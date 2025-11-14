Национальный парк Колхети - это уникальная возможность увидеть природу Грузии во всей её красе.
Путешествие начинается с прогулки по озеру Палиастоми, где можно наблюдать за редкими птицами, такими как красные утки
5 причин купить эту экскурсию
- 🦆 Уникальная природа и редкие птицы
- 🌳 Древние колхидские леса
- 🏞 Прогулка на лодке по озеру Палиастоми
- 🔭 Вид на заповедник с высоты
- 🚍 Комфортабельный трансфер
Что можно увидеть
- Поти
- Малая Айя-София
- Маяк Поти
- Озеро Палиастоми
Описание экскурсии
- Поти — портовый город Грузии, расположенный ниже уровня моря.
- Малая Айя-София — собор Поти в стиле византийской классики.
- Маяк Поти — самое высокое навигационное сооружение на грузинском побережье.
- Озеро Палиастоми — третье по величине озеро в Грузии, по которому вы прокатитесь на моторной лодке и исследуете его берега.
Вы узнаете:
- О древних колхидских лесах.
- Редких и исчезающих растениях, занесённых в Красную книгу Грузии.
- Важной роли Колхиды в глобальной миграции птиц.
- Богатом биоразнообразии парка и о том, как эта хрупкая экосистема сохранилась, несмотря на многовековую деятельность человека.
- Связи региона Колхида с древнегреческой мифологией, включая легенду о Золотом руне.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном автобусе или микроавтобусе (в зависимости от размера группы) и билеты на катер.
- Питание и личные расходы оплачиваются дополнительно.
- Трансфер займёт 2–3 часа (туда и обратно), прогулка на лодке — 2 часа.
- Поездка рассчитана на взрослых и детей от 2 лет. Особых физических ограничений нет.
- Перед водной прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Имеются спасжилеты. На озере дежурят спасательные лодки для обеспечения безопасности.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Европы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Торнике — Организатор в Батуми
Провёл экскурсии для 37 туристов
Наша команда работает на туристическом рынке Грузии 8 лет. Мы организовываем недорогие и качественные однодневные поездки, трансфер и многодневные туры. В путешествиях с нами вы откроете богатую природу и культуру нашей страны. Мы позаботимся обо всём, чтобы вы могли расслабиться и насладиться поездкой. Ждём вас в гости!
Входит в следующие категории Батуми
