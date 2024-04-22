Экскурсии от вашего отеля в Кутаиси

Найдено 7 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Кутаиси, цены от €80, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
38 отзывов
Путешествие по Кутаиси: от пещер Прометея до курорта Цхалтубо
Запланируйте незабываемое путешествие по Кутаиси и Цхалтубо, где вас ждут удивительные пещеры Прометея и живописные пейзажи
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
Сегодня в 14:30
3 июля в 08:30
от 88 за всё до 20 чел.
Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Минеральные воды, вино и хачапури: путешествие по родине Маяковского
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от дома Маяковского до минеральных источников Саирме. Вкусное вино и хачапури дополнят ваше путешествие
Начало: От Вашего отеля
Сегодня в 10:30
3 июля в 10:30
от 180 за всё до 20 чел.
Путешествие по живописной Имеретии
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Путешествие по живописной Имеретии: от храма Баграта до пещеры Прометея
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы: от древних храмов до величественных пещер и уникальных кулинарных впечатлений
Начало: Место встречи ваш отель. Можно рассмотреть встречу...
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
11598 за всё до 6 чел.
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Начало: От Вашего отеля
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
от 200 за всё до 5 чел.
Пещера Магара - неандертальская «многооэтажка»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Пещера Магара в Кутаиси: Путешествие к неандертальцам и крепости 17 века
Погрузитесь в доисторический мир Пещеры Магара, где вас ждут следы жизни неандертальцев и удивительные природные красоты
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
Сегодня в 08:30
3 июля в 08:30
80 за всё до 3 чел.
Открыть красоту природы западной Грузии
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Красоты западной Грузии: индивидуальная экскурсия из Кутаиси
Погрузитесь в уникальный мир природы западной Грузии, где каждый шаг открывает новые потрясающие виды и истории
Начало: Ваш Отель (в черте города Кутаиси)
Сегодня в 08:00
3 июля в 08:00
от 188132 за всё до 10 чел.
Кутаиси: древний город и каньон после заката
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина
Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
Завтра в 17:30
3 июля в 17:00
11598 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    22 апреля 2024
    Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
    Очень понравилось, хороший увлекательный тур, очень приятный гид. С удовольствием буду рекомендовать дальше
  • М
    Марина
    22 апреля 2024
    Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
    Отличный тур!!! Только рекомендую и советую! Надежный и душевный! Мы стали друзьями, не побоюсь этого слова! Мир твоему дому, Сергей! Марина
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
    В конце марте 2024 года посетители Грузию. Сергей проводил для нас экскурсию по городу Кутаиси. Мы провели замечательный и очень увлекательный
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    день в сопровождении Сергея. О работе гида можно сказать: профессиональный подход, увлекательная подача информации и доброжелательное отношение! Остались только приятные воспоминания! Надеемся, что это не последняя встреча. С удовольствием обратимся ещё.

    В конце марте 2024 года посетители ГрузиюВ конце марте 2024 года посетители ГрузиюВ конце марте 2024 года посетители ГрузиюВ конце марте 2024 года посетители ГрузиюВ конце марте 2024 года посетители ГрузиюВ конце марте 2024 года посетители ГрузиюВ конце марте 2024 года посетители Грузию
  • D
    Dmytro
    18 октября 2023
    Путешествие по живописной Имеретии
    Хотел бы поделиться мнением по поводу качества работы Давида. Давид сам по себе очень приятный в общении и явно много
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    знающий о истории своей страны Сакартвело. Имеет ряд качеств, которые делают экскурсию интересной и качественной, а именно харизматичность и умение задать Гостям настроение слушать, вникать и воспринимать историческую информацию и умение донести эту информацию до туристов, рассказывая не только сухие языком исторические факты, но и живые интересные моменты. А самое главное - активно вести экскурсию. Так как мы были только два дня, и за два дня хотелось очень многое увидеть Давид предложил дополнительно поехать на гору девяти крестов, что бы еще больше получили удовольствия от экскурсии а также посоветовал очень хороший ресторан, что бы поесть настоящей национальной еды. Благодарю за отлично проведенные экскурсии и незабываемые воспоминания! Кутаиси и его окрестности останутся в наших сердцах.

  • А
    Арайлым
    5 сентября 2023
    В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
    Всем привет, 28 августа мы провели очень круто время с Серго, он стал нашим другом. Отличный гид и отличный человек, берите у него туры, вы точно не пожалеете👍👍👍
  • С
    Сергей
    31 августа 2023
    Кутаиси: древний город и каньон после заката
    Интересная экскурсия, новые впечатления. Нас забрали сразу из аэропорта и ночью привезли в гостиницу - это очень удобно и вечер по прилёту не пропал))). Всем удачи!!
  • Т
    Тогжан
    25 августа 2023
    Кутаиси: древний город и каньон после заката
    очень красивые места, все понравилось
  • S
    Sergey
    30 июля 2023
    Путешествие по живописной Имеретии
    Давид, очень приятный человек и интересный собеседник.
  • M
    Malushko
    7 апреля 2023
    Открыть красоту природы западной Грузии
    Отличная экскурсия! Благодарим Сергея за интересный рассказ о красотах Грузии. Жаль,что без пикника:(
    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • В
    Валерий
    18 января 2023
    Открыть красоту природы западной Грузии
    Великолепная экскурсия по великолепным местам. Отлично подойдет для тех, кто устал от "классического" набора достопримечательностей. Настоятельно рекомендую в любом возрасте
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    - мы поднимались с 2 детьми (5 лет и 9 месяцев), все прошло удачно. Гид и водитель - выше всяких похвал! Спасибо, Сергей и Дима!

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кутаиси
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
  2. Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
  3. Путешествие по живописной Имеретии
  4. В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
  5. Пещера Магара - неандертальская «многооэтажка»
Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Собор Баграта
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июле 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "От вашего отеля" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 80 до 200 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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