3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Кутаиси — в удивительную Мегрелию!

Древние монастыри, горные водопады, реки, озера и каньоны на авто-пешеходной экскурсии

Давид
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Давид – ваш гид
Вы погуляете по волшебному моховому лесу с папоротниками и лианами, пройдете по подвесной дороге над пропастью, найдете следы динозавров и покатаетесь на лодке по каньону.

А еще исследуете один из самых известных монастырей Грузии и услышите о местной жизни, кухне, истории и менталитете!
73 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Давида Агмашенебели
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У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Из Кутаиси — в удивительную Мегрелию!
Из Кутаиси — в удивительную Мегрелию!

Что вас ожидает

Мартвильский монастырь
Вы отправитесь в город Мартвили и посетите старинный монастырь — усыпальницу князей Дадиани. Я расскажу самые интересные факты об этом святом месте: от какого мегрельского слова происходит название монастыря, когда и кем он был основан, что было здесь раньше и как храм связан со святым Андреем.

Заросший мхом лес и прогулка на лодках
Окрестности Мартвили знамениты невероятной природной красотой — вы увидите живописное ущелье, водопады, следы динозавров и горные ручьи чистейшего изумрудного цвета. По желанию, покатаетесь на лодочках по живописному каньону и впечатлитесь сказочным ландшафтом еще сильнее. А еще погуляете по магическому лесу с причудливыми деревьями, заросшими мхом, встретите папоротники со свисающими лианами и 900-летний ясень.

Каньоны Балда, Окаце и озеро Ломине
В нескольких минутах езды от Мартвили находится каньон Балда, который восхитит вас первозданными пейзажами, древним храмом и высокими горными водопадами. Следом мы отправимся в сторону каньону Окаце, обустроенному князьями Дадиани в XVIII веке в качестве летней резиденции. Вы пройдете над пропастью по подвесной тропинке и ощутите масштаб величия местной природы. В завершение отдохнете на озере Ломине, полюбуетесь горными вершинами и попробуете свежеприготовленную форель.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость.
  • Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: Мартвили — 17,25 лари взрослым, 5,5 лари детям, прогулка на лодке — 15 лари, Окаце — 17,25 лари, водопад Кинчха — 17,25 лари.
Из Кутаиси — в удивительную Мегрелию!
Из Кутаиси — в удивительную Мегрелию!
Из Кутаиси — в удивительную Мегрелию!
Из Кутаиси — в удивительную Мегрелию!
Из Кутаиси — в удивительную Мегрелию!
Из Кутаиси — в удивительную Мегрелию!
Из Кутаиси — в удивительную Мегрелию!
Из Кутаиси — в удивительную Мегрелию!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Давида Агмашенебели.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Давид
Давид
Добрый день! Меня зовут Давид, я родился, живу в Грузии и очень люблю свою страну. Работа гида для меня — это осознанный выбор, призвание и истинная страсть. Я покажу вам красоту и теплый нрав нашего края и людей, познакомлю не только с основными достопримечательностями, но и «изюминками» тех мест, куда мы отправимся. Как можно больше посмотреть и узнать, попробовать национальные блюда и напитки в «правильных» местах, пообщаться с местным населением — вот цель моих экскурсий!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 сентября 2019
Спасибо нашему гиду Давиду! У него получилось погрузить в мир Грузии совсем с другой стороны, как будто изнутри. На многие вещи начинаешь смотреть иначе, красота природы этой волшебной страны захватывает! Интересно, насыщенно, много положительных эмоций и только хороших впечатлений. У нас не получилось попасть на озеро, как было указано в описании экскурсии, из-за особенностей погодных условий и времени года. Но наш гид для того чтобы не потерять времени, придумал достойную альтернативу и не менее интересную!
17 сентября 2019
Мы в Грузии первый раз. Решили побывать в Кутаиси, в одном из самых старых и древних городов мира!!!нам кажется, что все красоты Грузии находятся именно там. Приветливые люди, домашняя еда, гуляющие домашние животные по дорогам, нас все это покорило до глубины сердца!! Хотим сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу , а уже и другу Давиду , за прекрасные дни, проведённые в Кутаиси мы просто влюбились в эти места , в людей, с широкой душой в их гостеприимство!! Так как у нас была индивидуальная экскурсия, Давид изменял маршрут согласно нашим интересам, также показал прекрасный Батуми! Мы не так много посмотрели достопримечательностей и твёрдо решили вернутся ещё раз и окунуться с головой в этот сказочный мир лесов, водопадов и каньенов. Вкус вина и коньяка, которыми угощал нас Давид, до сих пор оставил свой след не только в организме , а и в душе. Кстати, коньяк и вино грузины не продают, а только угощают. Бери и пей , сколько душе угодно и если у вас закончились деньги, вас всегда накормят и поделятся всем, что у них есть. Разве это не сказка?
12 сентября 2019
Впечатление двоякое. Люди пишут про увлекательный рассказ, к сожалению, мы этого не заметили. Эта экскурсия больше походила на услуги таксиста с сопровождающим рассказом.
Да, Давид - тактичный, спокойный человек. Отлично водит машину и знает свой край. Интересно было узнать про отличии самих грузин в зависимости от края проживания. И вообще рассказ про жизнь был интересным!!! А что касается истории, то нет, простите, тут мы не услышали ничего интересного, если и было то по верхам. Хотя, может, формат экскурсии этого не предполагает, все же у нас были пещеры, каньоны, а не исторические места.
Но в сравнении с другими экскурсиями за 3 недели нашей поездки по Армении и Грузии, это очень сильно бросалось в глаза. Наверное нас разбаловали другие экскурсоводы :)
Мы не попали на водопад, например. Да, потому что мы ходим не спеша и любим все посмотреть, но! Это задача гида все рассчитать и предупредить, если мы куда-то можем не успеть. А так начало запланировано на 10, еще гид опоздал на 30 минут, потом меняли деньги, потом мы поехали в пещеры (это было отклонением, но это было заранее обсуждаемым отклонением при бронировании) и вот одно за другое... мы приехали к каньону Окаце слишком поздно для того, чтобы посетить и каньон, и водопад. Было обидно, т.к. нам не хватило все-то 30-60 минут (вспоминаем во сколько началась экскурсия....). А еще нас завезли на фабрику чурчхелы (хотя мы сказали, что нам не интересно. В итоге мы ее посетили (бесплатно), да - интересно!!! но вот в ущерб водопаду...не знаю...). В общем смысл в том, что гид должен был с нами все обсудить и обо всем предупредить (именно так было и в Ереване, и в Тбилиси). А так возил нас из точки в точку: где успели, там и съели :))))

Плюсы: отличное знание местности и вождение. Тактичный, спокойный, не подгонял, не торопил. Провел с нами весь день, примерно 11 часов, а не 9. Пошел на встречу: внес коррективы в программу и мы посетили пещеру Прометея (ОЧЕНЬ рекомендую, можно в ущерб каньону Окаце. Хотя мы исключили из программы озеро и ужин там же), - это главный плюс. А также то, что посетили монастырь на горе (он был в программе). Именно эти два обстоятельства сгладили все остальные минусы, и мы остались по большому счету довольны.

Минусы: Мало рассказа про историю. Ничем не угощали и не было даже воды, которая заявлена в описании (мы спросили про воду, - ответили, что она не предусмотрена. Это скорее мы его угостили - российским шоколадом в честь дня рождения). Не критично, но не очень приятно, т.к. это была самая дорогая экскурсия в Грузии (и вторая по дороговизне за всю поездку), но единственная, где нам даже воды не дали и мало что рассказали (на всех индивидуальных экскурсиях гиды покупали что-то для угощения и много рассказывали).

РЕЗЮМЕ: рекомендовать или нет, тут все зависит от ваших предпочтений. Если вы любите живой рассказ, настоящую индивидуальную экскурсию - НЕТ. Если вам нужен человек, который знает местность, хорошо водит и может вас отвезти и прокомментировать, то ДА.
Поэтому и впечатления у нас двоякие :)

А что касается самих мест: пещера Прометея, Мартвильский каньон, монастырь, - да, да и да! Еще почти по дороге к пещере Прометея есть хрустальный мост. Туда надо тоже обязательно, но мы о нем тогда не знали и там не были :( Каньон Окаце можно посетить, если время есть. Если нет, а вы были в разных ущельях и горах, то можно и не тратить время. Водопад не видели, ничего сказать не могу.

Давид проводит ещё 1 экскурсию

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