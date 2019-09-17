5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Пещера Магара — неандертальская «многооэтажка»

Древние места в субтропических лесах Грузии

Sergei
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Sergei – ваш гид
Вам предстоит совершить путешествие в доисторический мир – вы побываете в одном из самых больших карстовых туннелей мира.

Когда-то здесь обитали неандертальцы – множество находок доказывают это, а сама пещера даже попала в кадр фильма National Geographic о первобытных людях.

На экскурсии вы также насладитесь видами живописного каньона, осмотрите развалины крепости 17 века и, разумеется, пообедаете в прекрасном местном ресторане.
€120
96 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча Ваша гостиница в пределах Цхалтубо -Кутаиси
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Пещера Магара — неандертальская «многооэтажка»
Пещера Магара — неандертальская «многооэтажка»

Что вас ожидает

Путешествие в первобытный мир
Давным-давно, тысячелетия назад ветер и вода проделали в имеретинских скалах замечательное творение – один из самых больших карстовых туннелей мира. Вскоре здесь планируют осуществить давний, еще советский проект – сделать обзорную площадку и подвести ступени к пещере. Но пока это – часть дикого субтропического грузинского леса и прогулка по этим природным местам откроет вам Грузию с совершенно иной стороны – помимо сильной традиции виноделия и могучих древних храмов здесь есть огромное количество объектов для исследования. Например, многотысячелетняя пещера, на разных уровнях которой не перестают находить удивительные следы далекого прошлого.

Уникальный жилой комплекс неандертальцев
Главная пещера представляет собой огромны сквозной туннель, в который втекает речка Шабатагеле. Перейдя речку вброд, мы попадаем в главный зал, который делиться на три этажа – это неописуемое зрелище. В пещере вы увидите огромный потолок высотой до 60 метров, до сих пор покрытый копотью от костров неандертальцев. На невообразимой высоте в отвесных скалах расположено до 14 этажей, представляющих единый жилой комплекс доисторического времени. Если посчастливится, вы найдете осколок кремневого орудия или место древнего кострища, где они готовили еду. А в конце пещеры вас будет ждать зал с окаменевшими сотами диких пчел.

Кое-что еще
Экскурсия завершится прогулкой по живописному каньону речки Шабатагеле и осмотром развалины крепости 17 века. После чего я отвезу вас обратно в Кутаиси, где вы сможете пообедать в одном из местных ресторанов.

Организационные детали

  • Выезжаем из Кутаиси в 11 утра, дорога до главной пещеры займет 1 час.
  • До входа в пещеру идет благоустроенная, но сложная тропа.
  • В стоимость входит: услуги гида, трансфер, бутылочка воды 0.5 л.
  • В стоимость не входит: обед-ужин в национальном ресторане
Пещера Магара — неандертальская «многооэтажка»
Пещера Магара — неандертальская «многооэтажка»
Пещера Магара — неандертальская «многооэтажка»
Пещера Магара — неандертальская «многооэтажка»
Пещера Магара — неандертальская «многооэтажка»
Пещера Магара — неандертальская «многооэтажка»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваша гостиница в пределах Цхалтубо -Кутаиси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergei
Sergei
Жить в Грузии - счастье... Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох, отраженные в многоголосии. Эхо веков живет среди высоких скал, гор и субтропических лесов. Старина отражается в вечных льдах Кавказского хребта. Высоко в облаках, паря над древними стенами башен, кружат орлы, оглашая ясное небо криком свободы...
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 сентября 2019
Огромное спасибо Сергею за увлекательную, интересную экскурсию по пещере! Благодаря его выдержке и терпению, все участники дошли до конца))) С такими людьми можно покорять любые вершины!!! Всей нашей женской компанией мы желаем тебе-побед, высот и побольше интересных людей и дорог!!
30 июля 2019
Прежде всего укажу, что по нашей просьбе экскурсия была изменена. Шёл дождь и мы решили отправится в Покинутые сёла западной Грузии. Сергей без проблем поменял для нас маршрут. Экскурсия уникальна. Мы были одни в этом прекрасном и удивительном мире горной природы! Конечно, стоит побывать в известных туристических местах. Но так близко соприкоснуться с настоящей Грузией получится только на таких экскурсиях. Описывать её я не буду - желающие могут увидеть всё сами. Сергей человек удивительный и экскурсии его удивительны. С удовольствием делится знанием родного края, его истории интересны и разнообразны, как и сама Грузия! Мы почувствовали себя настоящими Путешественниками, а не просто туристами. Спасибо, Сергей! Всех благ Вам!
25 декабря 2018
Экскурсия-приключение: мы спускались и поднимались по крутым склонам, переходили речку вброд, видели водопады и устраивали передышки в живописных местах. Рекомендую всем, кто хочет побыть поближе к природе :) Сергей - отличный гид: подскажет, как справится с крутым подъемом, покажет, где открывается лучший вид, расскажет об истории Грузии, обычаях, местных растениях и природе. Помимо пещеры мы посмотрели город Кутаиси, а также заехали в несколько живописных храмов. Сергей знает, как попасть за закрытые двери, поэтому экскурсия с ним полна сюрпризов!
10 мая 2018
Потрясающая экскурсия! Рассчитана на хорошо физически подготовленных людей. Это поход по очень крутой тропе, которая приводит к красивейшей пещере. Чтобы пройти в пещеру надо преодолеть речку и очень крутые берега. Дети 8 лет не смогли пройти внутрь пещеры. Мальчик 10 лет до сих пор в восторге и вспоминает это приключение, как одно из самых ярких событий (он добрался до конца маршрута :)) Фантастическая природа, тишина - на эту экскурсию необходимо попасть!
1 декабря 2017
Это экскурсия для настоящих любознательных туристов. Тех кто хочет заглянуть за кулисы Грузии, в ее потайные уголки, скрытые лесами природные изваяния. И похоже Сергей это уникальная находка для такого туриста. В нем такой багаж знаний! Это ходячая энциклопедия! Он и краевед и историк и этнограф и травник и что только он не расскажет в ходе экскурсии. И всё это так интерестно, что хочется приезжать в Грузию каждый год, брать Сергея на весь отпуск и облазить все закаулки, города, деревни, застолья, погреба, леса, пещеры, храмы и замки! Поверьте Сергей это то что нужно.
Экскурсия ооочень понравилась!
Увлекательно, нестандартно, резиновые сапоги, всю дорогу интерестные истории, приятная усталость, ощущение с пользой проведенного времени и в конце вкусный блаженный ужин. Обязательно приеду еще раз и возьму еще несколько экскурсий у Сергея!

Sergei проводит ещё 10 экскурсий

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