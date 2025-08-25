Экскурсии по Батуми и окрестностям и пляжный отдых в Уреки только для вашей компании
Понежиться на чёрном магнитном песке, увидеть горы Аджарии и осмотреть византийскую крепость Петра
Начало: Аэропорт Батуми или ж/д вокзал, встретим в любое в...
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
€590 за человека
-
10%
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня (любое время)
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
$606
$673 за человека
-
10%
Батуми с пляжным отдыхом и поездками в горы
Погулять среди реликтовых лесов и водопадов, побывать на аджарском шоу на природе и отдохнуть у моря
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня под ваш рейс (любое...
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
$513
$570 за человека
Индивидуальное путешествие по Батуми и Аджарии
Исследовать второй по величине город Грузии, подышать морем и поучаствовать в традиционном застолье
Начало: Батуми, в любое удобное время
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
€425 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «С отдыхом на море»
Самые популярные туры этой рубрики в Батуми
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Батуми
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Батуми в августе 2025
Сейчас в Батуми в категории "С отдыхом на море" можно забронировать 4 тура от 425 до 606 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Батуми на 2025 год по теме «С отдыхом на море», 1 ⭐ отзыв, цены от €425. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь