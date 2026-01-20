Индивидуальная
до 4 чел.
Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
Вас ждет незабываемое путешествие в мир грузинской кухни! Готовьте традиционные блюда и наслаждайтесь их вкусом с бокалом вина
«В чём секрет любимого грузинами десерта — узнаете при встрече»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от €90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Гастрономический мастер-класс по-домашнему
Приглашаем на уникальный гастрономический мастер-класс в Кутаиси. Купим свежие продукты, приготовим традиционные блюда и насладимся домашней атмосферой
«Я расскажу о блюдах грузинской кухни, которые обычно готовят в сельской местности из даров леса»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Готовим шкмерули в горах Рачи
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
«Все транспортные и кулинарные расходы включены в цену»
22 янв в 10:30
23 янв в 10:30
от €150 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
Грузия в тарелке: готовим и едим
Открыть кулинарные секреты регионов страны, приготовить блюда своими руками и насладиться их вкусом
«Я открою вам особенности не только имеретинской кухни, но и сванской, мегрельской, кахетинской, аджарской»
Завтра в 11:00
22 янв в 11:00
от €100 за человека
