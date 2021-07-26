5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения пещеры Магара - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная и теплая, что делает прогулку по каньону и пещере комфортной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посещать эти места, однако стоит быть готовым к возможным дождям и прохладным вечерам. Зимой, в холодные месяцы, доступ к пещере может быть затруднен из-за погодных условий, но при хорошей подготовке и подходящей экипировке можно насладиться уникальной атмосферой и в это время.

Экскурсия в пещеру Магара предлагает уникальную возможность окунуться в мир неандертальцев. Этот карстовый туннель, один из крупнейших в мире, был домом для древних людей. Вы увидите следы их жизни, включая

копоть от костров на потолке высотой до 60 метров. Прогулка по живописному каньону и осмотр развалин крепости 17 века дополнят ваше путешествие. Завершите день обедом в местном ресторане, наслаждаясь грузинской кухней

Описание экскурсии

Путешествие в первобытный мир

Давным-давно, тысячелетия назад ветер и вода проделали в имеретинских скалах замечательное творение – один из самых больших карстовых туннелей мира. Вскоре здесь планируют осуществить давний, еще советский проект – сделать обзорную площадку и подвести ступени к пещере. Но пока это – часть дикого субтропического грузинского леса и прогулка по этим природным местам откроет вам Грузию с совершенно иной стороны – помимо сильной традиции виноделия и могучих древних храмов здесь есть огромное количество объектов для исследования. Например, многотысячелетняя пещера, на разных уровнях которой не перестают находить удивительные следы далекого прошлого.

Уникальный жилой комплекс неандертальцев

Главная пещера представляет собой огромны сквозной туннель, в который втекает речка Шабатагеле. Перейдя речку вброд, мы попадаем в главный зал, который делиться на три этажа – это неописуемое зрелище. В пещере вы увидите огромный потолок высотой до 60 метров, до сих пор покрытый копотью от костров неандертальцев. На невообразимой высоте в отвесных скалах расположено до 14 этажей, представляющих единый жилой комплекс доисторического времени. Если посчастливится, вы найдете осколок кремневого орудия или место древнего кострища, где они готовили еду. А в конце пещеры вас будет ждать зал с окаменевшими сотами диких пчел.

Кое-что еще

Экскурсия завершится прогулкой по живописному каньону речки Шабатагеле и осмотром развалины крепости 17 века. После чего я отвезу вас обратно в Кутаиси, где вы сможете пообедать в одном из местных ресторанов.

Организационные детали