Активности – экскурсии в Кутаиси

Найдено 5 экскурсий в категории «Активности» в Кутаиси, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
441 отзыв
Каньоны и Водопады Кутаиси: Путешествие в Сердце Природы Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии: величественные каньоны, живописные водопады и таинственные пещеры
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси: Гелати, озеро Шаори и река Риони
Приглашаем вас на захватывающий рафтинг по реке Риони из Кутаиси. Откройте для себя красоту Грузии, наслаждаясь приключением и местной культурой
Начало: Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 180 за всё до 10 чел.
Грузия в тарелке: готовим и едим
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Грузия в тарелке: уникальный кулинарный мастер-класс в Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии! Приготовьте традиционные блюда и узнайте секреты их приготовления в уютной деревенской обстановке
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 65 за человека
Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Минеральные воды, вино и хачапури: путешествие по родине Маяковского
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от дома Маяковского до минеральных источников Саирме. Вкусное вино и хачапури дополнят ваше путешествие
Начало: От Вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 180 за всё до 20 чел.
Право на отдых: курорт Цхалтубо
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Право на отдых: курорт Цхалтубо
Посетите Кутаиси и Цхалтубо, погрузитесь в историю советских курортов и насладитесь СПА-процедурами в действующих родонитовых ваннах
Начало: На центральной площади в Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    30 мая 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Карло - лучший гид!
  • И
    Инесса
    29 мая 2024
    Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
    Это было великолепно. Мы объязательно вернёмся,но уже на другой маршрут. Спасибо вашей команде
  • М
    Маргарита
    28 мая 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было много полезной интересной информации об истории Грузии, традициях, особенностях. Попробовали разные виды чурчхел, вина. В общем все очень гостеприимно. Все советую!
    Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. БылоБыли с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. БылоБыли с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было
  • Е
    Евгения
    18 мая 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Очень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с ним мы почувствовали настоящий дух Грузии. У нас времени было достаточно и он показал ещё пару красивых мест, было очень интересно!
    Очень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с нимОчень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с нимОчень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с ним
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Грузия в тарелке: готовим и едим
    Выбрали этот мастер-класс, чтобы провести время с родителями. Геннадий забрал нас на минивэне из гостиницы. Оказалось, что Ульяна и Геннадий
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    несколько лет назад вернулись на землю своих предков, в Грузию, чтобы полностью поменять свою жизнь: переехали из города на природу. Было очень интересно послушать про это. Информация на мастер-классе была понятная и интересная. Сами мы также принимали непосредственное участие в готовке. В процессе, а также во время трапезы, нас угощали домашним вином: белым и красным. Из мамалыги помимо гоми также сделали ещё и лепёшки чвиштари бонусом. А после мастер-класса Ульяна выслала рецепты приготовленных блюд на WhatsApp, что было очень удобно! В конце нам показали огромных кроликов🙂 Прошло всё душевно, спасибо!

  • V
    Viktorija
    30 сентября 2023
    Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
    Первый опыт рафтинга оказался очень удачным. Обязательно вернемся, весной, когда уровень воды будет выше, и пороги круче! Поездка до лагеря рафтинга была интересной, с парой остановок и немногими рассказами.
    Первый опыт рафтинга оказался очень удачным. Обязательно вернемся, весной, когда уровень воды будет выше, и порогиПервый опыт рафтинга оказался очень удачным. Обязательно вернемся, весной, когда уровень воды будет выше, и пороги
  • М
    Максим
    13 августа 2023
    Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
    Это лучшая экскурсия, на Трипстер, что я посещал. Гид Томас большой молодец. Спасибо ему за прекрасные эмоции!!
    Это лучшая экскурсия, на Трипстер, что я посещал. Гид Томас большой молодец. Спасибо ему за прекрасные эмоции!!
  • S
    Sergei
    31 июля 2023
    Право на отдых: курорт Цхалтубо
    Одна из лучших экскурсий во время нашего двухнедельного отдыха в Грузии. Галина отличный гид, обладающая энциклопедическими знаниями. Огромное спасибо Вам!!! Очень рекомендуем!
  • K
    Kristina
    30 августа 2022
    Грузия в тарелке: готовим и едим
    Food, atmosphere,very peaceful place everything was amazing. We spend more time then we should. My mums was so exited about
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    this tour that she couldn't wait to go and learn everything that we learned in that day. She can't wait go home and make her own hinkali and hachipuri. It's worth to go,we love this tour. ❤️ Definitely recommended 😊

  • Г
    Григорий
    7 августа 2022
    Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
    Несмотря на некоторые недостатки: маршрут бедноват для 7 часов, а Сергею ещё есть куда расти как гиду, я ему очень
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    благодарен за то что он сумел показать дух настоящей Грузии, организовал внеплановое посещение виноделен и познакомил с интересными людьми, спасибо Сергей

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кутаиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
  2. Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
  3. Грузия в тарелке: готовим и едим
  4. Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
  5. Право на отдых: курорт Цхалтубо
Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Собор Баграта
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Активности" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 65 до 180. Туристы уже оставили гидам 469 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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