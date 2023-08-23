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Прогулки и экскурсии на лодке в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «На лодке» в Батуми, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми
На машине
На лодке
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми
Удивительное вечернее путешествие в каньон Мартвили: красочные 3D-анимации и катание на лодке. Незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
«По верхней части каньона мы прокатимся на резиновой лодке до семиметрового мощного водопада»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€150 за всё до 3 чел.
Из Батуми - в национальный парк Колхети
На машине
На лодке
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Колхети подарит вам тишину, дикую природу и редких птиц. Прогулка на лодке по озеру Палеостоми и посещение крепости Петра. Увлекательные истории о Грузии
Начало: У вашего отеля в Батуми
«Мы прокатимся на моторной лодке по акватории парка»
14 июл в 09:00
16 июл в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
В грузинскую Амазонию - нацпарк Колхети (из Батуми)
На автобусе
На лодке
5 часов
Групповая
В грузинскую Амазонию - нацпарк Колхети (из Батуми)
Путешествие в сердце Грузии: Колхидский лес, озеро Палиастоми и редкие птицы ждут вас в национальном парке Колхети. Откройте для себя живую природу
Начало: На площади Европы
«Озеро Палиастоми — третье по величине озеро в Грузии, по которому вы прокатитесь на моторной лодке и исследуете его берега»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми
Путешествие в сказку. Сам по себе каньон очень красив, но вечерняя подсветка делает его таинственным и загадочным. Ни на что не похожие впечатления!
Спасибо экскурсоводу Эдуарду за организацию и проведение такого необычного путешествия!
Путешествие в сказку. Сам по себе каньон очень красив, но вечерняя подсветка делает его таинственным и загадочным. Ни на что не похожие впечатления!
Путешествие в сказку. Сам по себе каньон очень красив, но вечерняя подсветка делает его таинственным и загадочным. Ни на что не похожие впечатления!
Путешествие в сказку. Сам по себе каньон очень красив, но вечерняя подсветка делает его таинственным и загадочным. Ни на что не похожие впечатления!
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А
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми
Мы уже были в этом месте в прошлом году при дневном свете. Это было впечатляюще! Но ночью это еще и сказачно! Очень советуем это ночное путешествие с Эдуардом!
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Алина
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми
Очень классная поездка в каньон Мартвили. Наш гид все интересно рассказывал, всё объяснил, довёз. В каньоне на закате очень необычная
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атмосфера,не так как днём. Можно посетить даже если вы были днём,ночью совершенно другая атмосфера. Очень понравилось,никогда не была на таких экскурсиях.

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Александра
Из Батуми - в национальный парк Колхети
От экскурсии в национальный парк Колхети, мы не ждали супер эмоций, так как перед этим посетили потрясающие места: каньоны, водопады,
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пещеру. И думали, чем можно ещё удивить? Но зря!!!! Грузия потрясает великолепием и разнообразием природы. А парк - удивил не тронутой природой. Во время путешествия по реке создавалось впечатление, что мы парим между небом и водой. Впервые в своей жизни я не смогла содержать слез от красоты отружающего пейзажа. Мастерство нашего капитана потрясает! А Леван, как всегда великолепен своими рассказами. Фото добавить не могу, так как снимали только видео, но даже оно не может передать всех красот парка.

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Всего 5 отзывов в Батуми в категории "На лодке"

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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На лодке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми;
  2. Из Батуми - в национальный парк Колхети;
  3. В грузинскую Амазонию - нацпарк Колхети (из Батуми).
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Горная Аджария;
  2. Мартвильский каньон;
  3. Площадь Пьяцца;
  4. Старый город;
  5. Канатная дорога «Арго»;
  6. Каньон Окаце;
  7. Набережная;
  8. Площадь Европы;
  9. Водопад и мост Махунцети;
  10. Водопад Андрея Первозванного.
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2026
Сейчас в Батуми в категории "На лодке" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2026 год на лодке, 5 ⭐ отзывов, цены от €150. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь