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Парк Колхети – экскурсии в Батуми

Найдено 5 экскурсий в категории «Парк Колхети» в Батуми, цены от €39. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
На велосипеде
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на каяках и велосипедах по живописным уголкам Колхидского национального парка
Начало: У McDonald’s
6 июл в 09:00
10 июл в 09:00
от €160 за всё до 3 чел.
Групповая фотопоездка по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
На автобусе
5.5 часов
5 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Групповая фотопоездка по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Побывать в самых фотогеничных местах города и запечатлеть их
Начало: В центре Батуми
Расписание: в четверг в 10:00
7 июл в 10:00
16 июл в 10:00
€39 за человека
Из Батуми - в национальный парк Колхети
На машине
На лодке
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Колхети подарит вам тишину, дикую природу и редких птиц. Прогулка на лодке по озеру Палеостоми и посещение крепости Петра. Увлекательные истории о Грузии
Начало: У вашего отеля в Батуми
14 июл в 09:00
16 июл в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Из Батуми - в ботанический сад и парк «Мтирала»
На машине
7 часов
Групповая
Из Батуми - в ботанический сад и парк «Мтирала»
Погрузитесь в красоту природы: ботанический сад у моря и дождевой лес в горах. Выбирайте между спокойствием и адреналином в Аджарии
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за человека
В грузинскую Амазонию - нацпарк Колхети (из Батуми)
На автобусе
На лодке
5 часов
Групповая
В грузинскую Амазонию - нацпарк Колхети (из Батуми)
Путешествие в сердце Грузии: Колхидский лес, озеро Палиастоми и редкие птицы ждут вас в национальном парке Колхети. Откройте для себя живую природу
Начало: На площади Европы
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Наталья
Групповая фотопоездка по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Все прошло хорошо
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Наталья
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Прогулка на велосипедах по окрестностям Колхидского национального парка - это настоящее удовольствие: свежий воздух, живописные пейзажи, тишина и зелень вокруг. А каякинг по спокойной воде - просто магия! Отличный способ отдохнуть активно и с пользой для души. Рекомендуем!
Прогулка на велосипедах по окрестностям Колхидского национального парка - это настоящее удовольствие: свежий воздух, живописные пейзажи,
Прогулка на велосипедах по окрестностям Колхидского национального парка - это настоящее удовольствие: свежий воздух, живописные пейзажи,
Прогулка на велосипедах по окрестностям Колхидского национального парка - это настоящее удовольствие: свежий воздух, живописные пейзажи,
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Вячеслав
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Для тех кто любит активный отдых, особенно водные и вело-прогулки. Все прошло отлично, увлекательно и в удовольствие, без каких-либо усилий
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и тяжелых нагрузок. Во время экскурсии нас сопровождали собаки, даже в воде!) Такие же гостеприимные, как и жители Грузии! Роберт, спасибо большое за прекрасно проведенное время, вдали от городского шума и суеты, ты молодец!

Для тех кто любит активный отдых, особенно водные и вело-прогулки. Все прошло отлично, увлекательно и в
Для тех кто любит активный отдых, особенно водные и вело-прогулки. Все прошло отлично, увлекательно и в
Для тех кто любит активный отдых, особенно водные и вело-прогулки. Все прошло отлично, увлекательно и в
Для тех кто любит активный отдых, особенно водные и вело-прогулки. Все прошло отлично, увлекательно и в+2
Для тех кто любит активный отдых, особенно водные и вело-прогулки. Все прошло отлично, увлекательно и в
Для тех кто любит активный отдых, особенно водные и вело-прогулки. Все прошло отлично, увлекательно и в
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Т
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Вело прогулка прошла великолепно! Не смотря на погоду мы были в восторге. Прогулка под дождем дает свой кайф. Спасибо Заза, за вчерашний день! Насмеялись от души! 👍🥰
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Мария
Групповая фотопоездка по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Прекрасная организация от А до Я👍!!!
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Евгения
Групповая фотопоездка по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Все понравилось!) Гид Юрий и наш водитель (к сожалению не помню имя) подробно рассказывали о Батуми и о местах, где были проведены экскурсии) Виды шикарные!
Все понравилось!) Гид Юрий и наш водитель (к сожалению не помню имя) подробно рассказывали о Батуми
Все понравилось!) Гид Юрий и наш водитель (к сожалению не помню имя) подробно рассказывали о Батуми
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М
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Замечательная экскурсия! Заза - умнейший гид, с огромными познаниями в области истории, архитектуры и просто - замечательный собеседник…
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Ю
Групповая фотопоездка по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Организованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчик. Маршрут подобран отлично, созерцали красоту, насытились кислородом, было очень интересно! Спасибо за вдохновляющую поездку и персональное внимание к каждому в группе!
Организованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчик.
Организованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчик.
Организованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчик.
Организованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчик.+2
Организованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчик.
Организованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчик.
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В
Групповая фотопоездка по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Нравится что Кристина и агентство подстраивается под конкретную ситуацию гостей. В этот раз гости приезжали после 12:00 по местному времени
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и экскурсию перенесли с 10:00 на 15:00, да вместо 6 часов получилось 3 часа экскурсии, так как многие достопримечательности в Батуми закрываются в 18:00, но все равно удалось получить отличные эмоции и настроение

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В
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Замечательный гид. Очень хороший рассказчик. Возможно стоит немного изменить маршрут, чтобы было больше природных локаций и меньше оживленных дорог.
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Всего 11 отзывов в Батуми в категории "Парк Колхети"

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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Парк Колхети»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку;
  2. Групповая фотопоездка по Батуми: ботанический рай и крепость Петра;
  3. Из Батуми - в национальный парк Колхети;
  4. Из Батуми - в ботанический сад и парк «Мтирала»;
  5. В грузинскую Амазонию - нацпарк Колхети (из Батуми).
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Горная Аджария;
  2. Мартвильский каньон;
  3. Площадь Пьяцца;
  4. Старый город;
  5. Канатная дорога «Арго»;
  6. Каньон Окаце;
  7. Набережная;
  8. Площадь Европы;
  9. Водопад и мост Махунцети;
  10. Водопад Андрея Первозванного.
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2026
Сейчас в Батуми в категории "Парк Колхети" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 39 до 250. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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