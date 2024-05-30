1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Каньоны и Водопады Кутаиси: Путешествие в Сердце Природы Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии: величественные каньоны, живописные водопады и таинственные пещеры
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
«После мы посетим белокаменный Водопад Кинчха, который находится в нескольких километрах от Окаце и достигает стометровой высоты»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Из Кутаиси в удивительную Мегрелию: Монастырь, каньоны и лес
Погрузитесь в атмосферу древней Мегрелии: от мистических лесов до величественных каньонов и исторических монастырей
Начало: На площади Давида Агмашенебели
«Окрестности Мартвили знамениты невероятной природной красотой — вы увидите живописное ущелье, водопады, следы динозавров и горные ручьи чистейшего изумрудного цвета»
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:00
115€92 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кутаиси: каньоны, водопады и древний монастырь Чкондиди
Погрузитесь в мир грузинской природы и истории, посетив каньоны, водопады и древний монастырь в Кутаиси
Начало: По договоренности
«Затем наш путь будет лежать через живописное ущелье, где мы познакомимся с ещё несколькими водопадами, ручьями, сопровождающими нас по всему маршруту»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$110 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил30 мая 2024Карло - лучший гид!
- ММаргарита28 мая 2024Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было много полезной интересной информации об истории Грузии, традициях, особенностях. Попробовали разные виды чурчхел, вина. В общем все очень гостеприимно. Все советую!
- ЕЕвгения18 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с ним мы почувствовали настоящий дух Грузии. У нас времени было достаточно и он показал ещё пару красивых мест, было очень интересно!
- MMargarita1 апреля 2024Спасибо нашему гиду Давиду, он постарался, чтоб мы увидели как можно больше, интересно рассказывал про Грузию. Мы очень довольны и экскурсией, и нашим гидом.
- JJulia15 марта 2024Давити замечательный гид и собеседник, знает о Грузии всё и даже больше Провели вместе 2 дня, увидели красоты природы и достопримечательности Когда приедем в Грузию снова обязательно позвоним Давити снова 👍
- ЮЮлия28 января 2024Экскурсия поравилась. Каньон очень рекомендуем - и природная красота, и продуман сервис, безопасность.
- ГГригорий30 октября 2023Интересная экскурсия, Давид хороший рассказчик, хорошо знающий свой край. Рекомендую)
- ЕЕлена4 сентября 2023Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера ПрометеяБыла на экскурсии с Тамарой. Мартвильский каньон и пещера Промииея. Все очень понравилось. Посетили безумно красивые места, я получила море
- SSanat11 августа 2023Давид прекрасный экскурсовод. Всю дорогу рассказывал историю, обычаи, менталитет и ценности Сакартвело. Путешествовали по красивым местам в комфортабельном автомобиле. Давид объяснял все тонкости и возможные варианты развлечений, чтобы мы могли выбрать оптимальный маршрут
- AAleksandr10 июня 2023Мартвильский каньон, Водопад Окаце, Пещера ПрометеяБлагодарю за насыщенную экскурсию. Все таки слушать истории о Грузии от её коренных жителей это очень информативно и интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Водопады»
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