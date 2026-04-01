Благодаря исполинским вершинам Кавказа до недавнего времени регион был труднодоступен и изолирован, а своенравные и немногословные сваны и теперь отличаются от остальных грузин.
Возраст участников — 8+
Дворец Дадиани, Ингурское водохранилище, дегустация
Встретимся в Батуми и поедем в горы. Первой на нашем пути встретится резиденция мегрельских правителей из рода Дадиани. Мы прогуляемся по залам дворца, погрузимся в тайны семьи и аристократическую атмосферу, рассмотрим редкие экспонаты в духе старой Грузии.
Попробуем Сванетию на вкус, отведав кубдари. Это традиционный пирог с сочным мясом, хрустящим тестом и ароматными специями. Полюбуемся бирюзовой жемчужиной Кавказа — Ингурским водохранилищем, живописно окружённым вершинами. Вечером прибудем в посёлок Местиа, где расположен наш гостевой дом, и поужинаем.
Треккинг к водопаду Шдугра, пикник на природе
Утром отправимся пешком к водопаду Шдугра, самому высокому в Грузии (12 км). Прочувствуем бушующую стихию, укрытую среди величественных гор. Понаблюдаем за бурными потоками, вдохнём свежий воздух и сделаем потрясающие фотографии. С собой у нас будут ланч-боксы, с которыми мы устроим пикник на природе. К ужину вернёмся в гостиницу.
Хайкинг к леднику Чалаади, смотровая, качели, музей
Продолжим изучать природные богатства Сванетии. Дойдём к леднику Чалаади (6 км), спускающемуся в зелёную долину у слияния рек. Наш маршрут будет пролегать через густые леса и подвесной мост и приведёт к царству льда и тишины — незабываемое приключение!
Поднимемся на смотровую Зурулди, откуда открывается захватывающая панорама горных пейзажей. Получим положительные эмоции, катаясь на качелях в Хешкили. Посетим музей Михаила Хергиани — легендарного альпиниста и героя Грузии. Вы узнаете о его подвигах и бесстрашных походах, вошедших в историю страны.
Монастырь Ламария, пикник на природе, поход к леднику Шхара
Переместимся в Ушгули, где сегодня останемся ночевать. Это одно из самых высокогорных поселений в Европе, известное древними башнями и традициями и потрясающими пейзажами. Кажется, что время тут замерло ещё в Средневековье.
Сначала зайдём в уединённый монастырь Ламария — духовное сердце Сванетии, где чувствуется умиротворение и гармония. Устроим пикник на природе с ланч-боксами.
Затем пешком доберёмся к леднику Шхара, который называют короной Кавказа (12 км). Это место, где встречаются застывшие глыбы воды и облака, заставляет восхищаться мощью природы. К ужину вернёмся в гостевой дом.
Перевал Загар, водопад Рачха
Поднимемся на перевал Загар к скрытому сокровищу региона — живописной деревне, окружённой величественными пиками и зелёными лугами. Здесь царит тишина, а природа поражает первозданной красотой. При желании можно попробовать лобиани с фасолью и ветчиной.
Следующее нерукотворное чудо — водопад Рачха. Это идеальный уголок для любителей уединения и спокойных прогулок в горах. К вечеру вернёмся в Батуми и попрощаемся.
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужины, ланч-боксы в походах
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Батуми и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта
- Обеды вне походов