Экскурсии по пещерам Кутаиси

Найдено 6 экскурсий в категории «Пещеры» в Кутаиси, цены от €88. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пещера Прометея и каньоны Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
93 отзыва
Пещера Прометея и каньоны Грузии: Путешествие по живописным местам Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
«Изюминкой нашей программы станет карстовая пещера Прометея — самая большая в стране»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
110 за всё до 6 чел.
Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Главное в Кутаиси и его окрестностях: история, природа и архитектура
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Кутаиси, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
«Это самая крупная пещера в Грузии»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Откроем для вас красоты Грузии: храм Баграта, пещера Прометея, монастырь Мартвили и каньон Мартвили. Погрузитесь в богатую историю и традиции
Начало: Гостиница
«Затем мы отправимся в карстовую пещеру на западе Грузии, в окрестностях города Цхалтубо»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
99 за всё до 4 чел.
Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
38 отзывов
Путешествие по Кутаиси: от пещер Прометея до курорта Цхалтубо
Запланируйте незабываемое путешествие по Кутаиси и Цхалтубо, где вас ждут удивительные пещеры Прометея и живописные пейзажи
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
«А затем прогуляемся по самому Цхалтубо и поедем в пещеры Прометея, расположенные неподалеку в одной из деревень»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 88 за всё до 20 чел.
Неизвестный Кутаиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия по не туристическим тропам Кутаиси
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кутаиси, где каждый шаг раскрывает страницы древней истории и природные чудеса
Начало: У театра в центре города
«Мы с вами посетим пещеру, откуда вытекает подземная река с питьевой водой»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
240 за всё до 8 чел.
Пещера Магара - неандертальская «многооэтажка»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Пещера Магара в Кутаиси: Путешествие к неандертальцам и крепости 17 века
Погрузитесь в доисторический мир Пещеры Магара, где вас ждут следы жизни неандертальцев и удивительные природные красоты
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
«Вскоре здесь планируют осуществить давний, еще советский проект – сделать обзорную площадку и подвести ступени к пещере»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
180 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Паулина
    5 июня 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему гиду Роби за то,
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    что сделал наш день и экскурсию по местным достопримечательностям таким запоминающимся и весёлым. Места поражали своей красотой и атмосфера путешествия вызывала восторг и восхищение. Однозначно рекомендуем провести ваш день в компании Роби, в радости и в поисках новых ярких впечатлений.

    Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему
  • L
    Leonid
    23 мая 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Мы провели не одну, а четыре тура! От встречи после приземления до отлёта всё прошло идеально! Роби очень душевный, весёлый и
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    пунктуальный молодой человек с прекрасным русским. Роби учтёт Ваши пожелания при планировании туров, покажет хорошие рестораны и сэкономит Ваши деньги блогодаря своим советам. Без него наша поездка не была бы такой успешной! Очень спокойно, когда в чужой стране есть кто то на кого можешь положится. После использования местного такси, мы особенно стали ценить его удобную, не прокуренную и не пахнущую всевозможными благовониями машину.;)

  • Р
    Роман
    16 мая 2024
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Огромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. Рекомендую
    Огромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. РекомендуюОгромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. РекомендуюОгромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. РекомендуюОгромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. РекомендуюОгромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. Рекомендую
  • Ю
    Юрий
    3 мая 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Благодарим гида Роби, экскурсия прошла весело, на позитиве! Экскурсовод подготовленный, чувствует настроение людей!
  • А
    Александр
    29 апреля 2024
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Всё очень хорошо! Будем ездить ещё. Гиду спасибо за угощения домашним вином и лобиани!
  • И
    Илона
    26 апреля 2024
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Очень впечатляет экскурсия,все очень понравилось👍
  • С
    Светлана
    22 апреля 2024
    Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
    Очень понравилось, хороший увлекательный тур, очень приятный гид. С удовольствием буду рекомендовать дальше
  • М
    Марина
    22 апреля 2024
    Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
    Отличный тур!!! Только рекомендую и советую! Надежный и душевный! Мы стали друзьями, не побоюсь этого слова! Мир твоему дому, Сергей! Марина
  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день
    Искренняя благодарность Татьяне и Джемалу за экскурсии «Кутаиси сквозь века» и «Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день»,
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    а также за такие приятные первые впечатления о Кутаиси и Грузии. Наши гиды – невероятно позитивные и влюбленные в свой город и страну люди, которые с радостью делятся с туристами поистине энциклопедическими знаниями и благодаря которым наше пребывание в Грузии было не только интересным и познавательным, но и душевно теплым и очень комфортным.

  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
    В конце марте 2024 года посетители Грузию. Сергей проводил для нас экскурсию по городу Кутаиси. Мы провели замечательный и очень увлекательный
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    день в сопровождении Сергея. О работе гида можно сказать: профессиональный подход, увлекательная подача информации и доброжелательное отношение! Остались только приятные воспоминания! Надеемся, что это не последняя встреча. С удовольствием обратимся ещё.

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Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Пещеры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Пещера Прометея и каньоны Грузии
  2. Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день
  3. Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
  4. Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
  5. Неизвестный Кутаиси
Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Собор Баграта
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Пещеры" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 88 до 240. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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