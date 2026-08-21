Групповая
до 19 чел.
Лучший выборПутешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Посетить красивейшие уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды в группе
Начало: Около ЖД вокзала
«Вы проплывете на лодке вдоль отвесных скал, увидите подземную реку, которая на выходе из каньона превращается в водопад, а также сможете увидеть окаменелости, сохранившиеся в глубине каньона»
Расписание: во вторник и субботу в 09:45
Завтра в 09:45
25 авг в 09:45
€41 за человека
Групповая
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Начало: Кобулети
«Продолжительность экскурсии на лодке составляет 15–20 минут, длина маршрута — 300 метров»
Расписание: Ежедневно в 8:30-8:40
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$50 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия из Батуми в мини-группе «Мартвильская сказка»
Начало: По договоренности
«Из Батуми в затерянный мир Самегрело: Мы отправимся из Батуми в фантастический Мартвильский каньон, где вы прокатитесь на надувных лодках по бирюзовой реке, увидите изумрудные водопады и прикоснетесь к настоящим следам динозавров»
Расписание: ежедневно в 08:00
26 авг в 08:30
2 сен в 08:30
$75 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «На лодке»
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