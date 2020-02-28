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  3. Грузия в тарелке: готовим и едим

Открыть кулинарные секреты регионов страны, приготовить блюда своими руками и насладиться их вкусом

Ульяна
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Ульяна – ваш гид
Кухня Грузии не менее разнообразна, чем ее пейзажи.

В гостевом деревенском доме в Имеретии вы приготовите блюда Сакартвело из фермерских продуктов.

Услышите о кулинарных традициях, выясните, чем мегрельский хачапури отличается от кахетинского (и не только).

А в итоге лучше поймете колоритную страну!
От 125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Грузия в тарелке: готовим и едим
Грузия в тарелке: готовим и едим

Что вас ожидает

Экскурс в гастрономию грузинского народа
Из поколения в поколение переходят традиции приготовления грузинских блюд — и у каждого региона они различаются. Я открою вам особенности не только имеретинской кухни, но и сванской, мегрельской, кахетинской, аджарской. Вы услышите истории возникновения некоторых блюд, разгадаете смысл их названий и узнаете, что в грузинской гастрономии от арабской и турецкой кухонь.

Мастер-класс по 3 блюдам
Мы будем смаковать интересные вкусовые сочетания под аккомпанемент сухого белого или красного вина, и разберемся в море грузинских специй — я научу вас грамотно их использовать. А еще во время мастер-класса вы узнаете, как менялась технология приготовления блюд сквозь века.

С меню вы определитесь заранее с моей помощью, выбрав 3 блюда понравившегося региона (по одному из каждой категории).

  • Первое блюдо (мучное):
    — Хачапури (аджарский, имеретинский, мегрельский или кахетинский)
    — Мчади (традиционная кукурузная лепешка)
  • Второе блюдо (овощное, из трав, грибное):
    — Пхали (закуска из трав, экалы, овощей или грибов)
    — Сванское блюдо из картофеля
    — Мегрельское блюдо из мамалыги
    — Лечхумское лобио или лобиани (блюдо из фасоли)
  • Третье блюдо (мясо, птица): сациви, баже, чакапули, чахохбили, чашушули, оджахури и другие вкусные наименования на выбор :)

Ну а потом вы, конечно, вкусно поедите — и в итоге убедитесь, что легко сможете повторить любимые блюда грузинской кухни уже дома!

Организационные детали

  • Напишите мне, пожалуйста, какие вкусности из предложенных вы хотите приготовить и попробовать (минимум за сутки до мастер-класса).
  • Мы встретимся в Кутаиси и вместе доберемся до деревушки (ехать 8 минут): на маршрутке (1 лари с человека) или на моей машине (20 лари туда-обратно).
  • Если у вас есть особые гастрономические пожелания и предпочтения, сообщите, пожалуйста, заранее.
Грузия в тарелке: готовим и едим
Грузия в тарелке: готовим и едим
Грузия в тарелке: готовим и едим
Грузия в тарелке: готовим и едим
Грузия в тарелке: готовим и едим
Грузия в тарелке: готовим и едим
Грузия в тарелке: готовим и едим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ульяна
Ульяна
Живу в Грузии более 6 лет, переехала из Москвы в Цхалтубо, провожу экскурсии. Изучила секреты приготовления грузинских блюд, традиции и обычаи населения разных регионов Грузии. Влюблена в Грузию и хочу поделиться накопленными знаниями. Хозяйка и управляющая гостевым домом уже 5 лет. Принимаю гостей со всего мира и с помощью кухни, красивых достопримечательностей, приобщения к древней культуре и традициям помогаю получить максимально яркие впечатления и удовольствие от пребывания в Грузии.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

28 февраля 2020
Ульяна и Геннадий - отличные хозяева. Мастер класс проходил и у них в деревенском доме (бухари), где традиционно готовится еда у Грузин.
Мы готовили хинкали, чашушули и на десерт - чурчхелу. (Состав блюд которые хочешь готовить, можно выбрать)
Было очень содержательно и весело. Не важно умеешь готовить или нет, главное делать это с хорошим настроением.
Мне кажется лучше всего у нас получился десерт, поскольку Пеламуши (соковую основу чурчхелы) мы мешали целый час.
Всё что приготовили, мы потом все вместе слопали, запивая вином хозяйского изготовления (очень кстати вкусным) Аладастури, кто разбирается в сортах , очень редкий, купить его почти нельзя.
В общем, получилось у нас настоящее грузинское застолье.

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