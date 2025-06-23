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Водная прогулка
Каньон Мартвили и пещера Прометея
Откройте для себя Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Проплывите между зелеными склонами, вдохните лечебный воздух и узнайте о культурных особенностях Грузии
Начало: Около ЖД вокзала
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
5 июл в 09:45
€38
€40 за человека
Групповая
до 19 чел.
В сердце каньонов: путешествие из Кобулети
Путешествие по каньонам Западной Грузии - это захватывающая экскурсия с лодочной прогулкой, посещением пещер и знакомством с грузинскими традициями
Начало: У Вашего места проживания
5 июл в 08:15
9 июл в 08:15
€40 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Великолепие грузинской природы: каньон Мартвили и пещера Прометея
Подземное царство и горное ущелье - в поездке из Кобулети
Начало: В Кобулети
Завтра в 08:00
6 июл в 08:00
от €250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна23 июня 2025Это была Восхитительная и волшебная поездка! Нет слов, чтобы передать великолепие каньона и пещеры Прометея! Гид Заза- это гид от Бога, профессионал с Большой буквы!!! Спасибо большое за эту чудесную поездку!
- РРегина23 июня 2025Очень признательна гиду Заза! Остались приятные и яркие впечатления! Заза много рассказывал о нравах, обычаях народа, истории края, описывал в
- ДДмитрий15 июня 2025Если вы отдыхаете в Батуми и сомневаетесь, стоит ли выбираться с пляжа – советую решительно да! Наша двенадцатичасовая поездка к
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Подземные»
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