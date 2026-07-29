3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

А еще исследуете один из самых известных монастырей Грузии и услышите о местной жизни, кухне, истории и менталитете!
Описание экскурсии
Мартвильский монастырь
Вы отправитесь в город Мартвили и посетите старинный монастырь — усыпальницу князей Дадиани. Я расскажу самые интересные факты об этом святом месте: от какого мегрельского слова происходит название монастыря, когда и кем он был основан, что было здесь раньше и как храм связан со святым Андреем.
Заросший мхом лес и прогулка на лодках
Окрестности Мартвили знамениты невероятной природной красотой — вы увидите живописное ущелье, водопады, следы динозавров и горные ручьи чистейшего изумрудного цвета. По желанию, покатаетесь на лодочках по живописному каньону и впечатлитесь сказочным ландшафтом еще сильнее. А еще погуляете по магическому лесу с причудливыми деревьями, заросшими мхом, встретите папоротники со свисающими лианами и 900-летний ясень.
Каньоны Балда, Окаце и водопад Кагу
В нескольких минутах езды от Мартвили находится каньон Балда, который восхитит вас первозданными пейзажами, древним храмом и высокими горными водопадами. Следом мы отправимся в сторону каньону Окаце, обустроенному князьями Дадиани в XVIII веке в качестве летней резиденции. Вы пройдете над пропастью по подвесной тропинке и ощутите масштаб величия местной природы. В завершение отдохнете на водопаде Кагу, полюбуетесь горными вершинами, насладитесь прохладой и тишиной.
Организационные детали
- Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость
- Поездка на автомобиле Dodge Durango
Дополнительные расходы
- Мартвили — 40 лари/взрослые, 40 лари/дети (до 6 лет бесплатно)
- Прогулка на лодке — 20 лари/чел.
- Окаце — 30 лари/чел.
- Водопад Кинчха — 30 лари/чел.
- Еда, напитки
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Всё чётко организовано, комфортная машина, рекомендую! Спасибо за прекрасный день 🙏
Единственное, что нам всем не особо понравилось - кафе перед речной прогулкой. Невкусно и дороговато.
Мы совершенно случайно нашли его на сайте, даже не читали отзывы — просто интуитивно выбрали. И не ошиблись! Первая экскурсия в Окаце, Мартвильские каньоны и монастырь
Отлично провели время - насладились красотами Грузии и местным колоритом. Уверен, если бы