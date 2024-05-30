Экскурсии на водопады из Кутаиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Кутаиси, цены от €92, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
441 отзыв
Каньоны и Водопады Кутаиси: Путешествие в Сердце Природы Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии: величественные каньоны, живописные водопады и таинственные пещеры
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
«После мы посетим белокаменный Водопад Кинчха, который находится в нескольких километрах от Окаце и достигает стометровой высоты»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Из Кутаиси в удивительную Мегрелию: Монастырь, каньоны и лес
Погрузитесь в атмосферу древней Мегрелии: от мистических лесов до величественных каньонов и исторических монастырей
Начало: На площади Давида Агмашенебели
«Окрестности Мартвили знамениты невероятной природной красотой — вы увидите живописное ущелье, водопады, следы динозавров и горные ручьи чистейшего изумрудного цвета»
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:00
11592 за всё до 6 чел.
Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Кутаиси: каньоны, водопады и древний монастырь Чкондиди
Погрузитесь в мир грузинской природы и истории, посетив каньоны, водопады и древний монастырь в Кутаиси
Начало: По договоренности
«Затем наш путь будет лежать через живописное ущелье, где мы познакомимся с ещё несколькими водопадами, ручьями, сопровождающими нас по всему маршруту»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$110 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    30 мая 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Карло - лучший гид!
  • М
    Маргарита
    28 мая 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было много полезной интересной информации об истории Грузии, традициях, особенностях. Попробовали разные виды чурчхел, вина. В общем все очень гостеприимно. Все советую!
    Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. БылоБыли с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. БылоБыли с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было
  • Е
    Евгения
    18 мая 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Очень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с ним мы почувствовали настоящий дух Грузии. У нас времени было достаточно и он показал ещё пару красивых мест, было очень интересно!
    Очень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с нимОчень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с нимОчень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с ним
  • M
    Margarita
    1 апреля 2024
    Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили
    Спасибо нашему гиду Давиду, он постарался, чтоб мы увидели как можно больше, интересно рассказывал про Грузию. Мы очень довольны и экскурсией, и нашим гидом.
  • J
    Julia
    15 марта 2024
    Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили
    Давити замечательный гид и собеседник, знает о Грузии всё и даже больше Провели вместе 2 дня, увидели красоты природы и достопримечательности Когда приедем в Грузию снова обязательно позвоним Давити снова 👍
  • Ю
    Юлия
    28 января 2024
    Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
    Экскурсия поравилась. Каньон очень рекомендуем - и природная красота, и продуман сервис, безопасность.
  • Г
    Григорий
    30 октября 2023
    Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
    Интересная экскурсия, Давид хороший рассказчик, хорошо знающий свой край. Рекомендую)
  • Е
    Елена
    4 сентября 2023
    Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея
    Была на экскурсии с Тамарой. Мартвильский каньон и пещера Промииея. Все очень понравилось. Посетили безумно красивые места, я получила море
    читать дальше

    полезной и интересной информации. Более 7 часов просто пролетели. Тамара замечательный гид и очень приятная и доброжелательная женщина. Огромное ей спасибо за все. Всем рекомендую.

  • S
    Sanat
    11 августа 2023
    Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили
    Давид прекрасный экскурсовод. Всю дорогу рассказывал историю, обычаи, менталитет и ценности Сакартвело. Путешествовали по красивым местам в комфортабельном автомобиле. Давид объяснял все тонкости и возможные варианты развлечений, чтобы мы могли выбрать оптимальный маршрут
  • A
    Aleksandr
    10 июня 2023
    Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея
    Благодарю за насыщенную экскурсию. Все таки слушать истории о Грузии от её коренных жителей это очень информативно и интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Водопады»

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Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 92 до 110 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 463 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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