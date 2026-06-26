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и тяжелых нагрузок. Во время экскурсии нас сопровождали собаки, даже в воде!) Такие же гостеприимные, как и жители Грузии! Роберт, спасибо большое за прекрасно проведенное время, вдали от городского шума и суеты, ты молодец!