За один день вы познакомитесь с главными символами и историей Имерети, оцените красоту и гостеприимство солнечного края, а также узнаете о менталитете грузинского народа. Услышите эпическую легенду о строительстве Сурамской крепости. В знаковых монастырях Гелати и Моцамета поговорим о Золотом веке Грузии.
Я познакомлю вас с достопримечательностями Кутаиси и Цхалтубо, проведу к легендарной Пещере Прометея.
Описание экскурсии
Древние монастыри Колхиды
- Комплекс Гелати — признанный ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия — наиболее значимый духовный центр Колхиды и символ грузинского Золотого века. Вы узнаете непростую историю о его обитателях, многократных нападениях, разрушениях и восстановлении. Отдельно поговорим о Гелатской Академии — мощном просветительском центре мирового масштаба, который также называют «Вторым Афоном».
- Монастырь Моцамета — более тихий, скромный и уютный. Построен на утёсе красивого каньона, завораживает своим величием и значимостью. Здесь я расскажу о его главных реликвиях — мощах Святых Давида и Константина — и связанном с ними местном поверье.
Кутаиси и Цхалтубо: столица и город-курорт
На автомобильной прогулке по исторической части города будут фотоостановки в знаковых местах столицы региона Имерети.
- Собор Баграта (храм Успения Богородицы), который начали строить в далеком 970 году. Проедете по старинным районам, услышите о ключевых вехах в истории центра Колхиды. И затем отправитесь в санаторный город Цхалтубо, где узнаете о лечебной минеральной воде и повстречаетесь с яркими контрастами старого и нового.
Подземный мир Колхиды
В завершение вы побываете в Кумистави, где перед вами предстанет красочный пещерный мир Колхиды во всей его красе.
- Пещера Прометея (Амирани). Во время 1700-метрового пешего маршрута по гротам вы рассмотрите сталактиты и сталагмиты, подземные водопады, реки и озеро. Сможете прокатиться на лодке по подземной реке. Вспомните легенду о прикованном цепями мифологическом герое, прогневавшем богов.
Далее мы поднимемся к Рикотскому перевалу и из Имерети через каскады тоннелей попадём в Картли, где по живописной автостраде мимо Мцхеты, Джвари, Гори, Сурами, доедем до Тбилиси.
Организационные детали
- Поездка проходит на одном из комфортабельных автомобилей марки Toyota Prius, Dodge Caravan или Honda Stepwgn
- В связи с реконструкцией автомобильной трассы время в пути может быть немного больше, чем запланировано. Прошу прощения за неудобства!
- Так как вас никто не будет подгонять и хронометрировать время путешествия — обед немного поздний
- Средневековый Гелатский монастырь закрыт на ремонтные работы до начала мая. Мы можем заменить его по вашему желанию на посещение пещер Тетра с дегустацией вина, хранящегося в сталактитовых залах
Как проходит экскурсия:
- Это индивидуальный тур и гид не набирает группы. Экскурсию возможно провести для 5-6 участников, доплатив гиду по €20 за каждого дополнительного участника
- Возможен индивидуальный расчет стоимости при увеличении количества участников
Что входит в стоимость, а что нет
- В стоимость включено: комфортабельный транспорт, питьевая вода.
- В стоимость не включено:
— Ваше питание в путешествии
— Билеты в комплекс «Пещеры Прометея» так как цена зависит от выбранного вами пакета подъема из пещер (на автобусе, на паровозике или на лодке по подземной реке)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 4100 туристов
Организую и провожу бюджетные путешествия по этой богом дарованной и обласканной стране: Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Боржоми, Рабат, Вардзия, Кутаиси, Тушети, каньоны Мартвили и Окаце, пещеры Прометея и Тетра, регион
