1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Кутаиси: от храма Баграта до Гелатского монастыря
Погрузитесь в историю Кутаиси, посетив его знаковые святыни и музеи. Насладитесь красотой и духом Грузии в уютной компании гида
Начало: От центральной площади Кутаиси
«После осмотра храма мы отправимся в музей истории и этнографии и прогуляемся по старому Кутаиси, сохранившему свой средневековый облик и атмосферу»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
7 часов
Минеральные воды, вино и хачапури: путешествие по родине Маяковского
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от дома Маяковского до минеральных источников Саирме. Вкусное вино и хачапури дополнят ваше путешествие
Начало: От Вашего отеля
«Дом-музей Маяковского расположен в городке Багдади, и здесь всё так же, как было при семье поэта»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от €180 за всё до 20 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по живописной Имеретии: от храма Баграта до пещеры Прометея
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы: от древних храмов до величественных пещер и уникальных кулинарных впечатлений
Начало: Место встречи ваш отель. Можно рассмотреть встречу...
«Вы заедете в музей вина, попробуете 2 сорта вина и ознакомитесь с 8000-летней историей виноделия»
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:30
115€92 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDmytro18 октября 2023Хотел бы поделиться мнением по поводу качества работы Давида. Давид сам по себе очень приятный в общении и явно много
- ААндрей12 сентября 2023Сергей - приятный собеседник и отличный гид
- SSergey30 июля 2023Давид, очень приятный человек и интересный собеседник.
- ГГригорий7 августа 2022Несмотря на некоторые недостатки: маршрут бедноват для 7 часов, а Сергею ещё есть куда расти как гиду, я ему очень
- ООльга24 июля 2022Хорошая ознакомительная экскурсия по Кутаиси, возможность в комфортном тепме погулять по знаковым местам вблизи Кутаиси, увидеть достопримечательности. Спасибо!
- ННаталья8 мая 2022Нам очень понравилась экскурсия. Сергею большой лайк! Приветливый,позитивный и грамотный молодой человек. спасибо)
- ППавел24 декабря 2021Все было очень хорошо 👌🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Музеи»
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