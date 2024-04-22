1 чел.
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Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Кутаиси: от пещер Прометея до курорта Цхалтубо
Запланируйте незабываемое путешествие по Кутаиси и Цхалтубо, где вас ждут удивительные пещеры Прометея и живописные пейзажи
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
Сегодня в 14:30
3 июля в 08:30
от €88 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
7 часов
Минеральные воды, вино и хачапури: путешествие по родине Маяковского
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от дома Маяковского до минеральных источников Саирме. Вкусное вино и хачапури дополнят ваше путешествие
Начало: От Вашего отеля
Сегодня в 10:30
3 июля в 10:30
от €180 за всё до 20 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по живописной Имеретии: от храма Баграта до пещеры Прометея
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы: от древних храмов до величественных пещер и уникальных кулинарных впечатлений
Начало: Место встречи ваш отель. Можно рассмотреть встречу...
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
115€98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Начало: От Вашего отеля
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пещера Магара в Кутаиси: Путешествие к неандертальцам и крепости 17 века
Погрузитесь в доисторический мир Пещеры Магара, где вас ждут следы жизни неандертальцев и удивительные природные красоты
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
Сегодня в 08:30
3 июля в 08:30
€80 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
Красоты западной Грузии: индивидуальная экскурсия из Кутаиси
Погрузитесь в уникальный мир природы западной Грузии, где каждый шаг открывает новые потрясающие виды и истории
Начало: Ваш Отель (в черте города Кутаиси)
Сегодня в 08:00
3 июля в 08:00
от 188€132 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина
Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
Завтра в 17:30
3 июля в 17:00
115€98 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана22 апреля 2024Очень понравилось, хороший увлекательный тур, очень приятный гид. С удовольствием буду рекомендовать дальше
- ММарина22 апреля 2024Отличный тур!!! Только рекомендую и советую! Надежный и душевный! Мы стали друзьями, не побоюсь этого слова! Мир твоему дому, Сергей! Марина
- ЕЕкатерина2 апреля 2024В конце марте 2024 года посетители Грузию. Сергей проводил для нас экскурсию по городу Кутаиси. Мы провели замечательный и очень увлекательный
- DDmytro18 октября 2023Хотел бы поделиться мнением по поводу качества работы Давида. Давид сам по себе очень приятный в общении и явно много
- ААрайлым5 сентября 2023Всем привет, 28 августа мы провели очень круто время с Серго, он стал нашим другом. Отличный гид и отличный человек, берите у него туры, вы точно не пожалеете👍👍👍
- ССергей31 августа 2023Интересная экскурсия, новые впечатления. Нас забрали сразу из аэропорта и ночью привезли в гостиницу - это очень удобно и вечер по прилёту не пропал))). Всем удачи!!
- ТТогжан25 августа 2023очень красивые места, все понравилось
- SSergey30 июля 2023Давид, очень приятный человек и интересный собеседник.
- MMalushko7 апреля 2023Отличная экскурсия! Благодарим Сергея за интересный рассказ о красотах Грузии. Жаль,что без пикника:(
- ВВалерий18 января 2023Великолепная экскурсия по великолепным местам. Отлично подойдет для тех, кто устал от "классического" набора достопримечательностей. Настоятельно рекомендую в любом возрасте
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «От вашего отеля»
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