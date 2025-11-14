Мои заказы

От побережья в горы: все красоты Западной Грузии в индивидуальном формате

Изучить 3 региона, поговорить о Колхиде, полюбоваться природой и древней архитектурой
Приглашаю вашу компанию в удивительное путешествие от Чёрного моря к склонам Кавказа.

Мы начнём в Аджарии: погуляем по эклектичному Батуми, в его окрестностях преодолеем арочные мосты времён царицы Тамары, а в
читать дальше

высокогорье увидим, как люди по сей день живут по обычаям предков.

В Имеретии полюбуемся величием храма Баграта и природными жемчужинами — Мартвильским каньоном и пещерой Прометея.

Посетим грузинскую Швейцарию — Рачу: поднимемся к Девяти крестам на вершине Цхраджвари, съездим к виноградникам и сможем продегустировать хванчкару.

Будем много говорить о культуре местных и истории, в том числе о Колхидском царстве, аргонавтах и золотом руне, ведь всё это связано именно с этими краями.

От побережья в горы: все красоты Западной Грузии в индивидуальном формате
От побережья в горы: все красоты Западной Грузии в индивидуальном формате
От побережья в горы: все красоты Западной Грузии в индивидуальном формате
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Необходимо взять в поездку горные ботинки, солнцезащитные очки. Тур не подойдёт людям старше 65 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Батуми

Первым делом познакомимся с Батуми. Вы узнаете об истории города, интересных событиях, архитектуре. В старом центре увидите все главные достопримечательности: храм Святого Николая, дом табачного промышленника Лазаря Биниат-Оглы, французский маяк, статую Али и Нино, итальянские дворцы, площади, парки и многие другие локации.

Прогулки по БатумиПрогулки по БатумиПрогулки по БатумиПрогулки по БатумиПрогулки по БатумиПрогулки по Батуми
2 день

Окрестности Батуми

Ненадолго покинем город, чтобы осмотреть всё самое интересное неподалёку. Вы услышите о крепости Гонио, мифе об аргонавтах, ущелье реки Мачахела, традициях местных.

На нашем пути встретятся каменные арочные мосты, построенные при царице Тамаре, памятник ружью, античная крепость, пушка времён Второй мировой войны, Этнографический музей. А ещё эти места отличаются живописными пейзажами и богаты водопадами.

Окрестности БатумиОкрестности БатумиОкрестности БатумиОкрестности Батуми
3 день

Высокогорье Аджарии

Снова отправимся за пределы Батуми и поедем в горы Аджарии. Увидим арочные мосты, построенные при царице Тамаре, многовековые крепости, монастырь Схалта, церковь Зваре.

В речных долинах осмотрим селения, жители которых по сей день соблюдают традиции и обычаи предков, и поднимемся в посёлок Хуло. Встретим впечатляющий водопад Махунцети, Зелёное озеро, уникальный камень, на котором сохранились отпечатки древних людей. Сможем погулять по ботаническому саду, попробовать блюда, познакомиться с бытом кочевников.

Высокогорье АджарииВысокогорье АджарииВысокогорье АджарииВысокогорье Аджарии
4 день

Достопримечательности по пути в Кутаиси

Освободим номера и переместимся в Кутаиси. По дороге я расскажу вам историю древнего царства Колхида, о регионах Гурия, Мегрелия, Имеретия, их прошлом и настоящем, быте и традициях местных.

По пути сделаем несколько остановок. Заедем в Поти, возведённый на месте древнегреческого города Фасис, и осмотрим собор, построенный по аналогии с Айя-Софией. Посетим Мартвили, где расположен важный монастырь и каньон, который можно преодолеть на лодке. Спустимся в пещеру Прометея и окажемся в подсвеченных гротах со сталактитами и подземной рекой.

По прибытии в Кутаиси полюбуемся величием храма Баграта, а потом отдохнём в отеле.

Достопримечательности по пути в КутаисиДостопримечательности по пути в КутаисиДостопримечательности по пути в КутаисиДостопримечательности по пути в Кутаиси
5 день

Вторая Швейцария - Рача

Сегодня предстоит насыщенный день. Мы изучим регион Рача с его уникальными памятниками и впечатляющими пейзажами, сравнимыми со швейцарскими.

Посетим Гелатский монастырь, охраняемый ЮНЕСКО, и преодолеем перевал Нарекала. Запланирован небольшой треккинг: пешком поднимемся к Девяти крестам на вершине Цхраджвари и полюбуемся Колхидской равниной с высоты.

Спустимся и продолжим путь к живописному водохранилищу Шаори. Ночевать останемся в Амбролаури, где вы узнаете много исторических фактов и увидите памятник вину хванчкара.

Вторая Швейцария - РачаВторая Швейцария - РачаВторая Швейцария - РачаВторая Швейцария - Рача
6 день

Достопримечательности по пути в Батуми

Начнём день с вина. Заедем на завод и продегустируем хванчкару, а также посетим частный винный погреб и виноградники. На обратном пути в Батуми побываем в древних храмах Баракони и Никорцминда, погуляем по пляжу с чёрным песком в Уреки и парку музыкантов в Шекветили.

Достопримечательности по пути в БатумиДостопримечательности по пути в БатумиДостопримечательности по пути в БатумиДостопримечательности по пути в Батуми
7 день

Завершение тура

В первой половине дня устроим шопинг на рынке и в торговом центре. Будет время для отдыха на море. При необходимости я доставлю вас к аэропорту, где мы попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Батуми и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, точное место - по договорённости, 10:00
Завершение: Батуми, точное место - по договорённости, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Малхаз
Малхаз — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 309 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Малхаз, я родился и живу в Батуми. Решил связать свою жизнь с местным туризмом в далекие 1980-е годы. Лично разработал множество экскурсий, которые сегодня считаются классическими, и выпустил первый в стране каталог автобусных маршрутов по Аджарии. С радостью стану вашим проводником в наш волшебный грузинский мир, полный чудес.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Батуми

Похожие туры из Батуми

Своей компанией в Гори и окрестности из Батуми: родина Сталина и пещеры Уплисцихе
На машине
2 дня
Своей компанией в Гори и окрестности из Батуми: родина Сталина и пещеры Уплисцихе
Исследовать древние крепости и гроты скального города и увидеть, где вырос Иосиф Джугашвили
Начало: Батуми, ул. Баку, 1, 7:00
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
$520 за всё до 4 чел.
Комфорт-тур по Батуми и окрестностям: горы Аджарии, каньон Мартвили, главные места и рафтинг
На машине
7 дней
Комфорт-тур по Батуми и окрестностям: горы Аджарии, каньон Мартвили, главные места и рафтинг
Исследовать пещеру Прометея, погулять по улочкам Батуми, увидеть древние монастыри
Начало: Аэропорт или вокзал Батуми, до 18:00
1 июн в 08:00
8 июн в 08:00
100 000 ₽ за человека
От моря в Батуми до вершин Казбека: древние города, весёлые застолья и дегустации вин
На машине
10 дней
-
10%
От моря в Батуми до вершин Казбека: древние города, весёлые застолья и дегустации вин
Попробовать вино прямо из цистерн, посмотреть танцевальное шоу и узнать много интересного о стране
Начало: Батуми, аэропорт, точное время по договорённости
13 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
$990$1100 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Батуми
Все туры из Батуми