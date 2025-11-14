Освободим номера и переместимся в Кутаиси. По дороге я расскажу вам историю древнего царства Колхида, о регионах Гурия, Мегрелия, Имеретия, их прошлом и настоящем, быте и традициях местных.

По пути сделаем несколько остановок. Заедем в Поти, возведённый на месте древнегреческого города Фасис, и осмотрим собор, построенный по аналогии с Айя-Софией. Посетим Мартвили, где расположен важный монастырь и каньон, который можно преодолеть на лодке. Спустимся в пещеру Прометея и окажемся в подсвеченных гротах со сталактитами и подземной рекой.

По прибытии в Кутаиси полюбуемся величием храма Баграта, а потом отдохнём в отеле.