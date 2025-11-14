Мы начнём в Аджарии: погуляем по эклектичному Батуми, в его окрестностях преодолеем арочные мосты времён царицы Тамары, а в
Описание тура
Организационные детали
Необходимо взять в поездку горные ботинки, солнцезащитные очки. Тур не подойдёт людям старше 65 лет.
Программа тура по дням
Прогулки по Батуми
Первым делом познакомимся с Батуми. Вы узнаете об истории города, интересных событиях, архитектуре. В старом центре увидите все главные достопримечательности: храм Святого Николая, дом табачного промышленника Лазаря Биниат-Оглы, французский маяк, статую Али и Нино, итальянские дворцы, площади, парки и многие другие локации.
Окрестности Батуми
Ненадолго покинем город, чтобы осмотреть всё самое интересное неподалёку. Вы услышите о крепости Гонио, мифе об аргонавтах, ущелье реки Мачахела, традициях местных.
На нашем пути встретятся каменные арочные мосты, построенные при царице Тамаре, памятник ружью, античная крепость, пушка времён Второй мировой войны, Этнографический музей. А ещё эти места отличаются живописными пейзажами и богаты водопадами.
Высокогорье Аджарии
Снова отправимся за пределы Батуми и поедем в горы Аджарии. Увидим арочные мосты, построенные при царице Тамаре, многовековые крепости, монастырь Схалта, церковь Зваре.
В речных долинах осмотрим селения, жители которых по сей день соблюдают традиции и обычаи предков, и поднимемся в посёлок Хуло. Встретим впечатляющий водопад Махунцети, Зелёное озеро, уникальный камень, на котором сохранились отпечатки древних людей. Сможем погулять по ботаническому саду, попробовать блюда, познакомиться с бытом кочевников.
Достопримечательности по пути в Кутаиси
Освободим номера и переместимся в Кутаиси. По дороге я расскажу вам историю древнего царства Колхида, о регионах Гурия, Мегрелия, Имеретия, их прошлом и настоящем, быте и традициях местных.
По пути сделаем несколько остановок. Заедем в Поти, возведённый на месте древнегреческого города Фасис, и осмотрим собор, построенный по аналогии с Айя-Софией. Посетим Мартвили, где расположен важный монастырь и каньон, который можно преодолеть на лодке. Спустимся в пещеру Прометея и окажемся в подсвеченных гротах со сталактитами и подземной рекой.
По прибытии в Кутаиси полюбуемся величием храма Баграта, а потом отдохнём в отеле.
Вторая Швейцария - Рача
Сегодня предстоит насыщенный день. Мы изучим регион Рача с его уникальными памятниками и впечатляющими пейзажами, сравнимыми со швейцарскими.
Посетим Гелатский монастырь, охраняемый ЮНЕСКО, и преодолеем перевал Нарекала. Запланирован небольшой треккинг: пешком поднимемся к Девяти крестам на вершине Цхраджвари и полюбуемся Колхидской равниной с высоты.
Спустимся и продолжим путь к живописному водохранилищу Шаори. Ночевать останемся в Амбролаури, где вы узнаете много исторических фактов и увидите памятник вину хванчкара.
Достопримечательности по пути в Батуми
Начнём день с вина. Заедем на завод и продегустируем хванчкару, а также посетим частный винный погреб и виноградники. На обратном пути в Батуми побываем в древних храмах Баракони и Никорцминда, погуляем по пляжу с чёрным песком в Уреки и парку музыкантов в Шекветили.
Завершение тура
В первой половине дня устроим шопинг на рынке и в торговом центре. Будет время для отдыха на море. При необходимости я доставлю вас к аэропорту, где мы попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Батуми и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты