За один день вы познакомитесь с главными символами и историей Имерети, оцените красоту и гостеприимство солнечного края, а также узнаете о менталитете грузинского народа. Услышите эпическую легенду о строительстве Сурамской крепости. В знаковых монастырях Гелати и Моцамета поговорим о Золотом веке Грузии. Я познакомлю вас с достопримечательностями Кутаиси и Цхалтубо, проведу к легендарной Пещере Прометея.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древние монастыри Колхиды

— признанный ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия — наиболее значимый духовный центр Колхиды и символ грузинского Золотого века. Вы узнаете непростую историю о его обитателях, многократных нападениях, разрушениях и восстановлении. Отдельно поговорим о Гелатской Академии — мощном просветительском центре мирового масштаба, который также называют «Вторым Афоном». Монастырь Моцамета — более тихий, скромный и уютный. Построен на утёсе красивого каньона, завораживает своим величием и значимостью. Здесь я расскажу о его главных реликвиях — мощах Святых Давида и Константина — и связанном с ними местном поверье.

Кутаиси и Цхалтубо: столица и город-курорт

На автомобильной прогулке по исторической части города будут фотоостановки в знаковых местах столицы региона Имерети.

Собор Баграта (храм Успения Богородицы), который начали строить в далеком 970 году. Проедете по старинным районам, услышите о ключевых вехах в истории центра Колхиды. И затем отправитесь в санаторный город Цхалтубо, где узнаете о лечебной минеральной воде и повстречаетесь с яркими контрастами старого и нового.

Подземный мир Колхиды

В завершение вы побываете в Кумистави, где перед вами предстанет красочный пещерный мир Колхиды во всей его красе.

Пещера Прометея (Амирани). Во время 1700-метрового пешего маршрута по гротам вы рассмотрите сталактиты и сталагмиты, подземные водопады, реки и озеро. Сможете прокатиться на лодке по подземной реке. Вспомните легенду о прикованном цепями мифологическом герое, прогневавшем богов.

Далее мы поднимемся к Рикотскому перевалу и из Имерети через каскады тоннелей попадём в Картли, где по живописной автостраде мимо Мцхеты, Джвари, Гори, Сурами, доедем до Тбилиси.

Организационные детали

Поездка проходит на одном из комфортабельных автомобилей марки Toyota Prius, Dodge Caravan или Honda Stepwgn

В связи с реконструкцией автомобильной трассы время в пути может быть немного больше, чем запланировано. Прошу прощения за неудобства!

Так как вас никто не будет подгонять и хронометрировать время путешествия — обед немного поздний

Средневековый Гелатский монастырь закрыт на ремонтные работы до начала мая. Мы можем заменить его по вашему желанию на посещение пещер Тетра с дегустацией вина, хранящегося в сталактитовых залах

Как проходит экскурсия:

Это индивидуальный тур и гид не набирает группы. Экскурсию возможно провести для 5-6 участников, доплатив гиду по €20 за каждого дополнительного участника

Возможен индивидуальный расчет стоимости при увеличении количества участников

Что входит в стоимость, а что нет