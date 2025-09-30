-
15%
Мы вас ждали, генацвале! Аджария, Имеретия, Сванетия на Новый год и Рождество (всё включено)
Отдохнуть в горах, насладиться радушием, едой, винами на застольях, дегустациях, мастер-классах
Начало: Аэропорт Батуми, 15:00
«Для тех, у кого будет желание и возможность, я проведу экскурсию по городу и отведу на дегустацию в семейный винный погреб»
30 дек в 15:00
$1216
$1430 за человека
10%
В Аджарию на море и в горы! С прогулками по лесам и дегустациями
Посмотреть на шоу фонтанов, попробовать вино, чачу и коньяк и погулять среди реликтовых лесов
Начало: Батуми/Кутаиси, аэропорт, в течение дня (любое вре...
Завтра в 08:00
2 окт в 08:00
$430
$477 за человека
10%
От моря в Батуми до вершин Казбека: древние города, весёлые застолья и дегустации вин
Попробовать вино прямо из цистерн, посмотреть танцевальное шоу и узнать много интересного о стране
Начало: Батуми, аэропорт, точное время по договорённости
«Включены завтраки в отелях, традиционный обед в горах Аджарии, аджарский хачапури с лимонадом, 2 дегустации вин в Кахетии»
9 окт в 10:00
16 окт в 10:00
$990
$1100 за человека
