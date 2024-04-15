Уникальный опыт – экскурсии в Кутаиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Кутаиси, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Покинутые села западной Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Покинутые села западной Грузии: экскурсия с гидом из Кутаиси
Погрузитесь в атмосферу старинных грузинских сел и откройте для себя их уникальную архитектуру и быт
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
от 270 за всё до 6 чел.
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Секреты имеретинского вина: погружение в мир виноделия в Кутаиси
Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 45 за всё до 5 чел.
Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
Цхалтубо - рай для любителей заброшенных мест и советской архитектуры. Погрузитесь в атмосферу прошлого, посетив уникальные объекты с профессиональным гидом
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:30
от 110 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Давид
    15 апреля 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Очень аутентично и лирично, поэма грузина-винодела, открытый и глубокий разговор о прошлом и будущем органического виноделия Грузии на примере одного марани. Гиорги гостеприимный хозяин, попробовали все что есть, уехали с покупками и подарками.
  • А
    Анна
    15 марта 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Очень понравилась экскурсия. Гиорги в назначенное время забрал меня от отеля, все хорошо организованно. По дороге рассказал не только о
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    виноделии, но и немного истории данных мест. В Грузии самые старинные традиции виноделия: производство вин в глиняных сосудах (квеври) под землей. Все это можно увидеть и, конечно, попробовать на экскурсии. Однозначно, рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Спасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить Грузию через её традиции и местных жителей. Нам очень понравилось погружение в обстановку семейного ремесла и спасибо за это Гиорги.
    Спасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить ГрузиюСпасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить Грузию
  • М
    Марина
    1 сентября 2019
    Покинутые села западной Грузии
    Этой экскурсии мы очень ждали и не были разочарованы. Сергей приехал за нами в отель и целый день посвятил нам.
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    Маршрут неизбитый, не туристический. Сперва мы увидели красоты природы за окном автомобиля, увидели пару водопадов, а когда немного спала жара, пошли в пеший поход в горы. И тут мы не закрывали рот от восхищения, горная тропа удивительно прекрасна! Дух захватывало от увиденной красоты! Дети были в восторге! Для детей поход был вполне по силам. Поднялись в высококогорную заброшенную деревню, прогулялись по улочкам, напились воды из родника, устроили небольшой пикник. В заброшенной деревне очень атмосферно и тихо, но очень трудно передвигаться из-за обилия разных колючек. Надо одевать туда одежду похуже, затяжки будут везде. В шортах лучше не ходить-исцарапаете все ноги. Обратно спускались по другой дороге- и это очень здорово, разнообразие. Опять красоты природы на каждом шагу. Домой приехали уже затемно. Очень довольны экскурсией- хотим в следующий приезд в Грузию снова пообщаться с Сергеем.

  • Н
    Наталия
    3 августа 2019
    Покинутые села западной Грузии
    Это не просто экскурсия, а настоящий поход по красивейшим местам: горы, речки, водопады, горные цветы и травы… За время экскурсии
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    не встретили ни одного туриста, так что места действительно не туристические. И Сергей очень грамотно планирует последовательность маршрутов. А также он отлично знает историю и географию Грузии, что делает экскурсию очень интересной.

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Уникальный опыт»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Покинутые села западной Грузии
  2. Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
  3. Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
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Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 270. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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