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несколько лет назад вернулись на землю своих предков, в Грузию, чтобы полностью поменять свою жизнь: переехали из города на природу. Было очень интересно послушать про это. Информация на мастер-классе была понятная и интересная. Сами мы также принимали непосредственное участие в готовке. В процессе, а также во время трапезы, нас угощали домашним вином: белым и красным. Из мамалыги помимо гоми также сделали ещё и лепёшки чвиштари бонусом. А после мастер-класса Ульяна выслала рецепты приготовленных блюд на WhatsApp, что было очень удобно! В конце нам показали огромных кроликов🙂 Прошло всё душевно, спасибо!