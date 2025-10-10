Индивидуальная
до 4 чел.
О Кутаиси с юмором и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы
Начало: Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональд...
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по старому Кутаиси
Подружитесь с влажными субтропиками Имеретии, обойдите стороной туристические тропы и узнайте Кутаиси, о котором не пишут в путеводителях
Завтра в 09:30
11 окт в 09:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Узнать историю евреев в Грузии и полюбоваться городом со смотровой площадки
Начало: На центральной площади Кутаиси
21 окт в 10:00
22 окт в 10:00
от €80 за всё до 10 чел.
