По краю исполинских гор и средневековых башен: индивидуальное путешествие по Сванетии

Пройти по склонам несложными маршрутами, устроить пикники на природе и отведать кубдари
Высокогорная Сванетия поражает невероятными пейзажами и самобытностью культуры.

Благодаря исполинским вершинам Кавказа до недавнего времени регион был труднодоступен и изолирован, а своенравные и немногословные сваны и теперь отличаются от остальных грузин.

отправимся навстречу первозданным ландшафтам: проедем сотни километров на машине, доберёмся пешком к ледникам и бушующим потокам воды.

Увидим настоящие жемчужины древней архитектуры, в первую очередь — средневековые башни-крепости, испокон веков защищавшие семейные кланы и сейчас охраняемые ЮНЕСКО.

Обязательно перепробуем множество ароматных блюд и будем устраивать пикники в самых живописных локациях прямо на природе.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 8+

Программа тура по дням

1 день

Дворец Дадиани, Ингурское водохранилище, дегустация

Встретимся в Батуми и поедем в горы. Первой на нашем пути встретится резиденция мегрельских правителей из рода Дадиани. Мы прогуляемся по залам дворца, погрузимся в тайны семьи и аристократическую атмосферу, рассмотрим редкие экспонаты в духе старой Грузии.

Попробуем Сванетию на вкус, отведав кубдари. Это традиционный пирог с сочным мясом, хрустящим тестом и ароматными специями. Полюбуемся бирюзовой жемчужиной Кавказа — Ингурским водохранилищем, живописно окружённым вершинами. Вечером прибудем в посёлок Местиа, где расположен наш гостевой дом, и поужинаем.

2 день

Треккинг к водопаду Шдугра, пикник на природе

Утром отправимся пешком к водопаду Шдугра, самому высокому в Грузии (12 км). Прочувствуем бушующую стихию, укрытую среди величественных гор. Понаблюдаем за бурными потоками, вдохнём свежий воздух и сделаем потрясающие фотографии. С собой у нас будут ланч-боксы, с которыми мы устроим пикник на природе. К ужину вернёмся в гостиницу.

3 день

Хайкинг к леднику Чалаади, смотровая, качели, музей

Продолжим изучать природные богатства Сванетии. Дойдём к леднику Чалаади (6 км), спускающемуся в зелёную долину у слияния рек. Наш маршрут будет пролегать через густые леса и подвесной мост и приведёт к царству льда и тишины — незабываемое приключение!

Поднимемся на смотровую Зурулди, откуда открывается захватывающая панорама горных пейзажей. Получим положительные эмоции, катаясь на качелях в Хешкили. Посетим музей Михаила Хергиани — легендарного альпиниста и героя Грузии. Вы узнаете о его подвигах и бесстрашных походах, вошедших в историю страны.

4 день

Монастырь Ламария, пикник на природе, поход к леднику Шхара

Переместимся в Ушгули, где сегодня останемся ночевать. Это одно из самых высокогорных поселений в Европе, известное древними башнями и традициями и потрясающими пейзажами. Кажется, что время тут замерло ещё в Средневековье.

Сначала зайдём в уединённый монастырь Ламария — духовное сердце Сванетии, где чувствуется умиротворение и гармония. Устроим пикник на природе с ланч-боксами.

Затем пешком доберёмся к леднику Шхара, который называют короной Кавказа (12 км). Это место, где встречаются застывшие глыбы воды и облака, заставляет восхищаться мощью природы. К ужину вернёмся в гостевой дом.

5 день

Перевал Загар, водопад Рачха

Поднимемся на перевал Загар к скрытому сокровищу региона — живописной деревне, окружённой величественными пиками и зелёными лугами. Здесь царит тишина, а природа поражает первозданной красотой. При желании можно попробовать лобиани с фасолью и ветчиной.

Следующее нерукотворное чудо — водопад Рачха. Это идеальный уголок для любителей уединения и спокойных прогулок в горах. К вечеру вернёмся в Батуми и попрощаемся.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины, ланч-боксы в походах
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Батуми и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Обеды вне походов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, McDonald’s (ул. Шерифа Химшиашвили, 1А) или площадь Европы, точное время - по договорённости
Завершение: Батуми, McDonald’s (ул. Шерифа Химшиашвили, 1А) или площадь Европы, около 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Звиад
Звиад — ваш гид в Батуми
Меня зовут Звиад, я родился в Батуми. Более 18 лет работаю в сфере туризма, вхожу в ассоциацию сертифицированных гидов Грузии. Дважды был призёром конкурсов «Лучший гид-водитель» и «Неудержимый гид». Провожу групповые и индивидуальные туры по всей стране: обзорные, экстремальные, гастрономические, по труднодоступным местам, с дегустациями и мастер-классами. Жду вас в Сакартвело!

