ждет дегустация уникальных сортов вина и мастер-класс по приготовлению аджарского хачапури. Насладитесь традиционными грузинскими закусками и захватывающими видами на виноградники и горы.

Это идеальная возможность познакомиться с культурой и традициями региона в уютной и дружелюбной атмосфере. Экскурсия включает трансфер, дегустацию и гастрономический мастер-класс
5
28 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация уникальных вин
  • 🍽 Мастер-класс по хачапури
  • 🏞 Захватывающие виды на горы
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и дегустаций на свежем воздухе. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но возможны небольшие дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия проводится в помещении, что позволяет насладиться уютной атмосферой шато.
Сейчас август — это идеальное время.
В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия
В гостях у винодела: винно-гастрономическая экскурсия

Что можно увидеть

  • Шато
  • Винный погреб

Описание экскурсии

Поездка в шато

На комфортабельном автомобиле мы отправимся в семейный винный дом в 50 километрах от Батуми. Шато расположено на территории красивейшего ущелья в горной части Аджарии. Нас встретит радушная семья, которая занимается производством эко-вина. Вам покажут обворожительный горный виноградник и расскажут о тонкостях этого искусства.

Вино и хачапури

После отправитесь на дегустацию, где узнаете об особенностях разных сортов винограда. А ещё я покажу вам сокровенное место — марани (винный погреб). Повар шато поделится секретами приготовления настоящего аджарского хачапури. Мы сядем за стол, полный традиционных местных закусок, и на фоне захватывающих дух аджарских гор откроем особенности грузинского застолья. Пришла пора возвращаться домой.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер с водителем, винная дегустация, готовый стол из грузинских и аджарских закусок и блюд, мастер-класс по приготовлению аджарского хачапури и экскурсия по марани. За дополнительную плату вы сможете купить бутылочку вина.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 6 человек), доплата за каждого последующего гостя составит €60.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коба
Коба — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2470 туристов
Провожу авторские экскурсии в родном регионе — Аджарии. Это моя родина, мой дом. Очень люблю этот уголок Грузии и всегда рад поделиться знаниями о своём крае, его теплотой и радушием. Экскурсии — моё увлечение и любимое дело, ведь это здорово и интересно — показывать людям настоящую Грузию. Жду с нетерпением встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
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1
Е
Провели замечательный день на экскурсии. Нам все очень понравилось и шато, и вкусный обед, и дегустация вина, которую прекрасно провел Коба и даже погода, а шел дождь, который ничуть не
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испортил настроение. Коба нам много рассказывал пока мы добирались до места назначения о Батуми. все было легко, непринуждённо и доброжелательно. И, кстати, наши фото, которые Коба сделал во время мастер-класса по приготовлению хачапури, оказались самыми удачными.

Провели замечательный день на экскурсии. Нам все очень понравилось и шато, и вкусный обед, и дегустация
Провели замечательный день на экскурсии. Нам все очень понравилось и шато, и вкусный обед, и дегустация
Провели замечательный день на экскурсии. Нам все очень понравилось и шато, и вкусный обед, и дегустация
Провели замечательный день на экскурсии. Нам все очень понравилось и шато, и вкусный обед, и дегустация
Провели замечательный день на экскурсии. Нам все очень понравилось и шато, и вкусный обед, и дегустация
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Екатерина
Коба — это не гид, это подарок для души!

Самое лучшее, что случилось с нами в Батуми — это встреча с гидом Кобой! Наша экскурсия на винодельню стала лучшим днем отпуска.
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Это был не просто осмотр достопримечательностей, а настоящий душевный праздник с интересными разговорами, искренним юмором и огромным сердством нашего гида.

Коба, спасибо вам за этот день! За виды, от которых захватывает дух, и за мечту вернуться туда снова. Отдельный респект за советы по ресторанам — все было на высоте! В следующий раз только к вам! Очень рекомендуем!

Коба — это не гид, это подарок для души!
Коба — это не гид, это подарок для души!
Коба — это не гид, это подарок для души!
Коба — это не гид, это подарок для души!
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А
Вчера был один из лучших дней, именно свой день рождения решила провести на данной экскурсии, и не прогадала. Какие вида, просто голова кругом. Все было на высшем уровне, начиная от
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погоды и заканчивая автомобилем. Дегустацию Коба провел так, что захотелось поселиться в Шато и быть причастными к каждой бутылке вина, которой угощают гостей. А хачапури, которые сами приготовили, вообще объедение. Коба и Ираклий, вы отличная команда, нам было очень интересно и комфортно.

Вчера был один из лучших дней, именно свой день рождения решила провести на данной экскурсии, и
Вчера был один из лучших дней, именно свой день рождения решила провести на данной экскурсии, и
Вчера был один из лучших дней, именно свой день рождения решила провести на данной экскурсии, и
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А
Хорошая индивидуальная экскурсия. Очень дружелюбный гид и водитель. Нас забрали прямо с отеля, быстро довезли до винодельни, по пути гид рассказал много интересного про Грузию, Аджарию и Батуми. Сама винодельня
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выглядит очень красиво, очень красивые виды на виноградник, долину и реку. Мы продигустировали 4 сорта вина, которые можно купить только в этой винодельни. Вина интересные и вкусные, производятся только там. Были грузинские закуски и еда, все понравилось. Также повар из ресторана при винодельни дала мастеркласс по созданию хачапури по аджарски, а потом его запекали и подали нам на стол. Все понравилось - советую!

Хорошая индивидуальная экскурсия. Очень дружелюбный гид и водитель. Нас забрали прямо с отеля, быстро довезли до
Хорошая индивидуальная экскурсия. Очень дружелюбный гид и водитель. Нас забрали прямо с отеля, быстро довезли до
Хорошая индивидуальная экскурсия. Очень дружелюбный гид и водитель. Нас забрали прямо с отеля, быстро довезли до
Хорошая индивидуальная экскурсия. Очень дружелюбный гид и водитель. Нас забрали прямо с отеля, быстро довезли до
Хорошая индивидуальная экскурсия. Очень дружелюбный гид и водитель. Нас забрали прямо с отеля, быстро довезли до
Хорошая индивидуальная экскурсия. Очень дружелюбный гид и водитель. Нас забрали прямо с отеля, быстро довезли до
Хорошая индивидуальная экскурсия. Очень дружелюбный гид и водитель. Нас забрали прямо с отеля, быстро довезли до
Хорошая индивидуальная экскурсия. Очень дружелюбный гид и водитель. Нас забрали прямо с отеля, быстро довезли до+1
Хорошая индивидуальная экскурсия. Очень дружелюбный гид и водитель. Нас забрали прямо с отеля, быстро довезли до
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Ольга
Выбрали с семьей данную экскурсию и не прогадали.
Экскурсию нам проводил Коба - очень воспитанный, приятный в общении человек. Узнали много нового и интересного про обычаи и традиции Грузии.
Организация экскурсии на
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высшем уровне.
На дегустации мы узнали как правильно выявлять достоинства вина и определять важные параметры напитка.
После дегустации вин и приготовления аджарского хачапури, нас ожидал очень вкусный обед с национальными блюдами и закусками и все это с видом на ущелье и виноградник.
Было очень вкусно!

Я очень привередливый турист, НО это была незабываемая экскурсия и Коба смог меня удивить.
Экскурсию рекомендую.

Выбрали с семьей данную экскурсию и не прогадали.
Выбрали с семьей данную экскурсию и не прогадали.
Выбрали с семьей данную экскурсию и не прогадали.
Выбрали с семьей данную экскурсию и не прогадали.
Выбрали с семьей данную экскурсию и не прогадали.
Выбрали с семьей данную экскурсию и не прогадали.
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Евгения
Отдыхали в Батуми впервые.
Считаю,что нам очень повезло встретить Кобу. Прогулка по городу получилась очень душевной. Прошлись по старинным улочкам,увидели старые и новые постройки. В непринужденной беседе открыли для себя такой
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контрастный и одновременно гармоничный город. Экскурсией остались довольны. Коба открытый,легкий и интересный собеседник.
Своё знакомство продолжили на экскурсии «В гостях у винодела». Всего в часе езды от Батуми,в горной местности находится дом господина Ростома. Невероятно притягательный, интеллигентный человек-потомственный винодел. Познакомил нас с вином собственного производства,рассказал и показал процесс производства. Слушать его было сплошное удовольствие!
Далее нас ждало знакомство с хозяйкой дома. И проходило оно на кухне,в процессе приготовления аджарского хачапури)
После чего,нас пригласили к столу с традиционными яствами.
Отдельно нужно сказать о прекрасном виде,открывающемся гостям шато. Вершины гор,река,виноградники,тишина. Все это надолго останется в памяти! И мы поймали себя на мысли,что если нам удастся посетить Грузию,то мы обязательно приедем в Шато Ивери на несколько дней. Тем более,что здесь можно снять номер с панорамными видами и круглосуточно наблюдать красоту горных пейзажей,в компании дружелюбных хозяев.
Спасибо Кобе! За знакомство,за интересные экскурсии,за помощь и информацию)

Отдыхали в Батуми впервые.
Отдыхали в Батуми впервые.
Отдыхали в Батуми впервые.
Отдыхали в Батуми впервые.
Отдыхали в Батуми впервые.
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