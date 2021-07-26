5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие в один из крупнейших карстовых туннелей мира, где жили неандертальцы. Откройте для себя историю и красоту грузинской природы
Экскурсия в пещеру Магара предлагает уникальную возможность окунуться в мир неандертальцев. Этот карстовый туннель, один из крупнейших в мире, был домом для древних людей. Вы увидите следы их жизни, включая читать дальшеуменьшить
копоть от костров на потолке высотой до 60 метров. Прогулка по живописному каньону и осмотр развалин крепости 17 века дополнят ваше путешествие. Завершите день обедом в местном ресторане, наслаждаясь грузинской кухней
Лучшее время для посещения пещеры Магара - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная и теплая, что делает прогулку по каньону и пещере комфортной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посещать эти места, однако стоит быть готовым к возможным дождям и прохладным вечерам. Зимой, в холодные месяцы, доступ к пещере может быть затруднен из-за погодных условий, но при хорошей подготовке и подходящей экипировке можно насладиться уникальной атмосферой и в это время.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пещера Магара
Крепость 17 века
Описание экскурсии
Путешествие в первобытный мир
Давным-давно, тысячелетия назад ветер и вода проделали в имеретинских скалах замечательное творение – один из самых больших карстовых туннелей мира. Вскоре здесь планируют осуществить давний, еще советский проект – сделать обзорную площадку и подвести ступени к пещере. Но пока это – часть дикого субтропического грузинского леса и прогулка по этим природным местам откроет вам Грузию с совершенно иной стороны – помимо сильной традиции виноделия и могучих древних храмов здесь есть огромное количество объектов для исследования. Например, многотысячелетняя пещера, на разных уровнях которой не перестают находить удивительные следы далекого прошлого.
Уникальный жилой комплекс неандертальцев
Главная пещера представляет собой огромны сквозной туннель, в который втекает речка Шабатагеле. Перейдя речку вброд, мы попадаем в главный зал, который делиться на три этажа – это неописуемое зрелище. В пещере вы увидите огромный потолок высотой до 60 метров, до сих пор покрытый копотью от костров неандертальцев. На невообразимой высоте в отвесных скалах расположено до 14 этажей, представляющих единый жилой комплекс доисторического времени. Если посчастливится, вы найдете осколок кремневого орудия или место древнего кострища, где они готовили еду. А в конце пещеры вас будет ждать зал с окаменевшими сотами диких пчел.
Кое-что еще
Экскурсия завершится прогулкой по живописному каньону речки Шабатагеле и осмотром развалины крепости 17 века. После чего я отвезу вас обратно в Кутаиси, где вы сможете пообедать в одном из местных ресторанов.
Организационные детали
Выезжаем из Кутаиси в 11 утра, дорога до главной пещеры займет 1 час.
До входа в пещеру идет благоустроенная, но сложная тропа.
В стоимость входит: услуги гида, трансфер, бутылочка воды 0.5 л.
В стоимость не входит: обед-ужин в национальном ресторане
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 1467 туристов
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Иван
Отличный гид, Серго выше всяких похвал. Если собираетесь брать эту экскурсию нужно понимать что тропа не лёгкая, местами скользкие камни и нужно одеваться соответствующе что б не бояться замораться, так читать дальшеуменьшить
же мне как человеку с избыточным весом было сложно подниматься в гору, но часто останавливались что бы перевести дух. Экскурсия больше про красивые виды и впечатления от прохождения тропы и по самой пещере, но было и много интересных историй. Для меня, городского жителя, это было как окунулся в детство, когда приходилось лазить по заброшкам и отвалам что бы открыть какой то закрытый для других пейзаж. Ещё раз спасибо Серго, если в следующий раз будем в Кутаиси, обязательно возьмём ещё интересные экскурсии по местным достопримечательностям.
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Т
Татьяна
Прежде всего укажу, что по нашей просьбе экскурсия была изменена. Шёл дождь и мы решили отправится в Покинутые сёла западной Грузии. Сергей без проблем поменял для нас маршрут. Экскурсия уникальна. читать дальшеуменьшить
Мы были одни в этом прекрасном и удивительном мире горной природы! Конечно, стоит побывать в известных туристических местах. Но так близко соприкоснуться с настоящей Грузией получится только на таких экскурсиях. Описывать её я не буду - желающие могут увидеть всё сами. Сергей человек удивительный и экскурсии его удивительны. С удовольствием делится знанием родного края, его истории интересны и разнообразны, как и сама Грузия! Мы почувствовали себя настоящими Путешественниками, а не просто туристами. Спасибо, Сергей! Всех благ Вам!
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Г
Георги
Это экскурсия для настоящих любознательных туристов. Тех кто хочет заглянуть за кулисы Грузии, в ее потайные уголки, скрытые лесами природные изваяния. И похоже Сергей это уникальная находка для такого туриста. читать дальшеуменьшить
В нем такой багаж знаний! Это ходячая энциклопедия! Он и краевед и историк и этнограф и травник и что только он не расскажет в ходе экскурсии. И всё это так интерестно, что хочется приезжать в Грузию каждый год, брать Сергея на весь отпуск и облазить все закаулки, города, деревни, застолья, погреба, леса, пещеры, храмы и замки! Поверьте Сергей это то что нужно. Экскурсия ооочень понравилась! Увлекательно, нестандартно, резиновые сапоги, всю дорогу интерестные истории, приятная усталость, ощущение с пользой проведенного времени и в конце вкусный блаженный ужин. Обязательно приеду еще раз и возьму еще несколько экскурсий у Сергея!
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О
Ольга
Экскурсия-приключение: мы спускались и поднимались по крутым склонам, переходили речку вброд, видели водопады и устраивали передышки в живописных местах. Рекомендую всем, кто хочет побыть поближе к природе:) Сергей - отличный читать дальшеуменьшить
гид: подскажет, как справится с крутым подъемом, покажет, где открывается лучший вид, расскажет об истории Грузии, обычаях, местных растениях и природе. Помимо пещеры мы посмотрели город Кутаиси, а также заехали в несколько живописных храмов. Сергей знает, как попасть за закрытые двери, поэтому экскурсия с ним полна сюрпризов!
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Анастасия
Потрясающая экскурсия! Рассчитана на хорошо физически подготовленных людей. Это поход по очень крутой тропе, которая приводит к красивейшей пещере. Чтобы пройти в пещеру надо преодолеть речку и очень крутые берега. читать дальшеуменьшить
Дети 8 лет не смогли пройти внутрь пещеры. Мальчик 10 лет до сих пор в восторге и вспоминает это приключение, как одно из самых ярких событий (он добрался до конца маршрута:)) Фантастическая природа, тишина - на эту экскурсию необходимо попасть!
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В
Виталия
Огромное спасибо Сергею за увлекательную, интересную экскурсию по пещере! Благодаря его выдержке и терпению, все участники дошли до конца))) С такими людьми можно покорять любые вершины!!! Всей нашей женской компанией мы желаем тебе-побед, высот и побольше интересных людей и дорог!!
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