Экскурс в гастрономию грузинского народа
Из поколения в поколение переходят традиции приготовления грузинских блюд — и у каждого региона они различаются. Я открою вам особенности не только имеретинской кухни, но и сванской, мегрельской, кахетинской, аджарской. Вы услышите истории возникновения некоторых блюд, разгадаете смысл их названий и узнаете, что в грузинской гастрономии от арабской и турецкой кухонь.
Мастер-класс по 3 блюдам
Мы будем смаковать интересные вкусовые сочетания под аккомпанемент сухого белого или красного вина, и разберемся в море грузинских специй — я научу вас грамотно их использовать. А еще во время мастер-класса вы узнаете, как менялась технология приготовления блюд сквозь века.
С меню вы определитесь заранее с моей помощью, выбрав 3 блюда понравившегося региона (по одному из каждой категории).
Ну а потом вы, конечно, вкусно поедите — и в итоге убедитесь, что легко сможете повторить любимые блюда грузинской кухни уже дома!