Индивидуальная
до 3 чел.
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми
Удивительное вечернее путешествие в каньон Мартвили: красочные 3D-анимации и катание на лодке. Незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
«По верхней части каньона мы прокатимся на резиновой лодке до семиметрового мощного водопада»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Колхети подарит вам тишину, дикую природу и редких птиц. Прогулка на лодке по озеру Палеостоми и посещение крепости Петра. Увлекательные истории о Грузии
Начало: У вашего отеля в Батуми
«Мы прокатимся на моторной лодке по акватории парка»
14 июл в 09:00
16 июл в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Групповая
В грузинскую Амазонию - нацпарк Колхети (из Батуми)
Путешествие в сердце Грузии: Колхидский лес, озеро Палиастоми и редкие птицы ждут вас в национальном парке Колхети. Откройте для себя живую природу
Начало: На площади Европы
«Озеро Палиастоми — третье по величине озеро в Грузии, по которому вы прокатитесь на моторной лодке и исследуете его берега»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Путешествие в сказку. Сам по себе каньон очень красив, но вечерняя подсветка делает его таинственным и загадочным. Ни на что не похожие впечатления!
Спасибо экскурсоводу Эдуарду за организацию и проведение такого необычного путешествия!
Спасибо экскурсоводу Эдуарду за организацию и проведение такого необычного путешествия!
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А
Мы уже были в этом месте в прошлом году при дневном свете. Это было впечатляюще! Но ночью это еще и сказачно! Очень советуем это ночное путешествие с Эдуардом!
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Очень классная поездка в каньон Мартвили. Наш гид все интересно рассказывал, всё объяснил, довёз. В каньоне на закате очень необычная
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От экскурсии в национальный парк Колхети, мы не ждали супер эмоций, так как перед этим посетили потрясающие места: каньоны, водопады,
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Всего 5 отзывов в Батуми в категории "На лодке"
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На лодке»
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