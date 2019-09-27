3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Впечатление двоякое. Люди пишут про увлекательный рассказ, к сожалению, мы этого не заметили. Эта экскурсия больше походила на услуги таксиста с сопровождающим рассказом.

Да, Давид - тактичный, спокойный человек. Отлично водит машину и знает свой край. Интересно было узнать про отличии самих грузин в зависимости от края проживания. И вообще рассказ про жизнь был интересным!!! А что касается истории, то нет, простите, тут мы не услышали ничего интересного, если и было то по верхам. Хотя, может, формат экскурсии этого не предполагает, все же у нас были пещеры, каньоны, а не исторические места.

Но в сравнении с другими экскурсиями за 3 недели нашей поездки по Армении и Грузии, это очень сильно бросалось в глаза. Наверное нас разбаловали другие экскурсоводы :)

Мы не попали на водопад, например. Да, потому что мы ходим не спеша и любим все посмотреть, но! Это задача гида все рассчитать и предупредить, если мы куда-то можем не успеть. А так начало запланировано на 10, еще гид опоздал на 30 минут, потом меняли деньги, потом мы поехали в пещеры (это было отклонением, но это было заранее обсуждаемым отклонением при бронировании) и вот одно за другое... мы приехали к каньону Окаце слишком поздно для того, чтобы посетить и каньон, и водопад. Было обидно, т.к. нам не хватило все-то 30-60 минут (вспоминаем во сколько началась экскурсия....). А еще нас завезли на фабрику чурчхелы (хотя мы сказали, что нам не интересно. В итоге мы ее посетили (бесплатно), да - интересно!!! но вот в ущерб водопаду...не знаю...). В общем смысл в том, что гид должен был с нами все обсудить и обо всем предупредить (именно так было и в Ереване, и в Тбилиси). А так возил нас из точки в точку: где успели, там и съели :))))



Плюсы: отличное знание местности и вождение. Тактичный, спокойный, не подгонял, не торопил. Провел с нами весь день, примерно 11 часов, а не 9. Пошел на встречу: внес коррективы в программу и мы посетили пещеру Прометея (ОЧЕНЬ рекомендую, можно в ущерб каньону Окаце. Хотя мы исключили из программы озеро и ужин там же), - это главный плюс. А также то, что посетили монастырь на горе (он был в программе). Именно эти два обстоятельства сгладили все остальные минусы, и мы остались по большому счету довольны.



Минусы: Мало рассказа про историю. Ничем не угощали и не было даже воды, которая заявлена в описании (мы спросили про воду, - ответили, что она не предусмотрена. Это скорее мы его угостили - российским шоколадом в честь дня рождения). Не критично, но не очень приятно, т.к. это была самая дорогая экскурсия в Грузии (и вторая по дороговизне за всю поездку), но единственная, где нам даже воды не дали и мало что рассказали (на всех индивидуальных экскурсиях гиды покупали что-то для угощения и много рассказывали).



РЕЗЮМЕ: рекомендовать или нет, тут все зависит от ваших предпочтений. Если вы любите живой рассказ, настоящую индивидуальную экскурсию - НЕТ. Если вам нужен человек, который знает местность, хорошо водит и может вас отвезти и прокомментировать, то ДА.

Поэтому и впечатления у нас двоякие :)



А что касается самих мест: пещера Прометея, Мартвильский каньон, монастырь, - да, да и да! Еще почти по дороге к пещере Прометея есть хрустальный мост. Туда надо тоже обязательно, но мы о нем тогда не знали и там не были :( Каньон Окаце можно посетить, если время есть. Если нет, а вы были в разных ущельях и горах, то можно и не тратить время. Водопад не видели, ничего сказать не могу.