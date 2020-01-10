6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Кутаиси и окрестности на насыщенной обзорной авто-пешеходной экскурсии

Давид
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Давид – ваш гид
Вы посетите все самые впечатляющие места Имеретии: столицу региона, монастыри Гелати и Моцамета, заповедник Сатаплия.

Поплаваете на лодочке по старинной пещере, впечатлитесь фантастическими сталактитами и сталагмитами, услышите легенды Колхиды и отведаете местные сыры, шашлыки и сладкий хлеб.
67 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Давида Агмашенебели
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Путешествие по живописной Имеретии
Путешествие по живописной Имеретии

Что вас ожидает

Исторический центр Кутаиси и храм Баграта
Кутаиси — главный город Имеретии, старинный центр грузинской государственности и
столица древней Колхиды, насчитывающей более 4000 лет. Вы погуляете по улочкам Старого города и кинете монетку в Колхидский фонтан. Далее посетите храм Баграта, который можно увидеть из любой точки Кутаиси. Возведенный на Архиерейской горе на рубеже X-XI веков, он впечатлит вас величием, изящной резьбой и мозаиками. Я расскажу, при каком правителе был построен храм, кто был здесь коронован и почему он сыграл исключительную роль в средневековой истории Грузии.

Монастыри Гелати и Моцамета
Мы отправимся в монастырский комплекс Гелати, расположенный на вершине горы.
Основанный святым царем Давидом IV Строителем в 1006 году, он стал усыпальницей грузинских царей и культовым местом для паломников. Следом вы посетите монастырь Моцамета IX века, где покоятся останки защитников Имеретии от арабского вторжения князей Мхеидзе. Вас впечатлит живописное место, в котором он расположен, — на высоком мысе, в ущелье реки Цхалцитела. Монастырь включает купольную Благовещенскую церковь, колокольню, две башни и монашеские кельи.

Пещера Прометея и заповедник Сатаплия
Наша следующая цель — пещера Прометея на северо-западе от Кутаиси. Вы исследуете живописные гроты, поплаваете на лодке по настоящей подземной речке и увидите захватывающие дух сталактиты, сталагмиты, водопады и даже целое озеро. Общение с удивительной природой продолжится в заповеднике Сатаплия, название котрого переводится как «место, где есть мед». В древние времена здесь действительно было пристанище диких пчел — сегодня вас ждут реликтовые колхидские леса, сохранившиеся следы динозавров и стеклянный балкон смотровой площадки, откуда открывается великолепная панорама Кутаиси и окружающей его природы.

Имеретинская кухня
Дорога Имеретии очень живописна — вы проедете потрясающе красивый, покрытый лесами, Сурамский перевал, соединяющий восточную и западную Грузию. По пути остановитесь для дегустации сладкого хлеб назуки. Заедете на винодельню, попробуете знаменитый алхызский шашлык и имеретинский сыр. Экскурсия завершится ужином в ресторане с национальным колоритом, где вы почувствуете все великолепие местной кухни.

Организационные детали

Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: пещера Прометея — 20 лари, прогулка на лодке — 35 лари, Сатаплия — 15 лари.

Путешествие по живописной Имеретии
Путешествие по живописной Имеретии
Путешествие по живописной Имеретии
Путешествие по живописной Имеретии
Путешествие по живописной Имеретии
Путешествие по живописной Имеретии
Путешествие по живописной Имеретии
Путешествие по живописной Имеретии
Путешествие по живописной Имеретии
Путешествие по живописной Имеретии
Путешествие по живописной Имеретии
Путешествие по живописной Имеретии
Путешествие по живописной Имеретии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Давида Агмашенебели.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Давид
Давид
Добрый день! Меня зовут Давид, я родился, живу в Грузии и очень люблю свою страну. Работа гида для меня — это осознанный выбор, призвание и истинная страсть. Я покажу вам красоту и теплый нрав нашего края и людей, познакомлю не только с основными достопримечательностями, но и «изюминками» тех мест, куда мы отправимся. Как можно больше посмотреть и узнать, попробовать национальные блюда и напитки в «правильных» местах, пообщаться с местным населением — вот цель моих экскурсий!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 января 2020
Благодарю Давида за интересный рассказ и продуманный маршрут!
Целый день в атмосфере интереснейших фактов из истории, настоящего и жизни Кутаиси и и его окрестностях. Большое спасибо!!!
25 ноября 2019
Хорошая экскурсия, красивейшие места, все понравилось.
13 сентября 2019
Всем кто прилетает в Грузию через Кутаиси рекомендую задержаться здесь на 2-3 дня и отправиться с Давидом в экскурсии по Имеретии. Это прекрасный и весьма живописный регион без знакомства с которым ваши впечатления о Грузии будут неполными. Я даже сказал бы неполноценными.
Давид - интеллигентный и интеллектуальный человек, искренне любящий свою страну. С ним вам будет интересно не только поговорить про исторические достопримечательности, но и пообщаться "за жизнь", и поужинать в отличном ресторане с аутентичной изумительной имеретинской кухней.
Давид, вам огромное спасибо за уделённое внимание и интересную поездку.
5 августа 2019
Давид - супер-гид. Отличный расказчик, очень хорошо говорит по русски. Узнали много интересного, причем не сухой истории из дат и имен, а живой увлекательный рассказ. Маршрут гибкий, можно менять по желанию. В Грузии мы не в первый раз, но обязательно вернемся еще.
19 июня 2019
Душевная экскурсия. Рекомендуем воспользоваться трансферными услугами гида
29 мая 2019
Поездка прошла в очень теплой , доверительной.неспешной атмосфере. Давид образованный,тактичный и знающий свою страну, человек. Где то история из прошлого, где то рассказ о современной Грузии. Давид продолжал свой рассказ и ты словно был участником событий.
Монастыри, природная пещера и неожиданный визит в Цкалтубо. Контрастный городок, с красивыми парками,старинными усадьбами и.. небольшим количеством людей. Пещера красивая, стоит посмотреть.
Мне очень понравилась атмосфер поездки. словно я знакома с человеком давным давно и вот приехала в гости...беседа продолжалась, и образ грузинского народа вырисовывался в краски, а до этого был лишь совсем небольшой черно белый контур....
я в Грузии была первый рази понятно,что не последний....я много путешествую, но мало где чувствую такое тепло....надеюсь, что Грузия останется такой надолго,....
Спасибо за гостеприимство, до встречи

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