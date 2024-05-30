1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Каньоны и Водопады Кутаиси: Путешествие в Сердце Природы Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии: величественные каньоны, живописные водопады и таинственные пещеры
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси: Гелати, озеро Шаори и река Риони
Приглашаем вас на захватывающий рафтинг по реке Риони из Кутаиси. Откройте для себя красоту Грузии, наслаждаясь приключением и местной культурой
Начало: Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Грузия в тарелке: уникальный кулинарный мастер-класс в Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии! Приготовьте традиционные блюда и узнайте секреты их приготовления в уютной деревенской обстановке
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от €65 за человека
Индивидуальная
7 часов
Минеральные воды, вино и хачапури: путешествие по родине Маяковского
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от дома Маяковского до минеральных источников Саирме. Вкусное вино и хачапури дополнят ваше путешествие
Начало: От Вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от €180 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Право на отдых: курорт Цхалтубо
Посетите Кутаиси и Цхалтубо, погрузитесь в историю советских курортов и насладитесь СПА-процедурами в действующих родонитовых ваннах
Начало: На центральной площади в Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил30 мая 2024Карло - лучший гид!
- ИИнесса29 мая 2024Это было великолепно. Мы объязательно вернёмся,но уже на другой маршрут. Спасибо вашей команде
- ММаргарита28 мая 2024Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было много полезной интересной информации об истории Грузии, традициях, особенностях. Попробовали разные виды чурчхел, вина. В общем все очень гостеприимно. Все советую!
- ЕЕвгения18 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с ним мы почувствовали настоящий дух Грузии. У нас времени было достаточно и он показал ещё пару красивых мест, было очень интересно!
- ААлександр5 мая 2024Выбрали этот мастер-класс, чтобы провести время с родителями. Геннадий забрал нас на минивэне из гостиницы. Оказалось, что Ульяна и Геннадий
- VViktorija30 сентября 2023Первый опыт рафтинга оказался очень удачным. Обязательно вернемся, весной, когда уровень воды будет выше, и пороги круче! Поездка до лагеря рафтинга была интересной, с парой остановок и немногими рассказами.
- ММаксим13 августа 2023Это лучшая экскурсия, на Трипстер, что я посещал. Гид Томас большой молодец. Спасибо ему за прекрасные эмоции!!
- SSergei31 июля 2023Одна из лучших экскурсий во время нашего двухнедельного отдыха в Грузии. Галина отличный гид, обладающая энциклопедическими знаниями. Огромное спасибо Вам!!! Очень рекомендуем!
- KKristina30 августа 2022Food, atmosphere,very peaceful place everything was amazing. We spend more time then we should. My mums was so exited about
- ГГригорий7 августа 2022Несмотря на некоторые недостатки: маршрут бедноват для 7 часов, а Сергею ещё есть куда расти как гиду, я ему очень
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Активности»
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