1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Пещера Прометея и каньоны Грузии: Путешествие по живописным местам Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
«Изюминкой нашей программы станет карстовая пещера Прометея — самая большая в стране»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Главное в Кутаиси и его окрестностях: история, природа и архитектура
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Кутаиси, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
«Это самая крупная пещера в Грузии»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Откроем для вас красоты Грузии: храм Баграта, пещера Прометея, монастырь Мартвили и каньон Мартвили. Погрузитесь в богатую историю и традиции
Начало: Гостиница
«Затем мы отправимся в карстовую пещеру на западе Грузии, в окрестностях города Цхалтубо»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Кутаиси: от пещер Прометея до курорта Цхалтубо
Запланируйте незабываемое путешествие по Кутаиси и Цхалтубо, где вас ждут удивительные пещеры Прометея и живописные пейзажи
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
«А затем прогуляемся по самому Цхалтубо и поедем в пещеры Прометея, расположенные неподалеку в одной из деревень»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €88 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по не туристическим тропам Кутаиси
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кутаиси, где каждый шаг раскрывает страницы древней истории и природные чудеса
Начало: У театра в центре города
«Мы с вами посетим пещеру, откуда вытекает подземная река с питьевой водой»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пещера Магара в Кутаиси: Путешествие к неандертальцам и крепости 17 века
Погрузитесь в доисторический мир Пещеры Магара, где вас ждут следы жизни неандертальцев и удивительные природные красоты
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
«Вскоре здесь планируют осуществить давний, еще советский проект – сделать обзорную площадку и подвести ступени к пещере»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППаулина5 июня 2024Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему гиду Роби за то,
- LLeonid23 мая 2024Мы провели не одну, а четыре тура! От встречи после приземления до отлёта всё прошло идеально! Роби очень душевный, весёлый и
- РРоман16 мая 2024Огромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. Рекомендую
- ЮЮрий3 мая 2024Благодарим гида Роби, экскурсия прошла весело, на позитиве! Экскурсовод подготовленный, чувствует настроение людей!
- ААлександр29 апреля 2024Всё очень хорошо! Будем ездить ещё. Гиду спасибо за угощения домашним вином и лобиани!
- ИИлона26 апреля 2024Очень впечатляет экскурсия,все очень понравилось👍
- ССветлана22 апреля 2024Очень понравилось, хороший увлекательный тур, очень приятный гид. С удовольствием буду рекомендовать дальше
- ММарина22 апреля 2024Отличный тур!!! Только рекомендую и советую! Надежный и душевный! Мы стали друзьями, не побоюсь этого слова! Мир твоему дому, Сергей! Марина
- ААнна15 апреля 2024Искренняя благодарность Татьяне и Джемалу за экскурсии «Кутаиси сквозь века» и «Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день»,
- ЕЕкатерина2 апреля 2024В конце марте 2024 года посетители Грузию. Сергей проводил для нас экскурсию по городу Кутаиси. Мы провели замечательный и очень увлекательный
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Пещеры»
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