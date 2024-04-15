1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Покинутые села западной Грузии: экскурсия с гидом из Кутаиси
Погрузитесь в атмосферу старинных грузинских сел и откройте для себя их уникальную архитектуру и быт
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
от €270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Секреты имеретинского вина: погружение в мир виноделия в Кутаиси
Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от €45 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
Цхалтубо - рай для любителей заброшенных мест и советской архитектуры. Погрузитесь в атмосферу прошлого, посетив уникальные объекты с профессиональным гидом
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:30
от €110 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДавид15 апреля 2024Очень аутентично и лирично, поэма грузина-винодела, открытый и глубокий разговор о прошлом и будущем органического виноделия Грузии на примере одного марани. Гиорги гостеприимный хозяин, попробовали все что есть, уехали с покупками и подарками.
- ААнна15 марта 2024Очень понравилась экскурсия. Гиорги в назначенное время забрал меня от отеля, все хорошо организованно. По дороге рассказал не только о
- ТТатьяна15 января 2024Спасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить Грузию через её традиции и местных жителей. Нам очень понравилось погружение в обстановку семейного ремесла и спасибо за это Гиорги.
- ММарина1 сентября 2019Этой экскурсии мы очень ждали и не были разочарованы. Сергей приехал за нами в отель и целый день посвятил нам.
- ННаталия3 августа 2019Это не просто экскурсия, а настоящий поход по красивейшим местам: горы, речки, водопады, горные цветы и травы… За время экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Уникальный опыт»
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