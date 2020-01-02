24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с красотами двух городов и яркое путешествие в завораживающий подземный мир

Sergei
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Sergei – ваш гид
На этой экскурсии вас ждет знакомство с достопримечательностями города Кутаиси и курорта Цхалтубо, а также путешествие в завораживающий мир знаменитых пещер Прометея.

Маршрут пролегает в живописных окрестностях, в пути я буду рассказывать интересные легенды и истории этих мест.
85 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча Ваша гостиница в пределах Цхалтубо -Кутаиси
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У этой экскурсии24 отзыва
4.58
Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо

Программа

  • Наше путешествие начнется в городе Кутаиси. Мы осмотрим его центр и основные достопримечательности. Я проведу экскурс в историю города.
  • Затем мы отправимся по старой дороге в сторону бывшего всесоюзного курорта Цхалтубо (обратный путь будет лежать по другой, более современной). В селе сделаем остановку у родника и красивого карстового Зеленого озера. А затем прогуляемся по самому Цхалтубо и поедем в пещеры Прометея, расположенные неподалеку в одной из деревень. В огромных залах вас ждет феерическое зрелище: здесь и следы динозавров, и подземные реки с каньоном, удивительные природные образования сталактиты и сталагмиты. Вы словно попадете в сказочный, захватывающий мир. Вас ждет прогулка по подземной реке на лодке.
  • После пещер Прометея мы по вашему желанию посетим одну из множества других пещер, не менее красивых, но не обустроенных на широкого зрителя.
  • Затем поднимемся на автомобиле на перевал, ведущий в сторону Сванетии, где насладимся живописными видами горных вершин, глухих ущелий и огромной Колхидской низменности.

Организационные детали

Вместо посещения пещеры Сатаплия можно посетить монастырь Моцамета.
В стоимость входит: трансфер; услуги гида; бутылочка воды 1,0 л.

Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваша гостиница в пределах Цхалтубо -Кутаиси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergei
Sergei
Жить в Грузии - счастье... Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох, отраженные в многоголосии. Эхо веков живет среди высоких скал, гор и субтропических лесов. Старина отражается в вечных льдах Кавказского хребта. Высоко в облаках, паря над древними стенами башен, кружат орлы, оглашая ясное небо криком свободы...
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 января 2020
Экскурсией очень впечатлины! Прошла просто на одном дыхании!!! Александру огромное спасибо за столь интересный и объемный обзор прекрасного Батуми .были так увлечены,что забыли даже о фото и видеосьемках.СПАСИБО!!!
26 декабря 2019
Сергей - замечательный экскурсовод и знаток здешних мест. Он хороший расказчик - может много и интересно расскать не только об истории, но и о культуре и быте людей в этих краях. А в Кутаиси, поверьте, об этом есть что рассказать. Хотя, если бы не Сергей, мы бы об этом и не узнали.
В городе "экскурсоводы" на каждом шагу, но они лишь зря потратят ваше время. Краем уха слышал их рассказы во время нашей экскурсии, и остался рад, что мы написали именно Сергею. Уверен, когда в следующий раз будем проездом в Кутаиси, свяжемся с ним еще раз.

Что качается конкретно этой экскурсии - нам понравилось. Пещера Прометея - впечатляющее зрелище (рекомендую договориться с Сергеем, чтобы он пошёл вместе с вами, потому что местный гид ничего не расскажет. А Сергей - знаток спелеологии). Но особенно мне понравился монастырь в горах. Рограмма довольно гибкая маршрут можно было менять в зависимости от того что нам больше нравится.
Надежда
21 мая 2019
Большое спасибо Сергею за замечательные места, в которых я без него и не побывала бы!
9 мая 2019
Наш визит в Кутаиси совпал с празднованием православной Пасхи. К нашему разочарованию, пещеры и прочие массово посещаемые туристами места, были закрыты. Но Сергей предложил альтернативный маршрут, вдали от традиционных туристических троп. Подумав, мы согласились, о чем впоследствии ни минуты не пожалели. Наш путь начался по старому Кутаиси, мы заехали в древний монастырь - атмосферное и очень живописное место. Но все самое интересное было впереди: высокие горы, водопады, радушные местные жители и золотистое Цоликаури.
Мы проехали по живописному горному серпантину, нас поразила величественная красота открывающихся ландшафтов. Дальше нас ожидала уже пешая прогулка по селу. И за каждым новым поворотом нам открывались потрясающие пейзажи. Горный хребет представал перед нами во всей красе, а вино и угощение в сельском домике: домашний сыр, хачапури , курица - порадовало и тронуло. Хозяин дома в этом затерянном селе предлагал тост за тостом среди высоких гор . Это было очень необычно и мило. Мы дошли до водопада, низвергающегося на камни из узкого ущелья, обошли все село , знакомясь с бытом сельчан. Увидели, как мелят муку в старинной мельнице на ручье, и много колоритных домиков, похожих на ожившие декорации из старых фильмов. Повсюду нас сопровождали местные собаки, и это тоже привнесло особый шарм нашему маршрут.
Сергей -внимательный гид и интересный рассказчик. Объему его познаний оставалось только удивляться. Но информацию он подает не в качестве скучной лекции - общение с ним было живым и дружеским. Было очень жаль уезжать из этого волшебного места. И вернулись в город мы уже совсем с другим представлением о Грузии, чем то, которое осталось от шумного Тбилиси.
6 ноября 2018
Экскурсия очень понравилась. И этому несколько причин.
Во-первых, Сергей человек разносторонний, одновременно интересующийся спелеологией, историей, лингвистикой. Имеет опыт спуска в пещеры и восхождения на вершины к ледникам.
Не ленитесь задавать ему вопросы) получите массу интересных фактов, мыслей и выводов, фотографий из его экспедиций.
Во-вторых, Пещеры Прометея - трек не сложный и зрелищный. Сына 12 лет пещера увлекла не меньше чем взрослых. В пещере работает вменённый музеем гид, но Сергей находил возможность тихо и корректно добавлять дополнительную интересную информацию.
В-третьих, проехали по монастырям Гелатскому и Мотцамета. В Мотцамета встретили закат, а в Гелатском были уже затемно. Ровно так и рекомендую всем делать!) Мотцамета на высокой скале, вокруг глубокое ущелье с рекой - на закате оч красочно. Гелатский монастырь открыт до 22.00. Первый раз были в таком месте поздно ночером. Ощущения не передаваемые: тишина, гулкие своды, спокойный голос Сергея, луч фонарика выхватывает фрагменты древних фресок и мозаик. Эмоционально - это самый яркий момент экскурсии.

Сергею спасибо, всем удачи!)
31 октября 2018
Замечательная поездка с замечательным гидом. Обязательно вернемся и продолжим вместе с Сергеем изучать эту прекрасную страну.
Спасибо.
5 сентября 2018
Спасибо Сергею за экскурсию! Хотя мы его и подвели, опоздали на несколько часов, Сергей отнёсся к нам великодушно, экскурсия прошла как запланировано. Спасибо еще раз!
24 августа 2018
Все прошло отлично.
22 ноября 2017
Прекрасная, лёгкая и невероятно интересная экскурсия по окрестностям Кутаиси и пещере Прометея, нам очень понравилось!
Ваня
5 августа 2017
Сергей очень интересный человек и замечательный экскурсовод. Были в Кутаиси только один день и очень об этом пожалели, потому что Сергей смог очень живо и интересно рассказать историю этого места и Грузии в целом. Экскурсионную программу легко можно поменять исходя из своих предпочтений и, даже, расширить. Все места незабываемы, поэтому брать экскурсию стоит обязательно!
Ещё 14 отзывов

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