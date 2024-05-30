М Михаил Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии Карло - лучший гид!

М Маргарита Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было много полезной интересной информации об истории Грузии, традициях, особенностях. Попробовали разные виды чурчхел, вина. В общем все очень гостеприимно. Все советую!

Е Евгения Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии Очень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с ним мы почувствовали настоящий дух Грузии. У нас времени было достаточно и он показал ещё пару красивых мест, было очень интересно!

M Margarita Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили Спасибо нашему гиду Давиду, он постарался, чтоб мы увидели как можно больше, интересно рассказывал про Грузию. Мы очень довольны и экскурсией, и нашим гидом.

J Julia Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили Давити замечательный гид и собеседник, знает о Грузии всё и даже больше Провели вместе 2 дня, увидели красоты природы и достопримечательности Когда приедем в Грузию снова обязательно позвоним Давити снова 👍

Ю Юлия Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию Экскурсия поравилась. Каньон очень рекомендуем - и природная красота, и продуман сервис, безопасность.

Г Григорий Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию Интересная экскурсия, Давид хороший рассказчик, хорошо знающий свой край. Рекомендую)

Е Елена Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера Прометея читать дальше полезной и интересной информации. Более 7 часов просто пролетели. Тамара замечательный гид и очень приятная и доброжелательная женщина. Огромное ей спасибо за все. Всем рекомендую. Была на экскурсии с Тамарой. Мартвильский каньон и пещера Промииея. Все очень понравилось. Посетили безумно красивые места, я получила море

S Sanat Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили Давид прекрасный экскурсовод. Всю дорогу рассказывал историю, обычаи, менталитет и ценности Сакартвело. Путешествовали по красивым местам в комфортабельном автомобиле. Давид объяснял все тонкости и возможные варианты развлечений, чтобы мы могли выбрать оптимальный маршрут