Услышите о кулинарных традициях, выясните, чем мегрельский хачапури отличается от кахетинского (и не только). А в итоге лучше поймете колоритную страну!
Описание экскурсии
Экскурс в гастрономию грузинского народа
Из поколения в поколение переходят традиции приготовления грузинских блюд — и у каждого региона они различаются. Я открою вам особенности не только имеретинской кухни, но и сванской, мегрельской, кахетинской, аджарской. Вы услышите истории возникновения некоторых блюд, разгадаете смысл их названий и узнаете, что в грузинской гастрономии от арабской и турецкой кухонь.
Мастер-класс по 3 блюдам
Мы будем смаковать интересные вкусовые сочетания под аккомпанемент сухого белого или красного вина, и разберемся в море грузинских специй — я научу вас грамотно их использовать. А еще во время мастер-класса вы узнаете, как менялась технология приготовления блюд сквозь века.
С меню вы определитесь заранее с моей помощью, выбрав 3 блюда понравившегося региона (по одному из каждой категории).
- Первое блюдо (мучное):
— Хачапури (аджарский, имеретинский, мегрельский или кахетинский)
— Мчади (традиционная кукурузная лепешка)
- Второе блюдо (овощное, из трав, грибное):
— Пхали (закуска из трав, экалы, овощей или грибов)
— Сванское блюдо из картофеля
— Мегрельское блюдо из мамалыги
— Лечхумское лобио или лобиани (блюдо из фасоли)
- Третье блюдо (мясо, птица): сациви, баже, чакапули, чахохбили, чашушули, оджахури и другие вкусные наименования на выбор:)
Ну а потом вы, конечно, вкусно поедите — и в итоге убедитесь, что легко сможете повторить любимые блюда грузинской кухни уже дома!
Организационные детали
- Напишите мне, пожалуйста, какие вкусности из предложенных вы хотите приготовить и попробовать (минимум за сутки до мастер-класса)
- Если у вас есть особые гастрономические пожелания и предпочтения, сообщите, пожалуйста, заранее
- Мы встретимся в Кутаиси и вместе на моем авто доедем до деревушки, где пройдёт мастер-класс. Трансфер включён в стоимость
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
И детям, и взрослым все очень понравилось ❤️
Рада что у вас всё получилось и вы смогли целую компанию накормить и удивить новыми грузинскими блюдами!
Вы посетили нас с семьёй на кануне Нового года и кухня была украшена и сверкала огнями! Мне очень приятно, что вы оценили не только блюда, но и волшебство предновогодних вечеров🥰
Мы побывали на мастер-классе у Ульяны и приготовили три блюда грузинской кухни: аджарули, сванское блюдо из картофеля и шкмерули.
Всё происходило в очень уютной, почти семейной обстановке, где