Музеи и искусство Кутаиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Кутаиси, цены от €92, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Кутаиси и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Кутаиси: от храма Баграта до Гелатского монастыря
Погрузитесь в историю Кутаиси, посетив его знаковые святыни и музеи. Насладитесь красотой и духом Грузии в уютной компании гида
Начало: От центральной площади Кутаиси
«После осмотра храма мы отправимся в музей истории и этнографии и прогуляемся по старому Кутаиси, сохранившему свой средневековый облик и атмосферу»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 120 за всё до 20 чел.
Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Минеральные воды, вино и хачапури: путешествие по родине Маяковского
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от дома Маяковского до минеральных источников Саирме. Вкусное вино и хачапури дополнят ваше путешествие
Начало: От Вашего отеля
«Дом-музей Маяковского расположен в городке Багдади, и здесь всё так же, как было при семье поэта»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 180 за всё до 20 чел.
Путешествие по живописной Имеретии
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Путешествие по живописной Имеретии: от храма Баграта до пещеры Прометея
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы: от древних храмов до величественных пещер и уникальных кулинарных впечатлений
Начало: Место встречи ваш отель. Можно рассмотреть встречу...
«Вы заедете в музей вина, попробуете 2 сорта вина и ознакомитесь с 8000-летней историей виноделия»
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:30
11592 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Dmytro
    18 октября 2023
    Путешествие по живописной Имеретии
    Хотел бы поделиться мнением по поводу качества работы Давида. Давид сам по себе очень приятный в общении и явно много
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    знающий о истории своей страны Сакартвело. Имеет ряд качеств, которые делают экскурсию интересной и качественной, а именно харизматичность и умение задать Гостям настроение слушать, вникать и воспринимать историческую информацию и умение донести эту информацию до туристов, рассказывая не только сухие языком исторические факты, но и живые интересные моменты. А самое главное - активно вести экскурсию. Так как мы были только два дня, и за два дня хотелось очень многое увидеть Давид предложил дополнительно поехать на гору девяти крестов, что бы еще больше получили удовольствия от экскурсии а также посоветовал очень хороший ресторан, что бы поесть настоящей национальной еды. Благодарю за отлично проведенные экскурсии и незабываемые воспоминания! Кутаиси и его окрестности останутся в наших сердцах.

  • А
    Андрей
    12 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Кутаиси и окрестностям
    Сергей - приятный собеседник и отличный гид
  • S
    Sergey
    30 июля 2023
    Путешествие по живописной Имеретии
    Давид, очень приятный человек и интересный собеседник.
  • Г
    Григорий
    7 августа 2022
    Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
    Несмотря на некоторые недостатки: маршрут бедноват для 7 часов, а Сергею ещё есть куда расти как гиду, я ему очень
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    благодарен за то что он сумел показать дух настоящей Грузии, организовал внеплановое посещение виноделен и познакомил с интересными людьми, спасибо Сергей

  • О
    Ольга
    24 июля 2022
    Обзорная экскурсия по Кутаиси и окрестностям
    Хорошая ознакомительная экскурсия по Кутаиси, возможность в комфортном тепме погулять по знаковым местам вблизи Кутаиси, увидеть достопримечательности. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    8 мая 2022
    Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
    Нам очень понравилась экскурсия. Сергею большой лайк! Приветливый,позитивный и грамотный молодой человек. спасибо)
  • П
    Павел
    24 декабря 2021
    Обзорная экскурсия по Кутаиси и окрестностям
    Все было очень хорошо 👌🏻
    Все было очень хорошо 👌🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 92 до 180 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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