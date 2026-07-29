Кухня Грузии не менее разнообразна, чем ее пейзажи. В гостевом деревенском доме в Имеретии вы приготовите блюда Сакартвело из фермерских продуктов. Услышите о кулинарных традициях, выясните, чем мегрельский хачапури отличается от кахетинского (и не только). А в итоге лучше поймете колоритную страну!

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Описание экскурсии

Экскурс в гастрономию грузинского народа

Из поколения в поколение переходят традиции приготовления грузинских блюд — и у каждого региона они различаются. Я открою вам особенности не только имеретинской кухни, но и сванской, мегрельской, кахетинской, аджарской. Вы услышите истории возникновения некоторых блюд, разгадаете смысл их названий и узнаете, что в грузинской гастрономии от арабской и турецкой кухонь.

Мастер-класс по 3 блюдам

Мы будем смаковать интересные вкусовые сочетания под аккомпанемент сухого белого или красного вина, и разберемся в море грузинских специй — я научу вас грамотно их использовать. А еще во время мастер-класса вы узнаете, как менялась технология приготовления блюд сквозь века.

С меню вы определитесь заранее с моей помощью, выбрав 3 блюда понравившегося региона (по одному из каждой категории).

Первое блюдо (мучное):

— Хачапури (аджарский, имеретинский, мегрельский или кахетинский)

— Мчади (традиционная кукурузная лепешка)

— Хачапури (аджарский, имеретинский, мегрельский или кахетинский) — Мчади (традиционная кукурузная лепешка) Второе блюдо (овощное, из трав, грибное):

— Пхали (закуска из трав, экалы, овощей или грибов)

— Сванское блюдо из картофеля

— Мегрельское блюдо из мамалыги

— Лечхумское лобио или лобиани (блюдо из фасоли)

— Пхали (закуска из трав, экалы, овощей или грибов) — Сванское блюдо из картофеля — Мегрельское блюдо из мамалыги — Лечхумское лобио или лобиани (блюдо из фасоли) Третье блюдо (мясо, птица): сациви, баже, чакапули, чахохбили, чашушули, оджахури и другие вкусные наименования на выбор:)

Ну а потом вы, конечно, вкусно поедите — и в итоге убедитесь, что легко сможете повторить любимые блюда грузинской кухни уже дома!

Организационные детали