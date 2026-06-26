Индивидуальная
до 8 чел.
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на каяках и велосипедах по живописным уголкам Колхидского национального парка
Начало: У McDonald’s
6 июл в 09:00
10 июл в 09:00
от €160 за всё до 3 чел.
Групповая
до 18 чел.
Групповая фотопоездка по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Побывать в самых фотогеничных местах города и запечатлеть их
Начало: В центре Батуми
Расписание: в четверг в 10:00
7 июл в 10:00
16 июл в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Колхети подарит вам тишину, дикую природу и редких птиц. Прогулка на лодке по озеру Палеостоми и посещение крепости Петра. Увлекательные истории о Грузии
Начало: У вашего отеля в Батуми
14 июл в 09:00
16 июл в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Групповая
Из Батуми - в ботанический сад и парк «Мтирала»
Погрузитесь в красоту природы: ботанический сад у моря и дождевой лес в горах. Выбирайте между спокойствием и адреналином в Аджарии
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за человека
Групповая
В грузинскую Амазонию - нацпарк Колхети (из Батуми)
Путешествие в сердце Грузии: Колхидский лес, озеро Палиастоми и редкие птицы ждут вас в национальном парке Колхети. Откройте для себя живую природу
Начало: На площади Европы
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Все прошло хорошо
Вам был полезен этот отзыв?
Прогулка на велосипедах по окрестностям Колхидского национального парка - это настоящее удовольствие: свежий воздух, живописные пейзажи, тишина и зелень вокруг. А каякинг по спокойной воде - просто магия! Отличный способ отдохнуть активно и с пользой для души. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Для тех кто любит активный отдых, особенно водные и вело-прогулки. Все прошло отлично, увлекательно и в удовольствие, без каких-либо усилий
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Вело прогулка прошла великолепно! Не смотря на погоду мы были в восторге. Прогулка под дождем дает свой кайф. Спасибо Заза, за вчерашний день! Насмеялись от души! 👍🥰
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная организация от А до Я👍!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Все понравилось!) Гид Юрий и наш водитель (к сожалению не помню имя) подробно рассказывали о Батуми и о местах, где были проведены экскурсии) Виды шикарные!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Замечательная экскурсия! Заза - умнейший гид, с огромными познаниями в области истории, архитектуры и просто - замечательный собеседник…
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Организованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчик. Маршрут подобран отлично, созерцали красоту, насытились кислородом, было очень интересно! Спасибо за вдохновляющую поездку и персональное внимание к каждому в группе!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
В
Нравится что Кристина и агентство подстраивается под конкретную ситуацию гостей. В этот раз гости приезжали после 12:00 по местному времени
Вам был полезен этот отзыв?
В
Замечательный гид. Очень хороший рассказчик. Возможно стоит немного изменить маршрут, чтобы было больше природных локаций и меньше оживленных дорог.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 11 отзывов в Батуми в категории "Парк Колхети"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Парк Колхети»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2026
Сейчас в Батуми в категории "Парк Колхети" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 39 до 250. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Батуми на 2026 год по теме «Парк Колхети», 11 ⭐ отзывов, цены от €39. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь