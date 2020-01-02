24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Наш визит в Кутаиси совпал с празднованием православной Пасхи. К нашему разочарованию, пещеры и прочие массово посещаемые туристами места, были закрыты. Но Сергей предложил альтернативный маршрут, вдали от традиционных туристических троп. Подумав, мы согласились, о чем впоследствии ни минуты не пожалели. Наш путь начался по старому Кутаиси, мы заехали в древний монастырь - атмосферное и очень живописное место. Но все самое интересное было впереди: высокие горы, водопады, радушные местные жители и золотистое Цоликаури.

Мы проехали по живописному горному серпантину, нас поразила величественная красота открывающихся ландшафтов. Дальше нас ожидала уже пешая прогулка по селу. И за каждым новым поворотом нам открывались потрясающие пейзажи. Горный хребет представал перед нами во всей красе, а вино и угощение в сельском домике: домашний сыр, хачапури , курица - порадовало и тронуло. Хозяин дома в этом затерянном селе предлагал тост за тостом среди высоких гор . Это было очень необычно и мило. Мы дошли до водопада, низвергающегося на камни из узкого ущелья, обошли все село , знакомясь с бытом сельчан. Увидели, как мелят муку в старинной мельнице на ручье, и много колоритных домиков, похожих на ожившие декорации из старых фильмов. Повсюду нас сопровождали местные собаки, и это тоже привнесло особый шарм нашему маршрут.

Сергей -внимательный гид и интересный рассказчик. Объему его познаний оставалось только удивляться. Но информацию он подает не в качестве скучной лекции - общение с ним было живым и дружеским. Было очень жаль уезжать из этого волшебного места. И вернулись в город мы уже совсем с другим представлением о Грузии, чем то, которое осталось от шумного Тбилиси.