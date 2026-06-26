Групповая
до 19 чел.
Лучший выборПутешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Посетить красивейшие уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды в группе
Начало: Около ЖД вокзала
«Среди строгих гор, древних монастырей и культурных памятников Грузии вы найдете много похожих пейзажей, но Мартвильский каньон отличается от всего, что вы видели ранее»
Расписание: во вторник и субботу в 09:45
Завтра в 09:45
25 авг в 09:45
€41 за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами
Настоящее погружение в душу Грузии - через пейзажи, вкусы и истории
Начало: У вашего места проживания
23 авг в 12:30
26 авг в 12:30
€50 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Кобулети - к древним святыням Кутаиси
Посетить храм Баграта, Гелати и Моцамету и познакомиться с одним из древнейших городов Грузии
Начало: В удобном вам месте в Кобулети
«Осмотрим главный символ Кутаиси — величественный собор, где в 1089 году был коронован Давид IV Строитель»
23 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от €275 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Ездили с родителями, понравилось всем! Очень комфортный гид Иван. Все рассказывал и отвечал на все интересующие вопросы. Организация супер! Все
+5
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Благодарим Ивана и его команду за прексную организацию поездки на вершину горы Гомис Мта,выше облаков! Благодарим за подаренные эмоции, пикник,
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Отличный гид Иван, забрали от отеля, привезли туда же, прекрасный рассказ, душевные разговоры в дороге и выше облаков. Солнце в
+5
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Иван чертовски хорош как экскурсовод, а сама экскурсия - фантастика по всем фронтам. Безбожно красивые виды, душевная атмосфера, супервкусная еда,
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Всего 51 отзыв в Кобулети в категории "Монастыри, церкви, храмы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сейчас в Кобулети в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 41 до 275. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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