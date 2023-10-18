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знающий о истории своей страны Сакартвело. Имеет ряд качеств, которые делают экскурсию интересной и качественной, а именно харизматичность и умение задать Гостям настроение слушать, вникать и воспринимать историческую информацию и умение донести эту информацию до туристов, рассказывая не только сухие языком исторические факты, но и живые интересные моменты. А самое главное - активно вести экскурсию. Так как мы были только два дня, и за два дня хотелось очень многое увидеть Давид предложил дополнительно поехать на гору девяти крестов, что бы еще больше получили удовольствия от экскурсии а также посоветовал очень хороший ресторан, что бы поесть настоящей национальной еды. Благодарю за отлично проведенные экскурсии и незабываемые воспоминания! Кутаиси и его окрестности останутся в наших сердцах.