Давайте выедем за город и отправимся в семейный винный дом. Хозяин шато, потомственный винодел, проведет дегустацию и расскажет об особенностях своего дела, а хозяйка научит готовить настоящий аджарский хачапури. Мы соберемся за столом с традиционными грузинскими закусками и насладимся завораживающим видом на виноградник, горы и ущелье.

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Описание

Что вас ожидает

Поездка в шато

На комфортабельном автомобиле мы отправимся в семейный винный дом в 50 километрах от Батуми. Шато расположено на территории красивейшего ущелья в горной части Аджарии. Нас встретит радушная семья, которая занимается производством эко-вина, покажет обворожительный горный виноградник и расскажет о тонкостях своего искусства.

Вино и хачапури

Хозяин поместья, он же потомственный винодел, проведет дегустацию и расскажет об особенностях разных сортов винограда. После чего я покажу вам сокровенное место — марани (винный погреб). Хозяйка шато, по совместительству шеф-повар, поделится секретами приготовления настоящего аджарского хачапури. Мы сядем за стол, полный традиционных местных закусок, и на фоне захватывающих дух аджарских гор откроем особенности грузинского застолья. Пришла пора возвращаться домой.

Организационные детали