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Грузия в тарелке: готовим и едим

Открыть кулинарные секреты регионов страны, приготовить блюда своими руками и насладиться их вкусом
Кухня Грузии не менее разнообразна, чем ее пейзажи. В гостевом деревенском доме в Имеретии вы приготовите блюда Сакартвело из фермерских продуктов.

Услышите о кулинарных традициях, выясните, чем мегрельский хачапури отличается от кахетинского (и не только). А в итоге лучше поймете колоритную страну!
5
13 отзывов
Грузия в тарелке: готовим и едим
Грузия в тарелке: готовим и едим
Грузия в тарелке: готовим и едим

Описание экскурсии

Экскурс в гастрономию грузинского народа

Из поколения в поколение переходят традиции приготовления грузинских блюд — и у каждого региона они различаются. Я открою вам особенности не только имеретинской кухни, но и сванской, мегрельской, кахетинской, аджарской. Вы услышите истории возникновения некоторых блюд, разгадаете смысл их названий и узнаете, что в грузинской гастрономии от арабской и турецкой кухонь.

Мастер-класс по 3 блюдам

Мы будем смаковать интересные вкусовые сочетания под аккомпанемент сухого белого или красного вина, и разберемся в море грузинских специй — я научу вас грамотно их использовать. А еще во время мастер-класса вы узнаете, как менялась технология приготовления блюд сквозь века.

С меню вы определитесь заранее с моей помощью, выбрав 3 блюда понравившегося региона (по одному из каждой категории).

  • Первое блюдо (мучное):
    — Хачапури (аджарский, имеретинский, мегрельский или кахетинский)
    — Мчади (традиционная кукурузная лепешка)
  • Второе блюдо (овощное, из трав, грибное):
    — Пхали (закуска из трав, экалы, овощей или грибов)
    — Сванское блюдо из картофеля
    — Мегрельское блюдо из мамалыги
    — Лечхумское лобио или лобиани (блюдо из фасоли)
  • Третье блюдо (мясо, птица): сациви, баже, чакапули, чахохбили, чашушули, оджахури и другие вкусные наименования на выбор:)

Ну а потом вы, конечно, вкусно поедите — и в итоге убедитесь, что легко сможете повторить любимые блюда грузинской кухни уже дома!

Организационные детали

  • Напишите мне, пожалуйста, какие вкусности из предложенных вы хотите приготовить и попробовать (минимум за сутки до мастер-класса)
  • Если у вас есть особые гастрономические пожелания и предпочтения, сообщите, пожалуйста, заранее
  • Мы встретимся в Кутаиси и вместе на моем авто доедем до деревушки, где пройдёт мастер-класс. Трансфер включён в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна
Ульяна — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 51 туриста
Моя любимая свекровь-грузинка обучила меня секретам грузинской кухни. Путешествуя по различным прекрасным уголкам страны, я изучила историю, нюансы приготовления блюд, традиции и обычаи населения разных регионов Грузии. Волшебная, простая и
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одновременно сложная грузинская кухня влюбляет в себя с первого аромата специй и глотка богатого вина от мужа-грузина, традиционного винодела. На мои мастер-классы приглашаю всех желающих прекрасно провести время и с практической пользой для себя. Обучаю с нуля работе с тестом, мясом и соусами! Из путешествия вы сможете привезти драгоценные знания и новые навыки и приготовить для своей семьи блюда грузинской кухни, когда захотите. Работаю как организатор авторских туров и экскурсий. Являюсь управляющим в бутик-апарт-отеле и предоставляю своим гостям широкий спектр услуг и сервиса.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
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2
1
О
Хотим поблагодарить Ульяну за прекрасный мастер-класс, очень приятная атмосфера, все с душой, и очень очень вкусно! Чахохбили даже сфотографировать не успели 😆 Еще готовили аржарули и пхали.
И детям, и взрослым все очень понравилось ❤️
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О
Мы провели приятный вечер в компании Ульяны, приготовили оджахури, пхали и хачапури ачарули. Ульяна не только объясняла каждый этап приготовления, но и делилась интересными историями о грузинских традициях, особенностях местной кухни и национальных блюдах. Отдельно хочется отметить гостеприимство и уютную атмосферу.
Ульяна
Ульяна
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Готовьте с удовольствием и радуйте близких!
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Е
Были на мастер классе по приготовлению блюд грузинской кухни. Готовили чахохбили, пахали и чвиштари. Мастер класс проводила Ульяна у себя дома. Мы получили удовольствие от приготовления блюд. Ульяна очень интересно
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рассказывала про специи и традиции грузинского народа. Очень рекомендую мастер класс у Ульяны. Она прислала нам фото и рецепты приготовленных блюд. Мне так понравилось, что по возвращению домой, я приготовили эти блюда и устроила грузинскую вечеринку. Спасибо за душевность.

Ульяна
Ульяна
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв!
Рада что у вас всё получилось и вы смогли целую компанию накормить и удивить новыми грузинскими блюдами!
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Анастасия
Мы отлично с пользой и со вкусом провели время в компании Ульяны у нее дома. Ульяна заранее согласовала с нами блюда, в день встречи они с мужем забрали нас из
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отеля в Кутаиси. У них замечательная кухня, очень уютная. Готовили 3 блюда. Все вместе. Параллельно Ульяна рассказывала про блюда, про их быт в Грузии, про традиции, про локации для посещения. Со мной была дочка 7 лет, она любит готовить, с удовольствием лепила хачапури. Плюс нас угостили домашним вином и ещё пакет лимонов из своего сада подарили. Спасибо большое за теплый прием у себя дома!

Ульяна
Ульяна
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв!
Вы посетили нас с семьёй на кануне Нового года и кухня была украшена и сверкала огнями! Мне очень приятно, что вы оценили не только блюда, но и волшебство предновогодних вечеров🥰
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Ю
Это был потрясающий опыт!
Мы побывали на мастер-классе у Ульяны и приготовили три блюда грузинской кухни: аджарули, сванское блюдо из картофеля и шкмерули.
Всё происходило в очень уютной, почти семейной обстановке, где
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мы чувствовали себя не просто гостями, а старыми друзьями.
Ульяна — настоящая хозяйка с большой буквы: гостеприимная, внимательная и невероятно увлечённая своим делом. Она увлекательно рассказала о грузинских кулинарных традициях, о различиях кухонь разных регионов, о секретах сочетания специй и об их истории.

Ульяна угостила нас вкуснейшим домашним вином. Это был идеальный обед — с душевными разговорами, смехом и ощущением, что побывали в гостях у близких друзей.

Мы не только вкусно поели, но и уехали с ощущением, что теперь сможем легко повторить всё дома. Огромное спасибо за атмосферу, знания и потрясающие вкусные блюда!

Это был потрясающий опыт!
Это был потрясающий опыт!
Это был потрясающий опыт!
Ульяна
Ульяна
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв ❤️ Мне очень приятно, что для встречи и общения семьи вы выбрали мой мастер-класс. Конечно помимо обучения и готовки, мы все отлично провели время вместе, создали хорошую компанию и настроение!
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о
Хотелось бы поделиться впечатлениями с данной экскурсии, которая вызвала у нас просто невероятные эмоции. Начнем с того, что экскурсия начинается с того, что вас забирает личный трансфер, что очень удобно,
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вас везут в пригородную местность с чистейшим свежим воздухом и красивыми, приятными, «дачными» окрестностями. Ульяна встретит вас с улыбкой, отличным чувством юмора, приятными историями, культурным познанием, а самое главное, с непревзойденным навыком готовки. Мы готовили три блюда. Очень приятные эмоции от культурного и народного познания. Все участвовали в процессе, но под чутким руководством, чтобы блюда вышли идеальными. Продукты домашние, свежие, вкусные. Каждая минута этого вечера вызывала улыбку! Харчо и хачапури простооо…. ОТПАД! Так вкусно мы давно не ели, а осознание того, что мы это сделали сами еще и тешит эго!) это не просто вечер готовки - это приятная семейная атмосфера, грузинская еда, собачки, котики, кролики, птички и цветы вокруг! Если вы думаете, что вам не понравится, не думайте, хаха. Спасибо большое за такое чудесное воспоминание, лучшие рецепты блюд и улыбки, которые мы привезем с Грузии!

Хотелось бы поделиться впечатлениями с данной экскурсии, которая вызвала у нас просто невероятные эмоции. Начнем с
Хотелось бы поделиться впечатлениями с данной экскурсии, которая вызвала у нас просто невероятные эмоции. Начнем с
Хотелось бы поделиться впечатлениями с данной экскурсии, которая вызвала у нас просто невероятные эмоции. Начнем с
Хотелось бы поделиться впечатлениями с данной экскурсии, которая вызвала у нас просто невероятные эмоции. Начнем с
Хотелось бы поделиться впечатлениями с данной экскурсии, которая вызвала у нас просто невероятные эмоции. Начнем с
Ульяна
Ульяна
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв ❤️ Мне было приятно работать с наблюдательными и любознательными молодыми людьми. Вы отлично справились с нюансами рецептур и дружно работали. Как прекрасно наблюдать волшебство на кухне, когда из продуктов получаются вкусные блюда. Готовьте с удовольствием!
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