3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию

Древние монастыри, горные водопады, реки, озера и каньоны на авто-пешеходной экскурсии
Вы погуляете по волшебному моховому лесу с папоротниками и лианами, пройдете по подвесной дороге над пропастью, найдете следы динозавров и покатаетесь на лодке по каньону.

А еще исследуете один из самых известных монастырей Грузии и услышите о местной жизни, кухне, истории и менталитете!
4.7
18 отзывов
Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию

Описание экскурсии

Мартвильский монастырь

Вы отправитесь в город Мартвили и посетите старинный монастырь — усыпальницу князей Дадиани. Я расскажу самые интересные факты об этом святом месте: от какого мегрельского слова происходит название монастыря, когда и кем он был основан, что было здесь раньше и как храм связан со святым Андреем.

Заросший мхом лес и прогулка на лодках

Окрестности Мартвили знамениты невероятной природной красотой — вы увидите живописное ущелье, водопады, следы динозавров и горные ручьи чистейшего изумрудного цвета. По желанию, покатаетесь на лодочках по живописному каньону и впечатлитесь сказочным ландшафтом еще сильнее. А еще погуляете по магическому лесу с причудливыми деревьями, заросшими мхом, встретите папоротники со свисающими лианами и 900-летний ясень.

Каньоны Балда, Окаце и водопад Кагу

В нескольких минутах езды от Мартвили находится каньон Балда, который восхитит вас первозданными пейзажами, древним храмом и высокими горными водопадами. Следом мы отправимся в сторону каньону Окаце, обустроенному князьями Дадиани в XVIII веке в качестве летней резиденции. Вы пройдете над пропастью по подвесной тропинке и ощутите масштаб величия местной природы. В завершение отдохнете на водопаде Кагу, полюбуетесь горными вершинами, насладитесь прохладой и тишиной.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость
  • Поездка на автомобиле Dodge Durango

Дополнительные расходы

  • Мартвили — 40 лари/взрослые, 40 лари/дети (до 6 лет бесплатно)
  • Прогулка на лодке — 20 лари/чел.
  • Окаце — 30 лари/чел.
  • Водопад Кинчха — 30 лари/чел.
  • Еда, напитки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Давида Агмашенебели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1099 туристов
Добрый день! Меня зовут Давид, я родился, живу в Грузии и очень люблю свою страну. Работа гида для меня — это осознанный выбор, призвание и истинная страсть. Я покажу вам
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красоту и теплый нрав нашего края и людей, познакомлю не только с основными достопримечательностями, но и «изюминками» тех мест, куда мы отправимся. Как можно больше посмотреть и узнать, попробовать национальные блюда и напитки в «правильных» местах, пообщаться с местным населением — вот цель моих экскурсий!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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А
Замечательная поездка, всё очень понравилось! Природа в окрестностях Мартвили просто сказочная — живописное ущелье, водопады, горные ручьи изумрудного цвета.
Всё чётко организовано, комфортная машина, рекомендую! Спасибо за прекрасный день 🙏
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J
Замечательно и ярко провели день. Грузия - это вам не стандартные экскурсии, а каждая поездка и каждый гид - абсолютно разные и колоритные миры. Спасибо Давиду за организацию и за помощь в решении вопросов, которые вообще не имели отношения к экскурсии! Грузия она такая! Гостеприимная и душевная.
Замечательно и ярко провели день. Грузия - это вам не стандартные экскурсии, а каждая поездка и
Замечательно и ярко провели день. Грузия - это вам не стандартные экскурсии, а каждая поездка и
Замечательно и ярко провели день. Грузия - это вам не стандартные экскурсии, а каждая поездка и
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Д
Были на экскурсии 9 февраля. Посетили каньон, водопад, и ещё пару мест. Самое запоминающиеся - катание на лодке. Все места очень красивые и интересные. Из за погоды жаль не смогли прокатиться на зиплайне. Гиду ставим хорошую оценку 👍🏻 Спасибо!
Единственное, что нам всем не особо понравилось - кафе перед речной прогулкой. Невкусно и дороговато.
Были на экскурсии 9 февраля. Посетили каньон, водопад, и ещё пару мест. Самое запоминающиеся - катание
Были на экскурсии 9 февраля. Посетили каньон, водопад, и ещё пару мест. Самое запоминающиеся - катание
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V
Огромная благодарность нашему гиду Давиду!

Мы совершенно случайно нашли его на сайте, даже не читали отзывы — просто интуитивно выбрали. И не ошиблись! Первая экскурсия в Окаце, Мартвильские каньоны и монастырь
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нам очень понравилась. Поскольку мы путешествовали между городами, нам нужно было доехать из Кутаиси в Боржоми. Давид предложил ещё одну экскурсию — Боржоми–Рабат–Вардзия. Мы согласились без раздумий, ведь после первой поездки у нас остались только самые приятные впечатления.

Было удобно: не только посмотрели новые места, но и доехали прямо до отеля. А когда мы позже прочитали отзывы, были немного в шоке — ведь правда в том, что экскурсия — это не школьный урок по истории. Всю информацию не запомнишь, зато интересные факты остаются в памяти.

Нам наоборот было очень интересно слушать о жизни самого Давида — о его семье, увлечениях, о людях и традициях в Грузии. Мы сами его спрашивали, потому что это и есть настоящее знакомство со страной — через её жителей.

По поводу вождения — да, это стиль езды в Грузии. Мы, как люди из Литвы, сначала были в шоке, ведь у нас всё строго по правилам. Но здесь свои порядки, и к ним быстро привыкаешь.

Мы искренне рекомендуем Давида всем! Очень добрый, открытый и душевный человек. И не просто везёт по программе — он показывает больше, чем написано на сайте.

Если снова приедем в Грузию — обязательно встретимся с ним! Кстати, он даже предложил нас забрать из Батуми в Кутаиси, если у него будет экскурсия в тот день. Это очень приятно!

Спасибо тебе, Давид, от всей души! ❤️🇬🇪

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В
Были семьёй на двух экскурсиях с Давидом -"Путешествие по живописной Имеретии" и "Из Кутаиси — в удивительную Мегрелию!"
Отлично провели время - насладились красотами Грузии и местным колоритом. Уверен, если бы
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я решил самостоятельно объездить все эти места за то же время, то не успел бы и на половину из них!
Давид с комфортом довезёт во все заявленные места, если ваша цель посетить их все. Если же есть желание задержаться где-то подольше, то Давид легко перестроит график под вас. Например, видя что мы в большей степени склонны к лицезрению, чем к рекордам, Давид предложил изменения - пикник у реки - чем мы воспользовались и не пожалели.

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С
Путешествовали компанией. Прекрасный природный маршрут! Наш гид, Давид, приятный, тактичный человек, знакомил нас по дороге с традициями и культурой Имеретии и Мегрелии. Было очень интересно и легко было общаться с
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Давидом. Посетили Мартвильский монастырь, послушали занимательные истории о роде Дадиани. Заехали на фабрику чурчхелы, поучаствовали сами в ее изготовлении. Ну и кульминация путешествия: каньоны Мартвильский и Окаце. Это места созерцания! Конечно, только восторг от красоты этих мест! Насыщенная программа на целый день. На все хватило времени. Наш гид все точно рассчитал. Автомобиль комфортный. Спасибо!!!

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