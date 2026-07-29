3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы погуляете по волшебному моховому лесу с папоротниками и лианами, пройдете по подвесной дороге над пропастью, найдете следы динозавров и покатаетесь на лодке по каньону. А еще исследуете один из самых известных монастырей Грузии и услышите о местной жизни, кухне, истории и менталитете!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мартвильский монастырь

Вы отправитесь в город Мартвили и посетите старинный монастырь — усыпальницу князей Дадиани. Я расскажу самые интересные факты об этом святом месте: от какого мегрельского слова происходит название монастыря, когда и кем он был основан, что было здесь раньше и как храм связан со святым Андреем.

Заросший мхом лес и прогулка на лодках

Окрестности Мартвили знамениты невероятной природной красотой — вы увидите живописное ущелье, водопады, следы динозавров и горные ручьи чистейшего изумрудного цвета. По желанию, покатаетесь на лодочках по живописному каньону и впечатлитесь сказочным ландшафтом еще сильнее. А еще погуляете по магическому лесу с причудливыми деревьями, заросшими мхом, встретите папоротники со свисающими лианами и 900-летний ясень.

Каньоны Балда, Окаце и водопад Кагу

В нескольких минутах езды от Мартвили находится каньон Балда, который восхитит вас первозданными пейзажами, древним храмом и высокими горными водопадами. Следом мы отправимся в сторону каньону Окаце, обустроенному князьями Дадиани в XVIII веке в качестве летней резиденции. Вы пройдете над пропастью по подвесной тропинке и ощутите масштаб величия местной природы. В завершение отдохнете на водопаде Кагу, полюбуетесь горными вершинами, насладитесь прохладой и тишиной.

Организационные детали

Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость

Поездка на автомобиле Dodge Durango

Дополнительные расходы