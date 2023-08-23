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пещеру. И думали, чем можно ещё удивить? Но зря!!!! Грузия потрясает великолепием и разнообразием природы. А парк - удивил не тронутой природой. Во время путешествия по реке создавалось впечатление, что мы парим между небом и водой. Впервые в своей жизни я не смогла содержать слез от красоты отружающего пейзажа. Мастерство нашего капитана потрясает! А Леван, как всегда великолепен своими рассказами. Фото добавить не могу, так как снимали только видео, но даже оно не может передать всех красот парка.